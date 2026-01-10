Howrah Fire: রাতের অন্ধকার চিরে আগুনের তাণ্ডব! হাওড়ায় দাউদাউ করে জ্বলল একের পর এক গাড়ি... অয়েল ট্যাঙ্কার লিক করতেই...
Howrah Fire Incident: জাতীয় সড়ক সংলগ্ন সার্ভিস রোডে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা। ধুলাগড় মোড়ে ঘটনাটি ঘটে। বাগনানগামী একটি অয়েল ট্যাঙ্কারে প্রথমে আগুন লাগে। তেল লিক করে আগুন ছড়িয়ে পড়ে রাস্তায়।
1/10
হাওড়ায় অগ্নিকাণ্ড
2/10
হাওড়ায় অগ্নিকাণ্ড
photos
TRENDING NOW
3/10
হাওড়ায় অগ্নিকাণ্ড
4/10
হাওড়ায় অগ্নিকাণ্ড
5/10
হাওড়ায় অগ্নিকাণ্ড
6/10
হাওড়ায় অগ্নিকাণ্ড
7/10
হাওড়ায় অগ্নিকাণ্ড
8/10
হাওড়ায় অগ্নিকাণ্ড
9/10
হাওড়ায় অগ্নিকাণ্ড
10/10
হাওড়ায় অগ্নিকাণ্ড
photos