Only Country In The Entire World: সেখানে চলছে ২০১৭ সাল! ১৩ মাসে হয় বছর! জানুয়ারিতে নিউ ইয়ার নেই! বিশ্বের একমাত্র বিরল দেশটি চেনেন?

Only Country In The Entire World: সেখানে চলছে ২০১৭ সাল! ১৩ মাসে হয় বছর! জানুয়ারিতে নিউ ইয়ার নেই! বিশ্বের একমাত্র বিরল দেশটি চেনেন?
Only Country In The Entire World: শিরোনাম পড়ে চমকে গিয়েছেন তো, তাহলে প্রতিবেদনে চোখ বোলালে পুরো থ হয়ে যাবেন! ভাববেন বিশ্বে এমনও দেশ আছে! যেখানে সব কিছুই আলাদা...
ইথিওপিয়া বিশ্বের একমাত্র দেশ, যেখানে প্রাচীন গিজ বা ইথিওপীয় ক্যালেন্ডার ব্যবহার করা হয়। যদিও বেশিরভাগ দেশই গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার অনুসরণ করে। ইথিওপিয়া তাদের প্রাচীন ক্যালেন্ডার ব্যবস্থাই বজায় রেখেছে। যা বিশ্বের চলমান ক্যালেন্ডার থেকে প্রায় সাত থেকে আট বছর পিছিয়ে। মানে ইথিওপিয়ায় এখন ২০১৭ সাল!
পার্থক্যটি এসেছে যীশু খ্রিস্টের জন্ম গণনা পদ্ধতি থেকে। বিশ্বের বেশিরভাগ মানুষই যীশুর জন্ম খ্রিস্টপূর্বাব্দ (অ্যানো ডোমিনি) ধরে চলে। তবে, ইথিওপিয়ান অর্থোডক্স চার্চ বিশ্বাস করে যে, তিনি ৭ বছর আগে, ৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। যার ফলে ইথিওপিয়ান ক্যালেন্ডার গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারের থেকে প্রায় ৭-৮ বছর পিছিয়ে।
