Accidents Deaths: ৫০ জীবন নিমেষে শেষ! ভয়ংকর দুর্ঘটনায় প্রিয়জনের মৃত্যু... রক্ত, হাহাকার আর বুকফাটা কান্না...

India Deadly Week: NCRB-র ডেটা বলছে ভারতে দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন মোট ৪,৪৪,১০৪ জন! ভয়ংকর এই পরিসংখ্যান...  

| Nov 06, 2025, 06:54 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: চোখের নিমেষে শেষ হয়ে গেল ৫০টা জীবন। বুকফাটা কান্না আর দীর্ঘশ্বাসে বাতাস ভারী স্বজনহারা পরিবারগুলির।  

রাজস্থান, অন্ধ্র প্রদেশ, ছত্তিশগড়, উত্তর প্রদেশ এবং তেলেঙ্গানা। একের পর এক রাজ্যে মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনা, রেল দুর্ঘটনা ও মন্দিরে পদপিষ্ঠ হয়ে যাওয়ার ঘটনা।   

NCRB-র ২০২৪ সালের ডেটা বলছে ভারতে মোট দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু ৪,৪৪,১০৪ জন। এরমধ্যে সড়ক দুর্ঘটনায় ১,৭৩,৮২৬ জন। রেল দুর্ঘটনায় ২১,৮০৩ জন এবং রেল ক্রসিং দুর্ঘটনায় ২,৪৫৫ জন প্রাণ হারিয়েছেন।

আর এবার একটা সপ্তাহ! যেন প্রাণঘাতী সপ্তাহ! প্রাণ হারালেন কমপক্ষে ৫০ জন। অন্ধ্রপ্রদেশে মন্দিরে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু, বিলাসপুর ট্রেন দুর্ঘটনা, মির্জাপুর ট্রেন দুর্ঘটনা, তেলেঙ্গানা বাস দুর্ঘটনা ও জয়পুর লোহা মান্ডি দুর্ঘটনা 

অন্ধ্রপ্রদেশে মন্দিরে পদপিষ্ট: ১ নভেম্বর অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীকাকুলাম জেলার কাসিবুগ্গায় ভগবান ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী মন্দিরে পদপিষ্ট হয়ে ৯ জন প্রাণ হারান। নিহতদের মধ্যে আটজন মহিলা এবং একজন নাবালক। আহত কমপক্ষে ২৫। 

বিলাসপুর ট্রেন দুর্ঘটনা: ৪ নভেম্বর ছত্তীসগড়ের বিলাসপুরে মালগাড়ির উপর উঠে যায় চলন্ত লোকাল ট্রেন। সেই দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১১ জন। আহত কমপক্ষে ২০।

মির্জাপুর ট্রেন দুর্ঘটনা: ৫ নভেম্বর আরও একটি ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটে। উত্তর প্রদেশের মির্জাপুরের চুনার স্টেশনে রেললাইন পার হওয়ার সময় হাওড়া-কালকা মেলের ধাক্কায় কাটা পড়েন ৭ তীর্থযাত্রী।

তেলেঙ্গানা বাস দুর্ঘটনা: ৩ নভেম্বর ভোরে হায়দরাবাদ-বিজাপুর মহাসড়কের উপর হায়দরাবাদ থেকে প্রায় ৬০ কিলোমিটার দূরে একটি মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। একটি যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে একটি নুড়িবোঝাই ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। বাসের ৭০ জন যাত্রীর মধ্যে কমপক্ষে ২০ জন প্রাণ হারান। 

জয়পুর লোহা মান্ডি দুর্ঘটনা: ৩ নভেম্বর রাজস্থানের জয়পুরেও একটি মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। জয়পুরের লোহামান্ডি রোডের উপর একটি নিয়ন্ত্রণহীন ডাম্পার একাধিক যানবাহনকে ধাক্কা মারে। কমপক্ষে ১৩ জন নিহত হন। ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে মৃতদেহ।

