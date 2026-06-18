/Annapurna Bhandar: ১ জুলাইতেই... অন্নপূর্ণা যোজনা নিয়ে বড় আপডেট- মুখ্যমন্ত্রীর বিরাট ঘোষণা

Annapurna Yojona Scheme: পূর্বতন তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের আমলে 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' প্রকল্প থেকে বর্তমান বিজেপি সরকারের অন্নপূর্ণা ভান্ডার যোজনায় দ্বিগুণ হয়েছে আর্থিক সাহায্য।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অন্নপূর্ণা ভান্ডারে 'মাইলফলক' ছুঁয়ে ফেলেছে বাংলা! এমনটাই বললেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।
চলতি মাসের ১ জুন থেকে চালু হয়েছে অন্নপূর্ণা ভান্ডার। নবান্ন থেকে অন্নপূর্ণা যোজনার নতুন ফর্ম প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী।
অনলাইনে ও অফলাইনে দুভাবেই শুরু হয় আবেদন। ১৫ জুন থেকে চলা ৪ দিন ব্যাপী জনকল্যাণ শিবিরেও চলছে অন্নপূর্ণা ভান্ডারের ফর্ম ফিলআপ প্রক্রিয়া।
এরমধ্যেই ১৭ জুন দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতায় ‘জনকল্যাণ শিবির’ থেকে অন্নপূর্ণা ভান্ডার নিয়ে বড় ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, এখনও পর্যন্ত রাজ্যের ২৯ লক্ষেরও বেশি মহিলা অন্নপূর্ণা ভান্ডারের আর্থিক সহায়তার আওতায় এসেছেন।
মুখ্যমন্ত্রী জানান, "গত ৩ জুন প্রথম পর্যায়ে ২৮ লক্ষ মহিলার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ৩,০০০ টাকা করে পাঠানো হয়েছে। এরপর আরও ১ লক্ষ ৫ হাজার মহিলা নতুন করে এই প্রকল্পে নিজেদের নাম নথিভুক্ত করেছেন।"
তিনি আরও জানান, নতুন আবেদনকারীদের নথি যাচাইয়ের কাজও ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। যাবতীয় তথ্য পোর্টালে আপলোড করা হয়েছে। আগামী ১ জুলাই নতুন উপভোক্তারাও জুন মাসের প্রাপ্য ৩,০০০ টাকা তাঁদের অ্যাকাউন্টে পেয়ে যাবেন।
ফলে পুরনো ও নতুন মিলিয়ে অন্নপূর্ণা ভান্ডারের মোট উপভোক্তার সংখ্যা বর্তমানে ২৯ লক্ষের গণ্ডি পার করেছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।
উল্লেখ্য, পূর্বতন তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের আমলে 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' প্রকল্পে মহিলারা মাসে সর্বোচ্চ ১,৫০০ টাকা পেতেন।
বর্তমান বিজেপি সরকার সংকল্পপত্রের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সেই অনুদানের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়েছে।