'জন্মদিন কী, জানতাম-ই না!' কেক কাটতেই কান্নায় ভেঙে পড়ল অনাথ মোহনা-মৌমিতারা

Orphan students birthday celebration: জন্মদিন পালনের পরই আবেগতাড়িত হয়ে পড়ে শিশুরা। ওদের কথায়, "আজ স্কুলে জন্মদিন পালিত হয়। আমরা খুব খুশি।"
প্রসেনজিৎ সরদার: 'বাপ-মা মরা' অনাথ ওরা। পরিবারের কেউ কোনওদিন ওদের জন্মদিন পালন করেনি। জন্মদিন কী জানত-ই না ওরা। সেই অনাথ শিশুদের নিয়ে জন্মদিন পালন। জন্মদিনের কেক কাটার পরই কান্নায় ভেঙে পড়ল অনাথ শিশুদের দল।
ক্যানিং ১ ব্লকের প্রত্যন্ত ইটখোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের মধুখালি গ্রাম। গ্রামেই রয়েছে মধুখালি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়। সেখানে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পঠনপাঠন হয়। বিদ্যালয়ে মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৩৫৩ জন। শিক্ষক শিক্ষিকা রয়েছেন মোট ৭ জন।
প্রত্যন্ত এই গ্রামের বিদ্যালয়ে দরিদ্র অসহায় ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যাই বেশি। এছাড়াও কেউ বাবাকে হারিয়েছে, কেউ মাকে হারিয়েছে। কারোর আবার বাবা-মা কেউ-ই নেই। এমন অনাথ ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৫০-এর অধিক। অসহায় সেই সমস্ত ছাত্র ছাত্রীদেরকে নিয়ে ‘সুন্দরবন স্নেহাশিস সেবাকেন্দ্র‘ নামে এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা জন্মদিন পালন করলে।
কেক কেটে স্কুলেই অনুষ্ঠিত হয় অনাথ শিশুদের জন্মদিন পালন। সুন্দরবন তথা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় এমন উদ্যোগ প্রথম। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিতাই মন্ডল, সমাজসেবী অজয় বায়েন, সন্তু মিত্র, ক্যানিং থানার আইসি তুষার বিশ্বাস, সঞ্জয় নায়েক-সহ অন্যান্য বিশিষ্টরা। জন্মদিন পালনের পরই আবেগতাড়িত হয়ে পড়ে শিশুরা।
কেক কেটে জন্মদিন পালনের পরই কান্নায় ভেঙে পড়ে মোহনা সরদার,মৌমিতা সরদাররা। তাদের কথায়, জন্মদিন কী জিনিস জানতাম না। বাবা, মা-কে হারিয়েছি। পরিবারের কেউ কোনওদিন জন্মদিন পালন করেনি। আজ স্কুলে জন্মদিন পালিত হয়। আমরা খুব খুশি।
সুন্দরবন স্নেহাশিস সেবাকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ধনপতি নস্কর জানান, ‘আমাদের মুলত উদ্যোগ অসহায় দরিদ্র পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে সমাজসেবামূলক কাজ করা। সেইভাবে প্রতিনিয়ত আমরা এমন কাজ করে চলেছি। মধুখালি স্কুলের ৫০ জন অনাথ শিশুদের নিয়ে আমরা জন্মদিন পালন করি। তাদের হাতে কেক, লজেন্স তুলে দিই। এই শিশুরা যাতে আগামীতেও ভালো থাকে, সেই বিষয়ে আমরা সংস্থার তরফে সর্বক্ষণ তাদের পাশে থাকবে। ’