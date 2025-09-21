English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
H1B Visa Fee Hike: H1B ভিসার জন্য দিতে হবে ৮৮ লাখ! কাদের জন্য ওই ফি! মুখ খুলল হোয়াইট হাউস

H1B Visa Fee Hike: বিদেশের অত্যন্ত দক্ষ কর্মীদের H1B ভিসায় আমেরিকায় কাজ দেওয়া হয়। আমেরিকার মতো দেশে H1B ভিসায় সেদেশে যারা কাজ করেন তাদের প্রায় ৭০ শতাংশই ভারতীয়

| Sep 21, 2025, 03:04 PM IST
বিদেশি পণ্যের উপর বিপুল শুল্ক চাপানোর পর এবার নতুন করে কামান দেগেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। H1B ভিসার ফি  যেখানে ১৫০০ ডলার ছিল ডোনাল্ড ট্রাম্প তা বাড়িয়ে করে দিয়েছেন ১ লাখ ডলার। ভারতীয় মুদ্রায় তা ৮৮ লাখ টাকা। ওই ফরমান জারি হওয়ার পরই বিশ্বজুড়ে রোল উঠেছে, এবার কি বিদেশিদের জন্য তাদের দরজা বন্ধ করে দিল আমেরিকা?

বিদেশের অত্যন্ত দক্ষ কর্মীদের H1B ভিসায় আমেরিকায় কাজ দেওয়া হয়। আমেরিকার মতো দেশে H1B ভিসায় সেদেশে যারা কাজ করেন তাদের প্রায় ৭০ শতাংশই ভারতীয়। তার পর রয়েছে চিনারা। ফলে ট্রাম্পের ওই ঘোষণায় নাভিশ্বাস উঠে গিয়েছিল  বিদেশি কর্মীদের। বছর ৮৮ লাখ ফি দেওয়া যে কোনও কর্মীর পক্ষেই প্রায় অসম্ভব। এনিয়ে এবার মুখ খুলল আমেরিকা।

হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলাইন লেভিট সোশ্যাল মিডিয়ায় জানিয়েছেন, যাদের আগে থেকেই H1B ভিসা রয়েছে অথবা যারা ওই ভিসা থাকার পরই আমেরিকার বাইরে রয়েছেন তাদের ১ লাখ ডলার ভিসা ফি দিতে হবে না। ওই ফি শুধুমাত্র নতুন করে যারা ওই ভিসার জন্য আবদেন করবেন তাদেরই দিতে হবে।

ক্যারোলাইন লেভিট স্পষ্ট করে দিয়েছেন, এটা কোনও বার্ষিক ফি নয়। এটা এককালীন ফি। নতুন যারা ওই ভিসার আবেদন করবেন তাদের উপরেই ওই ভিসা ফি কার্যকর হবে। 

যাদের H1B ভিসা রয়েছে তারা আমেরিকা ছাড়তে বা প্রবেশ করতে পারবেন। ভিসা রিনিউ করার জন্য ফি লাগবে না। পরবর্তী লটারি সাইকেলে যারা আবেদন করবেন তাদের ফি লাগবে।   

দক্ষ বিদেশি কর্মীদের দেশে এনে কাজ দিতে H1B ভিসা দেওয়া হয়। ট্রাম্পের ঘোষণার পর মনে করা হচ্ছিল যাদের এইচওয়ানবি ভিসা রয়েছে তাদের তা রিনিউ করার জন্য ৮৮ লাখ টাকা দিতে হবে। ওই ভিসায় আমেরিকায় যাওয়া বিদেশিরা আমেরিকানদের মতোই পান। ওই ভিসার মেয়াদ ৩ বছর। তার জন্য দিতে হবে ১৫০০ ডলার। এখন সেটি বাড়িয়ে ১ লাখ ডলার করে দেওয়া হয়েছে।  ট্রাম্প চাইছিলেন বিদেশিদের বদলে আমেরিকানদেরই চাকরি দেওয়া হোক।   

