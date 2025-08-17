Operation Sindoor: তথ্য লুকোচ্ছে মুনীরের দেশ! অপারেশন সিঁদুরে ঘরে ঢুকে মেরেছে ভারত, হত ১৫০ পাক-সেনা... বড় আপডেট...
Operation Sindoor killed atleat 150 Pak Army: পাকিস্তানের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল যে, তাদের বেশ কিছু সেনা ও বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছে, কিন্তু কোনো সূত্র থেকেই ১৫০ জন সেনা নিহত হওয়ার মতো বিশাল সংখ্যাটি নিশ্চিত করা হয়নি। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমগুলোও কোনো পক্ষ থেকে এই ধরনের হতাহতের সংখ্যা নিশ্চিত করেনি।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারত পহেলগাঁও হামলার প্রতিশোধ হিসেবে 'অপারেশন সিঁদুর' সামরিক অভিযান চালায়, যার মূল লক্ষ্য ছিল পাকিস্তান ও পাকিস্তান-অধিকৃত কাশ্মীরের কিছু জঙ্গি ঘাঁটি ধ্বংস করা। তবে, ভারতীয় সরকার বা সামরিক বাহিনীর পক্ষ থেকে কোনো বিবৃতিতে ১৫০ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত হওয়ার দাবি করা হয়নি। বরং, সরকারি সূত্র অনুযায়ী, এই অভিযান ছিল সুনির্দিষ্ট জঙ্গি লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করার জন্য।
প্রায় ১৫০ জন পাক-সেনা নিহত অপারেশন সিঁদুরে! পাক-সংবাদমাধ্যমের বিস্ফোরক তথ্যে চাঞ্চল্য ...
