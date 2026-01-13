English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Nipah Virus: আশঙ্কাই সত্যি! রাজ্যে চিকিত্‍সাধীন নার্সের শরীরে মারাত্মক নিপা, জানিয়ে দিল পুণে... কাদের সংক্রমণের চান্স বেশি...

Nipah Virus in West Bengal: ওই দুজনের নমুনা পাঠানো হয় কল্যাণী এইমসে। সেই নমুনা কল্যাণী এইমস থেকে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয় পুণে এনআইভি-তে  

| Jan 13, 2026, 02:08 PM IST
দুই নার্স নিপায় আক্রান্ত

মঙ্গলবারই জানা গিয়েছিল রাজ্যের দুই নার্স সন্দেহজনকভাবে নিপা ভাইরাসে আক্রান্ত। তাদের ভর্তির করা হয় বারাসতের একটি বেসরকারি হাসপাতালে। দুজনের বয়স ২২-২৫ এর মধ্য়ে। -তথ্য-অয়ন শর্মা  

কল্যাণী এইমস

ওই দুজনের নমুনা পাঠানো হয় কল্যাণী এইমসে। সেই নমুনা কল্যাণী এইমস থেকে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয় পুণে এনআইভি-তে। সেই রিপোর্ট চলে এসেছে। -তথ্য-অয়ন শর্মা  

রিপোর্ট পজিটিভ

পুণে এনআইভি-র রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে একজন পজিটিভ। অন্যজনকে এখনও সন্দেহজনক বলে মনে করা হচ্ছে। তার নমুনাও জিনোম সিকোয়েন্সিং করে দেখা হচ্ছে। এমনটাই জানা গিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ ও পরিবার মন্ত্রক সূত্রে। -তথ্য-অয়ন শর্মা

হেল্প লাইন

স্বাস্থ্য দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, জনসাধারণের প্রশ্ন ও উদ্বেগের কথা মাথায় রেখে দুটি হেল্পলাইন নম্বর চালু করা হয়েছে। এগুলি হল ০৩৩-২৩৩৩-০১৮০ এবং ৯৮৭৪৭-০৮৮৫৮। ইতিমধ্যেই আক্রান্তদের সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিদের চিহ্নিত করার কাজ শুরু হয়েছে। সংক্রমণ যাতে আর না ছড়ায়, সে জন্য নির্দিষ্ট স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর (SOP) কার্যকর করা হয়েছে।  

নিপা মোকাবিলায় জয়েন্ট আউটব্রেক রেসপন্স টিম

১. ডক্টর মানস কুমার কুন্ডু, জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ, অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ হাইজিন এবং পাবলিক হেলথ ,কলকাতা (টিমের প্রধান যার নেতৃত্বে, গোটা বিষয় পর্যালোচনা হবে)  ২. ডক্টর সায়ন্তন ব্যানার্জি, অতিরিক্ত প্রফেসর মাইক্রোবায়োলজি, কল্যাণী এইমস ৩. ডক্টর সঞ্জীব ভই (Bhoi),নিউরোলজিস্ট এইমস,ভুবনেশ্বর ৪. ডক্টর রিমা সহায়, বিজ্ঞানী পুনে এনআইভি  ৫. সুনীল শর্মা, কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন এবং জলবায়ু পরিবর্তন বিভাগের আধিকারিক।

কার সংস্পর্শ এসেছিলেন

এদিকে, নিপা ভাইরাসে আক্রান্ত নার্স অসুস্থ অবস্থায় কাটোয়ায় কার কার সংস্পর্শে এসেছিলেন তা খতিয়ে দেখতে স্বাস্থ্যদপ্তর একটি বিশেষ টিম গঠন করেছে। নিপা ভাইরাসে আক্রান্তের সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিদের তালিকা তৈরি করে তাদের স্বাস্থ্যের অবস্থার খোঁজ খবর নিচ্ছেন পূর্ব বর্ধমান জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক।-তথ্য-সন্দীপ ঘোষ চৌধুরী

বর্ধমান থেকে বারাসাত

অজানা ভাইরাসে আক্রান্ত নার্স শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে ২ জানুয়ারি কাটোয়ার এক চিকিৎসককে দেখিয়েছিল। কাটোয়ার ব্যক্তিগত চেম্বারে চিকিৎসক তরুণীকে চিকিৎসা করেছিল বলে জানা যায়। ওই চিকিৎসক জানান একটি তরুণী এসেছিল জ্ঞান হারিয়ে অসুস্থতা বোধ করছিল বলে আমার কাছে চিকিৎসা করিয়েছিল। আমি অস্বাভাবিক কিছু দেখিনি। জ্বর,গা ব্যথা বা অন্যকিছু অস্বাভাবিক উপসর্গ ছিল না। ৩ জানুয়ারি তরুণী ফের সংজ্ঞাহীন হলে পরিবারের সদস্যরা কাটোয়া মহকুমা হাসপাতাল তরুণীকে নিয়ে আসে। কাটোয়া হাসপাতালের চিকিৎসকরা অবস্থা অবনতি দেখে তরুণীকে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার করে। তরুণীর অবস্থার অবনতি হলে পরিবারের সদস্যরা তরুণীকে বারাসাত নারায়ণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। -তথ্য-সন্দীপ ঘোষ চৌধুরী

উপসর্গ

এই ভাইরাসের সংক্রমণের ফলে রোগীর মাথা ব্যথা, জ্বর, পেশীতে ব্যথা, ঝিমুনি হতে পারে। ধীরে ধীরে রোগীর এনসেফেলাইটিস হতে পারে।     

চিকিত্সা

নিপা ভাইরাসের কোনও টিকা নেই। ফলে এই ভাইরাসে যে চিকিত্সা হয় তার সিম্পটমেটিক । এই ভাইরাস থেকে বাঁচতে গেলে শূকর ও ফ্রুট ব্যাট থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলতে হবে। খাদ্য খুব ভালোভাবে সেদ্ধ করে খেতে হবে। হাত ভালো করে ধুতে হবে। 

