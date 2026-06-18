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Annapurna Bhandar: ১ জুলাইতেই... অন্নপূর্ণা যোজনা নিয়ে বড় আপডেট- মুখ্যমন্ত্রীর বিরাট ঘোষণা

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 18, 2026, 12:06 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 12:13 PM IST

Annapurna Yojona Scheme: পূর্বতন তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের আমলে 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' প্রকল্প থেকে বর্তমান বিজেপি সরকারের অন্নপূর্ণা ভান্ডার যোজনায় দ্বিগুণ হয়েছে আর্থিক সাহায্য।

'মাইলফলক' ছুঁয়েছে অন্নপূর্ণা ভান্ডার!1/10

'মাইলফলক' ছুঁয়েছে অন্নপূর্ণা ভান্ডার!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অন্নপূর্ণা ভান্ডারে 'মাইলফলক' ছুঁয়ে ফেলেছে বাংলা! এমনটাই বললেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

১ জুন থেকে চালু অন্নপূর্ণা ভান্ডার2/10

১ জুন থেকে চালু অন্নপূর্ণা ভান্ডার

চলতি মাসের ১ জুন থেকে চালু হয়েছে অন্নপূর্ণা ভান্ডার। নবান্ন থেকে অন্নপূর্ণা যোজনার নতুন ফর্ম প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। 

অন্নপূর্ণা ভান্ডারে আবেদন চলছে3/10

অন্নপূর্ণা ভান্ডারে আবেদন চলছে

অনলাইনে ও অফলাইনে দুভাবেই শুরু হয় আবেদন। ১৫ জুন থেকে চলা ৪ দিন ব্যাপী জনকল্যাণ শিবিরেও চলছে অন্নপূর্ণা ভান্ডারের ফর্ম ফিলআপ প্রক্রিয়া।

অন্নপূর্ণা ভান্ডার নিয়ে বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর4/10

অন্নপূর্ণা ভান্ডার নিয়ে বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

এরমধ্যেই ১৭ জুন দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতায় ‘জনকল্যাণ শিবির’ থেকে অন্নপূর্ণা ভান্ডার নিয়ে বড় ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। 

২৯ লক্ষেরও বেশি 'অন্নপূর্ণা'5/10

২৯ লক্ষেরও বেশি 'অন্নপূর্ণা'

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, এখনও পর্যন্ত রাজ্যের ২৯ লক্ষেরও বেশি মহিলা অন্নপূর্ণা ভান্ডারের আর্থিক সহায়তার আওতায় এসেছেন। 

নতুন আরও আরও ১ লক্ষ ৫ হাজার6/10

নতুন আরও আরও ১ লক্ষ ৫ হাজার

মুখ্যমন্ত্রী জানান, "গত ৩ জুন প্রথম পর্যায়ে ২৮ লক্ষ মহিলার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ৩,০০০ টাকা করে পাঠানো হয়েছে। এরপর আরও ১ লক্ষ ৫ হাজার মহিলা নতুন করে এই প্রকল্পে নিজেদের নাম নথিভুক্ত করেছেন।" 

১ জুলাইতেই টাকা7/10

১ জুলাইতেই টাকা

তিনি আরও জানান, নতুন আবেদনকারীদের নথি যাচাইয়ের কাজও ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। যাবতীয় তথ্য পোর্টালে আপলোড করা হয়েছে। আগামী ১ জুলাই নতুন উপভোক্তারাও জুন মাসের প্রাপ্য ৩,০০০ টাকা তাঁদের অ্যাকাউন্টে পেয়ে যাবেন। 

২৯ লক্ষের গণ্ডি পার8/10

২৯ লক্ষের গণ্ডি পার

ফলে পুরনো ও নতুন মিলিয়ে অন্নপূর্ণা ভান্ডারের মোট উপভোক্তার সংখ্যা বর্তমানে ২৯ লক্ষের গণ্ডি পার করেছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। 

লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে ছিল ১৫০০ টাকা9/10

লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে ছিল ১৫০০ টাকা

উল্লেখ্য, পূর্বতন তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের আমলে 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' প্রকল্পে মহিলারা মাসে সর্বোচ্চ ১,৫০০ টাকা পেতেন। 

দ্বিগুণ হয়েছে অন্নপূর্ণা ভান্ডারে10/10

দ্বিগুণ হয়েছে অন্নপূর্ণা ভান্ডারে

বর্তমান বিজেপি সরকার সংকল্পপত্রের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সেই অনুদানের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়েছে।

TAGS:
Annapurna Bhandar
Annapurna yojona

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