Operation Sindoor First Anniversary: দুর্গম রণক্ষেত্রে দুধ-চা-লস্যি; অপারেশন সিঁদুরে ১০ বছরের শ্রবণের অবিশ্বাস্য 'যুদ্ধ'

Operation Sindoor First Anniversary after Pahalgam Terror Attack: ২০২৫ সালের ৭ মে। ২০২৬ সালের ৭ মে। অপারেশন সিঁদুরের একবছর হল। পহেলগাঁও কাণ্ডের জেরে ভারত সবক শেখাতে নেমেছিল পাকিস্তানকে। সেই যুদ্ধে ভারত দারুণ ভাবে পর্যুদস্ত করে পাকিস্তানকে। সেই বীরত্বের উদযাপন-লগ্নের বর্ষপূর্তি আজ।

| May 07, 2026, 03:29 PM IST
বীরত্বের অনন্য কাহিনি

এই ঘটনার সূত্রপাত হয়েছিল ২০২৫ সালের ২২ এপ্রিল। পহেলগাঁয়ে এক নৃশংস জঙ্গি হামলায় ২৬ জন পর্যটকের প্রাণহানি ঘটে। তারপরে ঘটে অপারেশন সিঁদুর। আর এই অপারেশন সিঁদুরে ভারতীয় সেনাদের বীরত্বের সঙ্গে জড়িয়ে যায় আর এক অন্য রকম বীরত্বের অনন্য কাহিনি।

ভারতীয় সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী এবং বিমানবাহিনী

ঠিক ১ বছর আগে ৭ মে-র ভোরে ভারতীয় সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী এবং বিমানবাহিনীর এক অভূতপূর্ব সমন্বয়ে পরিচালিত হয় অপারেশন সিঁদুর অভিযান। ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী পাকিস্তান এবং পাকিস্তান-অধিকৃত জম্মু ও কাশ্মীরের (PoJK) জঙ্গি ঘাঁটিগুলিতে আক্রমণ চালায়। এই অভিযানে লস্কর-ই-তৈবা, জৈশ-ই-মহম্মদ এবং হিজবুল মুজাহিদিনের সঙ্গে যুক্ত ৯টি প্রধান জঙ্গি লঞ্চপ্যাড ধ্বংস করা হয় এবং ১০০-রও বেশি জঙ্গিকে খতম করা হয়।

অসীম সাহসী

২০২৫ সালে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে এই চরম সংঘর্ষ-উত্তেজনার সময় সেনারা যখন সীমান্তে মোতায়েন ছিলেন, তখন পঞ্জাবের এক ১০ বছর বয়সী বালক-- তার নাম শ্রবণ সিং-- অসীম সাহস ও দয়ার পরিচয় দেয়। নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়েই সে প্রতিদিন সেনাদের সাহায্য করত। তার এই বীরত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ তাকে প্রধানমন্ত্রী জাতীয় শিশু পুরস্কার (Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar) প্রদান করা হয়েছে।

শ্রবণের গ্রাম

শ্রবণ সিং ফিরোজপুর জেলার মামদোট এলাকার তারাওয়ালি গ্রামে থাকে। শ্রবণের গ্রাম আন্তর্জাতিক সীমান্ত থেকে মাত্র ২ কিমি দূরে!

জল, দুধ, লস্যি

পরিস্থিতির ভয়ংকর ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও শ্রবণ নিয়মিত সীমান্তে মোতায়েন সেনাদের জন্য জল, দুধ, লস্যি পৌঁছে দিত।

'আমার তাঁদের সেবা করা উচিত'

পরে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে শ্রবণ বলে, "যখন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অপারেশন সিঁদুর শুরু হয় এবং সেনারা আমাদের গ্রামে আসেন, তখন আমি ভাবলাম, আমার তো তাঁদের সেবা করা উচিত। আমি প্রতিদিন তাঁদের জন্য দুধ, চা, ঘোল এবং বরফ নিয়ে যেতাম। এই পুরস্কার পেয়ে আমি খুব খুশি, যা আমি কখনও কল্পনাও করিনি।"

শ্রবণের স্বপ্ন ও সম্মাননা

শ্রবণের এই অবদান ভারতীয় সেনাবাহিনী দ্বারা স্বীকৃত হয়েছিল। মে মাসে সপ্তম ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশনের জেনারেল অফিসার কমান্ডিং মেজর জেনারেল রঞ্জিত সিং মানরাল ওই এলাকায় মোতায়েন সেনাদের সেবা করার জন্য শ্রবণকে বিশেষভাবে সম্মানিত করেছিলেন। বড় হয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার স্বপ্ন দেখে শ্রবণ। 

Indian Cricketer Dies: প্রিয় গিল আর নেই, আইপিএলের মাঝেই বুক ভাঙা খবর, ভেঙে পড়লেন কোহলি-যুবরাজরা, ভারতীয় ক্রিকেটে শোকের ছায়া

