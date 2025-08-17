English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Operation Sindoor: তথ্য লুকোচ্ছে মুনীরের দেশ! অপারেশন সিঁদুরে ঘরে ঢুকে মেরেছে ভারত, হত ১৫০ পাক-সেনা... বড় আপডেট...

Operation Sindoor killed atleat 150 Pak Army: পাকিস্তানের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল যে, তাদের বেশ কিছু সেনা ও বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছে, কিন্তু কোনো সূত্র থেকেই ১৫০ জন সেনা নিহত হওয়ার মতো বিশাল সংখ্যাটি নিশ্চিত করা হয়নি। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমগুলোও কোনো পক্ষ থেকে এই ধরনের হতাহতের সংখ্যা নিশ্চিত করেনি। 

| Aug 17, 2025, 05:59 PM IST

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারত পহেলগাঁও হামলার প্রতিশোধ হিসেবে 'অপারেশন সিঁদুর' সামরিক অভিযান চালায়, যার মূল লক্ষ্য ছিল পাকিস্তান ও পাকিস্তান-অধিকৃত কাশ্মীরের কিছু জঙ্গি ঘাঁটি ধ্বংস করা। তবে, ভারতীয় সরকার বা সামরিক বাহিনীর পক্ষ থেকে কোনো বিবৃতিতে ১৫০ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত হওয়ার দাবি করা হয়নি। বরং, সরকারি সূত্র অনুযায়ী, এই অভিযান ছিল সুনির্দিষ্ট জঙ্গি লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করার জন্য।

অপারেশন সিঁদুরের কয়েক মাস পর, পাকিস্তানের একটি গণমাধ্যম সংস্থা এক প্রতিবেদনে দাবি করে যে ভারতের হামলায় ইসলামাবাদ ১৫০ জনেরও বেশি সেনা মারা গিয়েছে।   

পরে সামা টিভি নামের সেই সংবাদমাধ্যমটি নাকি তাদের প্রতিবেদনটি ওয়েবসাইট থেকে মুছে ফেলে। তবে ওই সংবাদ প্রতিবেদনের একটি স্ক্রিনশট অনলাইনে ভাইরাল হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে।  

মুছে ফেলা ওই সংবাদে 'অপারেশন বুনিয়ানুন মারসুস'-এর সময় সাহস ও চরম আত্মত্যাগের জন্য পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতির দেওয়া বীর পুরস্কারপ্রাপকদের একটি তালিকাও ছিল। 

উল্লেখ্য, 'অপারেশন বুনিয়ানুন মারসুস' ছিল পাকিস্তানের বিমানঘাঁটিতে  ভারতের হামলার বিরুদ্ধে পাকিস্তানের পাল্টা আঘাতের সাংকেতিক নাম।

পাক টিভির ওই প্রতিবেদনে ১৫৫ জন সৈনিকের নাম উল্লেখ ছিল, যাদের নামের আগে 'শহীদ' (Martyr) উপাধি লেখা ছিল। 

সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া এই তালিকায় ১৪৬ জন ইমতিয়াজি সানাদ পুরস্কারপ্রাপ্ত এবং ৪৫ জন তামঘা-এ-বাসালাত পুরস্কারপ্রাপ্তের নাম ছিল। মোট ৪৫ জনের মধ্যে চারজন সৈনিককে নাকি এই পুরস্কার মরণোত্তর প্রদান করা হয়েছিল।   

এছাড়া, একজন সৈনিককে সিতারা-এ-বাসালাত এবং চারজনকে তামঘা-এ-জুরত পুরস্কারও মরণোত্তর দেওয়া হয়েছিল। যদিও এই বিষয়ে পাকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে এখনও কোনো সরকারি বিবৃতি প্রকাশ করা হয়নি।

 ১৯৯৯ সালের কারগিল যুদ্ধের সময়ও পাকিস্তান তার মৃত সেনাদের দেহ প্রত্যাখ্যান করেছিল। পরে অবশ্য তারা কয়েকটি দেহ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।

গত ২২শে এপ্রিল জম্মু ও কাশ্মীর-এর পহেলগাঁও-এর কাছে বৈসারনে পাঁচ থেকে ছয়জন পাকিস্তান-সমর্থিত সন্ত্রাসবাদী সাধারণ মানুষের উপর গুলি চালায়। 

প্রথমে পাকিস্তান-ভিত্তিক সন্ত্রাসী সংগঠন লস্কর-ই-তৈবার (LeT) একটি শাখা, দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট (TRF) এই হামলার দায় স্বীকার করে, কিন্তু কয়েক দিন পর তারা তাদের দায় অস্বীকার করে। 

পহেলগাঁও হামলার প্রতিশোধ নিতে, ৬ ও ৭ই মে-র মধ্যবর্তী রাতে ভারত 'অপারেশন সিঁদুর' শুরু করে এবং পাকিস্তান ও পাকিস্তান-অধিকৃত কাশ্মীরের মোট ৯টি সন্ত্রাসবাদী শিবির লক্ষ্য করে হামলা চালায়। 

এর জবাবে পাকিস্তানও ভারত হামলা চালানোর চেষ্টা করে, কিন্তু ভারতের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তা প্রতিহত করে দেয়। এরপর ৯ ও ১০ই মে-র মধ্যবর্তী রাতে ভারত আবার হামলা চালিয়ে পাকিস্তানের ১১টি বিমান ঘাঁটিতে আঘাত হানে।

১০ই মে পাকিস্তানের ডিরেক্টর জেনারেল অফ মিলিটারি অপারেশনস (DGMO) ভারতের উচ্চপদাধিকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে যুদ্ধবিরতির অনুরোধ জানান।

