  • Oscars 2026 After-Party Full Menu: ৬০০ পিৎজা, ২৪ ক্যারেট সোনায় মোড়া চকলেট, ১৭০০ বোতল শ্যাম্পেন: ৭ মহাদেশের ৭০ পদে সাজানো অস্কারের ‘রাজভোজ’

24K Liquid Gold in Oscars 2026 After-Party menu: এবারের মেনুর সবথেকে বড় চমক ছিল ২,০০০টি ছোট চকোলেটের অস্কার স্ট্যাচু। ২০২৬ সালের অস্কারের রাজকীয় এই ভোজের দায়িত্বে ছিলেন প্রখ্যাত শেফ উলফগ্যাং পাক। টানা ৩২ বছর ধরে তিনি অস্কারের এই ‘আফটার পার্টি’ বা গভর্নরস বল-এর মেনু সামলাচ্ছেন।

| Mar 16, 2026, 01:44 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অস্কারের মঞ্চে পুরস্কার জেতার উত্তেজনার পর যখন হলিউড তারকারা তৃপ্তির খোঁজে আফটার পার্টিতে পৌঁছান, তখন তাঁদের অপেক্ষায় থাকে বিশ্বের অন্যতম সেরা সব খাবার। 

২০২৬ সালের অস্কারের রাজকীয় এই ভোজের দায়িত্বে ছিলেন প্রখ্যাত শ্যেফ উলফগ্যাং পাক। 

টানা ৩২ বছর ধরে তিনি অস্কারের এই ‘আফটার পার্টি’ বা গভর্নরস বল-এর মেনু সামলাচ্ছেন। 

এ বছর মেনুতে আভিজাত্য আর ঘরোয়া স্বাদের এক অদ্ভুত মিশেল দেখা গিয়েছে।

এবারের মেনুর সবথেকে বড় চমক ছিল ২,০০০টি ছোট চকোলেটের অস্কার স্ট্যাচু। 

আশ্চর্যের বিষয় হলো, এই চকোলেট স্ট্যাচুগুলোর ওপর স্প্রে করা হয়েছিল ২৪ ক্যারেটের ভোজ্য গলানো সোনা। প্রায় ২ গ্যালন তরল সোনা ব্যবহার করা হয়েছে এই রাজকীয় মিষ্টান্ন তৈরিতে।

৭০টি পদ আর ৪৪৫ জন শেফের ম্যাজিক ধরা পড়ল মেনুতে। 

উলফগ্যাং পাকের নেতৃত্বে ৭৫ জন মূল শেফ এবং ৪৫ জন পেস্ট্রি শ্যেফ মিলে মোট ৭০টি পদের এক বিশাল সম্ভার সাজিয়েছিলেন। 

তারকাদের সবথেকে প্রিয় ৬০০টি হোম-মেড পিৎজা তৈরি রাখা হয়েছিল। 

এছাড়াও ছিল ৩,০০০টি আর্টিকোক অ্যাগনোলত্তি এবং বিখ্যাত চিকেন পট পাই। 

জাপানি ধাঁচের ‘ইজাকায়া’ পাব ফুড এবং সরাসরি ইতালীয় জেলাতো (Gelato) মেশিন বসানো হয়েছিল ফ্রেশ আইসক্রিমের জন্য।

মাংস ও মাছ: ৯১ কেজি ড্রাই-এজড রিব-আই এবং ১৩৬ কেজি হাউস-স্মোকড স্যামন।

বিলাসবহুল উপকরণের ছড়াছড়ি: ১৪ কেজি কালুগা ক্যাভিয়ার এবং ১৮১ কেজি বিভিন্ন স্বাদের পনির।

পানীয়: ১,৫০০ অতিথির জন্য ১,৭০০ বোতল দামী শ্যাম্পেন এবং ৭,০০০ গ্লাস ওয়াইন মজুত ছিল।

শেফ উলফগ্যাং পাক জানিয়েছেন, অনুষ্ঠানের পর বেঁচে যাওয়া সমস্ত খাবার নষ্ট করা হবে না। সেই খাবার লস অ্যাঞ্জেলেসের ‘স্কিড রো’ (Skid Row) এলাকার গৃহহীন মানুষদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। 

আভিজাত্যের মাঝেও শেফ পাকের এই উদ্যোগ প্রশংসিত হয়েছে সব মহলে।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Massive Tornado: মহাপ্রলয়ে প্রকৃতির মরণ-খেলা: টর্নেডোর তাণ্ডবে প্রাণহানি, ভারী বৃষ্টিপাতের রেড অ্যালার্ট

পরবর্তী অ্যালবাম

Massive Tornado: মহাপ্রলয়ে প্রকৃতির মরণ-খেলা: টর্নেডোর তাণ্ডবে প্রাণহানি, ভারী বৃষ্টিপাতের রেড অ্যালার্ট

Massive Tornado: মহাপ্রলয়ে প্রকৃতির মরণ-খেলা: টর্নেডোর তাণ্ডবে প্রাণহানি, ভারী বৃষ্টিপাতের রেড অ্যালার্ট

Massive Tornado: মহাপ্রলয়ে প্রকৃতির মরণ-খেলা: টর্নেডোর তাণ্ডবে প্রাণহানি, ভারী বৃষ্টিপাতের রেড অ্যালার্ট 8
Ajker Rashifal | Horoscope Today: নতুন পরিচয়ে জমবে দিন সিংহের, ভাগ্যের জোরে পুরনো সমস্যা মিটবে ধনুর

Ajker Rashifal | Horoscope Today: নতুন পরিচয়ে জমবে দিন সিংহের, ভাগ্যের জোরে পুরনো সমস্যা মিটবে ধনুর

Ajker Rashifal | Horoscope Today: নতুন পরিচয়ে জমবে দিন সিংহের, ভাগ্যের জোরে পুরনো সমস্যা মিটবে ধনুর 12
Bengal Weather Update: মুষলধারে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি, প্রবল দুর্যোগের কবলে উত্তর থেকে দক্ষিণবঙ্গ

Bengal Weather Update: মুষলধারে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি, প্রবল দুর্যোগের কবলে উত্তর থেকে দক্ষিণবঙ্গ

Bengal Weather Update: মুষলধারে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি, প্রবল দুর্যোগের কবলে উত্তর থেকে দক্ষিণবঙ্গ 7
Ajker Rashifal | Horoscope Today: ধৈর্য রাখলে কাটবে সমস্যা কর্কটের, বিতর্কে জড়ালেই বিপদ মীনের

Ajker Rashifal | Horoscope Today: ধৈর্য রাখলে কাটবে সমস্যা কর্কটের, বিতর্কে জড়ালেই বিপদ মীনের

Ajker Rashifal | Horoscope Today: ধৈর্য রাখলে কাটবে সমস্যা কর্কটের, বিতর্কে জড়ালেই বিপদ মীনের 12