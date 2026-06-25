/অসহনীয় গরমের মধ্যেই জারি ঝড়বৃষ্টির অরেঞ্জ অ্য়ালার্ট! হাঁফ ছেড়ে বাঁচল কলকাতা? নাকি শহর-সহ জেলায়-জেলায় বিপর্যয়?

Orange Alert in Kolkata: হাওয়া অফিস জানিয়ে দিয়েছে, পরবর্তী ২-৩ ঘণ্টার মধ্যে বজ্রপাত-সহ বৃষ্টি হবে কলকাতা-সহ মেদিনীপুর ও উত্তর ২৪ পরগনায়।
অয়ন ঘোষাল: হাঁফ ছেড়ে বাঁচল কলকাতা? জারি কমলা সতর্কতা। অসহনীয় গরমের মধ্যেই জারি হল ঝড়বৃষ্টির এই কমলা সতর্কতা। প্রসঙ্গত, একটু আগেই জানা গিয়েছিল, কলকাতায় এই মুহূর্তে (তখন) চূড়ান্ত অস্বস্তিকর আবহাওয়া, তাপমাত্রা ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ ৯৬ শতাংশ, অস্বস্তি-সূচক ১১০ শতাংশ! আর ফিল লাইক টেম্পারেচার? ভয়াবহ! ৪৯ ডিগ্রি!
কিছুক্ষণ আগে হাওয়া অফিস জানিয়ে দিয়েছে, পরবর্তী ২-৩ ঘণ্টার মধ্যে বজ্রপাত-সহ বৃষ্টি হবে কলকাতা-সহ মেদিনীপুর ও উত্তর ২৪ পরগনায়
বাতাসের গতি থাকবে ৪০ থেকে ৫০ কিমি প্রতি ঘণ্টা।
পরবর্তী ২-৩ ঘণ্টার মধ্যেই কলকাতা এবং অন্যান্য সন্নিহিত অঞ্চলে এই ঝড়বৃষ্টির কথা জানিয়ে দিল হাওয়া অফিস।
বজ্রপাত হবে, দমকা ঝোড়ো হাওয়াও থাকবে। তবে বৃষ্টি খুব বেশি হওয়ার পূর্বাভাস দেওয়া হয়নি। লাইট টু মডারেট বৃষ্টির কথা বলা হয়েছে।
কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগনা ও মেদিনীপুরে এই দুর্যোগ আসছে। কলকাতায় ইতিমধ্যেই বৃষ্টি এসেছে। সল্টলেকে বিপুল বৃষ্টি শুরু।