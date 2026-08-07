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হাতে বাকি আর ৮ দিন... সবাইকে আয়ুষ্মান ভারতের সুবিধা দিতে বিরাট উদ্যোগ সরকারের, চালু হল...

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 07, 2026, 01:50 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 01:55 PM IST

Ayushman Bharat: রাজ্যে পালাবদলের পরই কেন্দ্রের আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বাংলা। মিলবে বিনামূল্যে বছরে ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত চিকিৎসা পরিষেবা।

 

আয়ুষ্মান ভারত দিবস1/5

আয়ুষ্মান ভারত দিবস

আগামী ১৬ অগাস্ট রাজ্যজুড়ে পালিত হবে আয়ুষ্মান ভারত দিবস। তার আগে স্বাস্থ্যবিমা যোজনার আওতায় সাধারণ মানুষকে সুবিধা দিতে প্রশাসনের তরফে নেওয়া হল বিরাট উদ্যোগ। দক্ষিণ দিনাজপুর থেকে জানাচ্ছেন আমাদের সংবাদদাতা শ্রীকান্ত ঠাকুর।

ফর্ম ফিলআপ ও আয়ুষ্মান কার্ড 2/5

ফর্ম ফিলআপ ও আয়ুষ্মান কার্ড

পঞ্চায়েত স্তরে চলছে ফর্ম ফিলআপ ও আয়ুষ্মান কার্ড তৈরির কাজ। রেশন কার্ডের বিভাগ অনুযায়ী উপভোক্তাদের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে ইতিমধ্যেই ফর্ম ফিলআপ করানো হয়েছে। 

বিনামূল্যে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত চিকিৎসা পরিষেবা3/5

বিনামূল্যে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত চিকিৎসা পরিষেবা

এবার নির্দিষ্ট দিনে তাদের ডেকে পাঠানো হচ্ছে পঞ্চায়েত অফিসে। সেখানে প্রত্যেকের নির্দিষ্ট আয়ুষ্মান ভারতের কার্ড তৈরি হচ্ছে। যে কার্ড দিয়ে বছরে বিনামূল্যে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত চিকিৎসা পরিষেবা পাবেন উপভোক্তারা। 

বিশেষ উদ্যোগ প্রশাসনের4/5

বিশেষ উদ্যোগ প্রশাসনের

এখন কেন্দ্রীয় সরকারের এই প্রকল্পকে সর্বসাধারণের মধ্যে নিয়ে যেতে আয়ুষ্মান দিবস পালনের আগে, জেলা জুড়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে প্রশাসন। 

দুটি গাড়ির উদ্বোধন 5/5

দুটি গাড়ির উদ্বোধন

শুক্রবার সকালেই জেলার বিভিন্ন প্রান্তে আয়ুষ্মান ভারত সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে দুটি গাড়ির উদ্বোধন করেন জেলাশাসক, জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক ও স্থানীয় বিধায়ক বিদ্যুৎ কুমার রায়। ১৫ তারিখ পর্যন্ত এই গাড়িগুলি বিভিন্ন এলাকায় ঘুরবে ও সাধারণের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তুলবে।

TAGS:
Ayushman Bharat

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