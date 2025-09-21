H1B Visa Fee Hike: H1B ভিসার জন্য দিতে হবে ৮৮ লাখ! কাদের জন্য ওই ফি! মুখ খুলল হোয়াইট হাউস

H1B Visa Fee Hike: H1B ভিসার জন্য দিতে হবে ৮৮ লাখ! কাদের জন্য ওই ফি! মুখ খুলল হোয়াইট হাউস
H1B ভিসা
বিদেশি পণ্যের উপর বিপুল শুল্ক চাপানোর পর এবার নতুন করে কামান দেগেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। H1B ভিসার ফি যেখানে ১৫০০ ডলার ছিল ডোনাল্ড ট্রাম্প তা বাড়িয়ে করে দিয়েছেন ১ লাখ ডলার। ভারতীয় মুদ্রায় তা ৮৮ লাখ টাকা। ওই ফরমান জারি হওয়ার পরই বিশ্বজুড়ে রোল উঠেছে, এবার কি বিদেশিদের জন্য তাদের দরজা বন্ধ করে দিল আমেরিকা?
ভারতীয়রা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ
বিদেশের অত্যন্ত দক্ষ কর্মীদের H1B ভিসায় আমেরিকায় কাজ দেওয়া হয়। আমেরিকার মতো দেশে H1B ভিসায় সেদেশে যারা কাজ করেন তাদের প্রায় ৭০ শতাংশই ভারতীয়। তার পর রয়েছে চিনারা। ফলে ট্রাম্পের ওই ঘোষণায় নাভিশ্বাস উঠে গিয়েছিল বিদেশি কর্মীদের। বছর ৮৮ লাখ ফি দেওয়া যে কোনও কর্মীর পক্ষেই প্রায় অসম্ভব। এনিয়ে এবার মুখ খুলল আমেরিকা।
১ লাখ ডলার ফি
এককালীন ফি
ভিসা রিনিউ
আমেরিকানদের চাকরির দেওয়ার ছক
দক্ষ বিদেশি কর্মীদের দেশে এনে কাজ দিতে H1B ভিসা দেওয়া হয়। ট্রাম্পের ঘোষণার পর মনে করা হচ্ছিল যাদের এইচওয়ানবি ভিসা রয়েছে তাদের তা রিনিউ করার জন্য ৮৮ লাখ টাকা দিতে হবে। ওই ভিসায় আমেরিকায় যাওয়া বিদেশিরা আমেরিকানদের মতোই পান। ওই ভিসার মেয়াদ ৩ বছর। তার জন্য দিতে হবে ১৫০০ ডলার। এখন সেটি বাড়িয়ে ১ লাখ ডলার করে দেওয়া হয়েছে। ট্রাম্প চাইছিলেন বিদেশিদের বদলে আমেরিকানদেরই চাকরি দেওয়া হোক।
