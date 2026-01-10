English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Howrah Fire: রাতের অন্ধকার চিরে আগুনের তাণ্ডব! হাওড়ায় দাউদাউ করে জ্বলল একের পর এক গাড়ি... অয়েল ট্যাঙ্কার লিক করতেই...

Howrah Fire: রাতের অন্ধকার চিরে আগুনের তাণ্ডব! হাওড়ায় দাউদাউ করে জ্বলল একের পর এক গাড়ি... অয়েল ট্যাঙ্কার লিক করতেই...

Howrah Fire Incident: জাতীয় সড়ক সংলগ্ন সার্ভিস রোডে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা। ধুলাগড় মোড়ে ঘটনাটি ঘটে। বাগনানগামী একটি অয়েল ট্যাঙ্কারে প্রথমে আগুন লাগে। তেল লিক করে আগুন ছড়িয়ে পড়ে রাস্তায়।

| Jan 10, 2026, 09:57 AM IST
1/10

হাওড়ায় অগ্নিকাণ্ড

দেবব্রত ঘোষ: শীতের নিস্তব্ধ রাত। হঠাৎই ভয়ংকর আগুনে কেঁপে উঠল হাওড়ার ধুলাগড় মোড়। জাতীয় সড়ক সংলগ্ন সার্ভিস রোড যেন মুহূর্তের মধ্যেই রূপ নিল আগুনের নদীতে। 

2/10

হাওড়ায় অগ্নিকাণ্ড

শুক্রবার রাত প্রায় ৯টা নাগাদ বাগনানগামী একটি অয়েল ট্যাঙ্কারে প্রথমে আগুন লাগে। চোখের পলকে ট্যাঙ্কার থেকে তেল লিক করে আগুন ছড়িয়ে পড়ে রাস্তাজুড়ে।

3/10

হাওড়ায় অগ্নিকাণ্ড

সবচেয়ে আতঙ্কজনক বিষয়- আগুনে জ্বলতে জ্বলতেই ট্যাঙ্কারটি এগিয়ে চলতে থাকে! তার পিছনে আগুনের লেলিহান শিখা যেন মৃত্যু ছুটে বেড়াচ্ছে রাস্তায়।  

4/10

হাওড়ায় অগ্নিকাণ্ড

সেই সময় ওই সার্ভিস রোড দিয়ে যাচ্ছিল একের পর এক লরি ও একটি যাত্রীবাহী বাস। মুহূর্তের মধ্যেই আগুন গ্রাস করে নেয় চারটি লরি ও একটি বাসকে। 

5/10

হাওড়ায় অগ্নিকাণ্ড

চারদিক থেকে ভেসে আসে বিস্ফোরণের মতো শব্দ, কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় গোটা এলাকা। পরপর গাড়িতে আগুন লাগায় এলাকায় চরম আতঙ্কের সৃষ্টি হয়।  

6/10

হাওড়ায় অগ্নিকাণ্ড

আশপাশের মানুষজন ছুটে আসেন। কেউ মোবাইলে ভিডিয়ো করেন, কেউ প্রাণ বাঁচাতে দৌড়ে সরে যান। আগুনের উত্তাপে রাস্তায় দাঁড়ানোই দায় হয়ে পড়ে।

7/10

হাওড়ায় অগ্নিকাণ্ড

খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সাঁকরাইল থানার পুলিস ও ট্রাফিক পুলিস। আসে দমকল বাহিনীর চারটি ইঞ্জিন। দমকল কর্মীরা আগুনের সঙ্গে লড়াই শুরু করেন। প্রায় দেড় ঘণ্টার কঠোর চেষ্টার পর অবশেষে নিয়ন্ত্রণে আসে ভয়াল আগুন। কিন্তু ততক্ষণে অয়েল ট্যাঙ্কার-সহ পাঁচটি গাড়িই সম্পূর্ণ ভস্মীভূত।

8/10

হাওড়ায় অগ্নিকাণ্ড

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, যেভাবে একের পর এক গাড়ি আগুনে জ্বলছিল, তাতে মনে হচ্ছিল বড়সড় বিপর্যয় নেমে এসেছে। দমকল বাহিনী ঠিক সময়ে না এলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হতে পারত।

9/10

হাওড়ায় অগ্নিকাণ্ড

এই অগ্নিকাণ্ডের জেরে সার্ভিস রোডে দীর্ঘক্ষণ যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। পরে পুড়ে যাওয়া বাস ও লরিগুলি সরিয়ে নেওয়ার পর ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয় যান চলাচল।

10/10

হাওড়ায় অগ্নিকাণ্ড

হাওড়া সিটি পুলিসের কমিশনার প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠি জানান, অয়েল ট্যাঙ্কার থেকে তেল লিক হওয়ার কারণেই এই ভয়াবহ বিপত্তি ঘটে। তবে দমকল বাহিনীর দ্রুত ও সাহসী তৎপরতায় বড় দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Pakistan Super League 2026: শ্রেয়স-ঋষভের আইপিএল স্যালারিতে পাকিস্তান সুপার লিগে আস্ত নতুন ফ্র্যাঞ্চাইজি, OMG!

পরবর্তী অ্যালবাম

Pakistan Super League 2026: শ্রেয়স-ঋষভের আইপিএল স্যালারিতে পাকিস্তান সুপার লিগে আস্ত নতুন ফ্র্যাঞ্চাইজি, OMG!

Pakistan Super League 2026: শ্রেয়স-ঋষভের আইপিএল স্যালারিতে পাকিস্তান সুপার লিগে আস্ত নতুন ফ্র্যাঞ্চাইজি, OMG!

Pakistan Super League 2026: শ্রেয়স-ঋষভের আইপিএল স্যালারিতে পাকিস্তান সুপার লিগে আস্ত নতুন ফ্র্যাঞ্চাইজি, OMG! 6
Mustafizur Rahman Net Worth: মুস্তাফিজুর আজ &#039;মিলিওনেয়ার&#039;, ৯.২০ কোটি খোয়ালেই বা কী বাংলাদেশির! আকাশছোঁয়া অর্থ এল কীভাবে?

Mustafizur Rahman Net Worth: মুস্তাফিজুর আজ 'মিলিওনেয়ার', ৯.২০ কোটি খোয়ালেই বা কী বাংলাদেশির! আকাশছোঁয়া অর্থ এল কীভাবে?

Mustafizur Rahman Net Worth: মুস্তাফিজুর আজ 'মিলিওনেয়ার', ৯.২০ কোটি খোয়ালেই বা কী বাংলাদেশির! আকাশছোঁয়া অর্থ এল কীভাবে? 6
Abhishek Banerjee: মতুয়াগড়ে অভিষেক, তাহেরপুরের সভা শেষে গেলেন ঠাকুরবাড়িতে...

Abhishek Banerjee: মতুয়াগড়ে অভিষেক, তাহেরপুরের সভা শেষে গেলেন ঠাকুরবাড়িতে...

Abhishek Banerjee: মতুয়াগড়ে অভিষেক, তাহেরপুরের সভা শেষে গেলেন ঠাকুরবাড়িতে... 9
Bus Falls into Ditch: গভীর খাদে গিয়ে পড়ে চুরমার বাস! পাহাড়ে হাড়হিম দুর্ঘটনা! পর্যটন-সিজনে অন্তত ৬০ জন...

Bus Falls into Ditch: গভীর খাদে গিয়ে পড়ে চুরমার বাস! পাহাড়ে হাড়হিম দুর্ঘটনা! পর্যটন-সিজনে অন্তত ৬০ জন...

Bus Falls into Ditch: গভীর খাদে গিয়ে পড়ে চুরমার বাস! পাহাড়ে হাড়হিম দুর্ঘটনা! পর্যটন-সিজনে অন্তত ৬০ জন... 7