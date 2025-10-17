English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Only Country In The Entire World: সেখানে চলছে ২০১৭ সাল! ১৩ মাসে হয় বছর! জানুয়ারিতে নিউ ইয়ার নেই! বিশ্বের একমাত্র বিরল দেশটি চেনেন?

Only Country In The Entire World: শিরোনাম পড়ে চমকে গিয়েছেন তো, তাহলে প্রতিবেদনে চোখ বোলালে পুরো থ হয়ে যাবেন! ভাববেন বিশ্বে এমনও দেশ আছে! যেখানে সব কিছুই আলাদা...  

| Oct 17, 2025, 03:12 PM IST
1/8

বিশ্বের একমাত্র বিরল দেশ

Only Country In The Entire World

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দু'মাসে শেষ হবে ২০২৫ সাল। কিন্তু আপনি কি এমন কোনও দেশের কল্পনা করতে পারেন, যারা এখনও ২০১৭ সালেই পড়ে। জানুয়ারির বদলে সেখানে সেপ্টেম্বরে নিউ ইয়ার হয়। যাদের ক্যালেন্ডার ১২ মাসের বদলে ১৩ মাসের!

2/8

বিশ্বের একমাত্র বিরল দেশ

Only Country In The Entire World

কী অসম্ভব বলেই মনে হচ্ছে তো? এতদূর পড়ে নিশ্চয়ই ভাবছেন যে, কোনও কাল্পনিক গল্পকথা! বিশ্বাস করুন এরকম একটা দেশ আছে। একেবারেই কোনও কাল্পনিক জায়গা নয় বরং পৃথিবীতেই বিরাজমান এই বিচিত্র-বিরল দেশ!

3/8

বিশ্বের একমাত্র বিরল দেশ

Only Country In The Entire World

ইথিওপিয়া বিশ্বের একমাত্র দেশ, যেখানে প্রাচীন গিজ বা ইথিওপীয় ক্যালেন্ডার ব্যবহার করা হয়। যদিও বেশিরভাগ দেশই গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার অনুসরণ করে। ইথিওপিয়া তাদের প্রাচীন ক্যালেন্ডার ব্যবস্থাই বজায় রেখেছে। যা বিশ্বের চলমান ক্যালেন্ডার থেকে প্রায় সাত থেকে আট বছর পিছিয়ে। মানে ইথিওপিয়ায় এখন ২০১৭ সাল!  

4/8

বিশ্বের একমাত্র বিরল দেশ

Only Country In The Entire World

ইথিওপিয়ানদের গির ক্যালেন্ডারে রয়েছে ১৩ মাস। ৩০ দিনের ১২ মাস এবং পাগুমে নামে রয়েছে এক অতিরিক্ত মাস। যার সাধারণ বছরগুলিতে ৫ দিন এবং অধিবর্ষে ৬ দিন থাকে। অভাবনীয় বললেও কম! ভাবা যায় সেদেশের মানুষ বছরে একটি মাস অতিরিক্ত পায়!

5/8

বিশ্বের একমাত্র বিরল দেশ

Only Country In The Entire World

পার্থক্যটি এসেছে যীশু খ্রিস্টের জন্ম গণনা পদ্ধতি থেকে। বিশ্বের বেশিরভাগ মানুষই যীশুর জন্ম খ্রিস্টপূর্বাব্দ (অ্যানো ডোমিনি) ধরে চলে। তবে, ইথিওপিয়ান অর্থোডক্স চার্চ বিশ্বাস করে যে, তিনি ৭ বছর আগে, ৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। যার ফলে ইথিওপিয়ান ক্যালেন্ডার গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারের থেকে প্রায় ৭-৮ বছর পিছিয়ে।   

6/8

বিশ্বের একমাত্র বিরল দেশ

Only Country In The Entire World

ইথিওপিয়ার নববর্ষের নাম এনকুটাটাশ, যার অর্থ 'গিফট অফ জুয়েলস'। প্রতি বছর ১১ সেপ্টেম্বর অথবা অধিবর্ষে ১২ সেপ্টেম্বর পালিত হয়। একই ভাবে ২৫ ডিসেম্বর নয়, বরং ৭ জানুয়ারি বড়দিন পালিত হয়, যা তাদের ভাষায় জেনা নামে পরিচিত।   

7/8

বিশ্বের একমাত্র বিরল দেশ

Only Country In The Entire World

বিশ্বের বাকি অংশে দিন মধ্যরাত থেকে শুরু হয়, কিন্তু ইথিওপিয়ানরা তাঁদের দিন শুরু করেন সকাল ৬:০০ টায় এবং ইথিওপীয় ঘড়িগুলি বিশ্ব ঘড়ি ব্যবস্থার প্রায় ছ'ঘণ্টা পিছনে। বোঝাই যাচ্ছে ইথিওপিয়ানরা কীভাবে সারা বিশ্বের চেয়ে পিছিয়ে!

8/8

বিশ্বের একমাত্র বিরল দেশ

Only Country In The Entire World

ইথিওপিয়ার স্বাতন্ত্র্য ক্যালেন্ডারের বাইরেও বিস্তৃত। এটিই একমাত্র আফ্রিকান দেশ যেখানে কখনও কোনও ইউরোপীয় শক্তি উপনিবেশ স্থাপন করেনি। এটি প্রাচীন পাথরে খোদাই করা গির্জা নিয়ে গর্ব করে এবং অসংখ্য সংস্কৃতির স্তর ইথিওপিয়াকে সাংস্কৃতিক এবং এর সৃষ্টিকারী ইতিহাসের ভাণ্ডার করে তোলে।

