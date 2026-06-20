/হাড়হিম বকখালি: প্রেমিকাকে ঘুরতে নিয়ে গিয়ে হেনরি আইল্যান্ডের বালিতে মেরে পুঁতে দিল, ২৩ দিন পর বড় রহস্য

Bakkhali Murder: দক্ষিণ ২৪ পরগনার জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র বকখালির হেনরি আইল্যান্ডে বেড়াতে নিয়ে গিয়ে প্রেমিকাকে শ্বাসরোধ করে খুন এবং প্রমাণ লোপাটের জন্য বালির নিচে দেহ পুঁতে রাখার এক হাড়হিম করা ঘটনায় তোলপাড়। টানা ২৩ দিন ধরে নিখোঁজ থাকার পর, অবশেষে পুলিসের ময়নাতদন্তের জন্য শুক্রবার বালি খুঁড়ে উদ্ধার করা হল বছর চৌত্রিশের ওই বধূর পচাগলা দেহ। মৃতার নাম রাবিয়া ফকির। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের অভিযোগে পুলিস তাঁর স্বামী জহিরুল সর্দারকে গ্রেফতার করেছে।
পুলিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, জয়নগরের বকুলতলা থানা এলাকার বাসিন্দা ওই বিবাহিতা মহিলার সঙ্গে এলাকারই বাসিন্দা, বিবাহিত যুবক জহিরুলের দীর্ঘদিনের একটি বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক ছিল।
কিন্তু বেশ কিছুদিন ধরে তাঁদের এই পরকীয়া সম্পর্ক নিয়ে দুজনের মধ্যে মারাত্মক অশান্তি ও টানাপোড়েন শুরু হয়। এর মাঝেই গত ২৬ মে হঠাৎ করেই নিখোঁজ হয়ে যান রাবিয়া।
মেয়ের কোনও খোঁজ না পেয়ে স্বাভাবিকভাবেই চিন্তায় পড়ে যায় তাঁর পরিবার। বহুবার যোগাযোগের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত পরিবারের পক্ষ থেকে বারুইপুর পুলিস বকুলতলা থানায় একটি নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়।
অভিযোগ পাওয়ার পরেই ঘটনার তদন্তে নামে বকুলতলা থানার পুলিস। মহিলার নিখোঁজ হওয়ার পর থেকে কেটে যায় প্রায় তিন সপ্তাহ। এরপর তদন্তকারীরা মহিলার মোবাইলের কল ডিটেইলস রেকর্ড (CDR), টাওয়ার লোকেশন এবং তাঁর গতিবিধির সূত্র ধরে জহিরুলের ওপর সন্দেহ হয়। গত ১৮ জুন, বৃহস্পতিবার সকালে মূল অভিযুক্ত জহিরুল সর্দারকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেন তদন্তকারীরা।
প্রথমে পুলিসকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করলেও, পুলিসের ম্যারাথন ও কঠোর জেরার মুখে আর বেশিক্ষণ নিজের অপরাধ চেপে রাখতে পারেনি জহিরুল। সে ভেঙে পড়ে এবং রাবিয়াকে ঠান্ডা মাথায় খুন করার কথা স্বীকার করে নেয়।
পুলিসের কাছে ধৃত জহিরুল স্বীকার করে যে, ঘটনার দিন সে রাবিয়াকে বকখালিতে বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিল। সেখানে হেনরি আইল্যান্ডের এক নির্জন গভীর জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে সে রাবিয়াকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে। এরপর খুনের প্রমাণ চিরতরে লোপাট করার উদ্দেশ্যে সমুদ্রসৈকত সংলগ্ন বালি খুঁড়ে দেহটি মাটির নিচে চাপা দিয়ে সে একাই বাড়ি ফিরে আসে।
অভিযুক্তের এই চাঞ্চল্যকর বয়ানের ওপর ভিত্তি করে শুক্রবার (১৯ জুন) বকুলতলা থানা এবং সুন্দরবন পুলিশ জেলার অন্তর্গত ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানার পুলিশ যৌথভাবে ধৃত জহিরুলকে সঙ্গে নিয়ে হেনরি আইল্যান্ডের নির্দিষ্ট ওই জঙ্গলে পৌঁছায়।
সেখানে জহিরুলের দেখিয়ে দেওয়া জায়গায় বালি খুঁড়তেই বেরিয়ে আসে বধূর পচাগলা নিথর দেহ। পুলিস দ্রুত দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কাকদ্বীপ মহকুমা হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।
এই খুনের নেপথ্যে আসল কারণ কী, তা নিয়ে দুই পুলিস জেলার উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা মুখ খুলেছেন। সুন্দরবন পুলিস জেলার সুপার বিশ্বচাঁদ ঠাকুর জানান, 'মহিলার বাড়ি বারুইপুর পুলিস জেলার অন্তর্গত।
সেখানে প্রথমে নিখোঁজ ডায়েরি হয়। পরে বারুইপুর পুলিসের তদন্তকারী দল জেরা করে এই ঘটনার কথা জানতে পারে। আমাদের সাহায্য চাওয়া হলে যৌথ উদ্যোগে দেহ উদ্ধার হয়।'
অন্যদিকে, বারুইপুর পুলিস জেলার এসপি অরবিন্দ কুমার আনন্দ জানান, 'নিহত বধূ এবং অভিযুক্ত দু’জনেই বিবাহিত ছিলেন। অভিযুক্তের দাবি, মহিলা এই সম্পর্ককে শিখণ্ডী খাড়া করে মাঝে মাঝে টাকা চাইতেন এবং ব্ল্যাকমেইল করতেন। সম্পর্কের কথা সকলকে জানিয়ে দেবেন বলে ভয় দেখাতেন। অভিযুক্তের দাবি, সেই কারণেই সে শ্বাসরোধ করে খুন করেছে। তবে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই মৃত্যুর সঠিক কারণ স্পষ্ট হবে।’
এই হত্যাকাণ্ডের পর জয়নগর ও বকখালি এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ও উত্তেজনা।
মৃতার ভাই আশরফ ফকিরের অভিযোগ, তাঁর দিদিকে প্রেমের জালে ফাঁসিয়েছিল জহিরুল। তারপর পরিকল্পনা করে খুন করে দেহ পুঁতে দিয়েছে। দিদির হত্যার উপযুক্ত ও দৃষ্টান্তমূলক ফাঁসির শাস্তি দাবি করেছেন।
এই নৃশংস কাণ্ডে জহিরুলের সঙ্গে অন্য কেউ জড়িত ছিল কিনা, নাকি সে একাই এই গোটা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেছে, তা খতিয়ে দেখতে ধৃত যুবককে আরও জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিস।