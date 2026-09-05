/বেতন বাড়ছে বিপুল হারে: ৬০% DA পাবে রাজ্য সরকারি কর্মীরা, ঘোষণা মন্ত্রিসভার, কারা পাবেন? পুজোর আগেই অ্যাকাউন্টে?

DA Hike for Govt Employee: উৎসবের মরশুমে সরকারি কর্মীদের একাংশের জন্য বড় ঘোষণা রাজ্য সরকার। রাজ্যের প্রায় ৮৫ হাজার সরকারি কর্মচারীর মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) একধাক্কায় ১৮ শতাংশ বৃদ্ধি করে ৪২ শতাংশ থেকে ৬০ শতাংশ করার সুপারিশ করেছে রাজ্য মন্ত্রিসভার উচ্চপর্যায়ের একটি সাব-কমিটি।
শুক্রবার সাংবাদিক সম্মেলনে ক্যাবিনেট মন্ত্রী জানান, এই সুবিধা মূলত ২০২০ সালের ১৭ জুলাই বা তার পরবর্তী সময়ে নিযুক্ত কর্মীদের জন্য প্রযোজ্য।
এর সুফল পাবেন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুলিস ও প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের শিক্ষক, কনস্টেবল, ক্লার্ক, নার্স, পাটোয়ারি এবং জুনিয়র ইঞ্জিনিয়াররা।
২০২০ সালের ১৭ জুলাইয়ের মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের পর থেকে নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মীদের পে কমিশনের পরিবর্তে কেন্দ্রীয় সরকারের সপ্তম বেতন কমিশনের পে-ম্যাট্রিক্স অনুযায়ী কম এন্ট্রি-লেভেল বেসিক পে দেওয়া হচ্ছিল।
অথচ তাঁদের ডিএ হিসাব করা হতো পঞ্জাব সরকারের পুরনো ৪২ শতাংশ হারে। অন্যদিকে, ২০২০-এর ১৭ জুলাইয়ের আগে নিযুক্ত কর্মীরা নিজস্ব উচ্চ মূল বেতন কাঠামোর সুবিধা পেতেন।
ফলে একই রাজ্যে একই পদে কর্মরত কর্মচারীদের মধ্যে বড়সড় বেতন বৈষম্য তৈরি হয়। কেন্দ্রীয় কাঠামোর বেসিক পে-র সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তাঁদের মহার্ঘ ভাতা ৬০ শতাংশে উন্নীত করে এই দীর্ঘদিনের অসংগতি দূর করার পদক্ষেপ নেওয়া হল।
এই বর্ধিত ডিএ কার্যকর হলে সরকারের রাজকোষে বছরে প্রায় ৯০০ কোটি টাকার অতিরিক্ত আর্থিক দায় পড়বে।
মুখ্যমন্ত্রীর সিলমোহর মিললেই সেপ্টেম্বর মাসের বেতন থেকেই বর্ধিত ভাতা চালুর সম্ভাবনা রয়েছে। তবে ২০২০ সালের জুলাইয়ের আগের নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মীরা যথারীতি পে কমিশনের নিয়মেই বহাল থাকবেন।
নতুন এই পদক্ষেপে ৮৫ হাজার কর্মী স্বস্তি পেলেও রাজ্যে সামগ্রিক ডিএ বিতর্ক কিন্তু থামছে না। রাজ্যের তিন লক্ষেরও বেশি পুরনো কর্মী ও পেনশনভোগী দীর্ঘদিন ধরে বকেয়া ডিএ কিস্তি এবং এরিয়ার মেটানোর দাবিতে আন্দোলনে অনড়।
কর্মী সংগঠনগুলি আগামী ৮ সেপ্টেম্বর থেকে রাজ্যজুড়ে গণছুটির কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। সরকার জানিয়েছে, বর্তমান আর্থিক পরিস্থিতিতে সমস্ত বকেয়া একসঙ্গে মেটানো সম্ভব নয়।
আম আদমি পার্টির নেতৃত্বাধীন ভগবন্ত মান সরকারের পক্ষ থেকে এই পদক্ষেপকে পঞ্জাব কর্মচারীদের জন্য ‘জন্মাষ্টমীর উপহার’ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে।
প্রসঙ্গত, বকেয়া ডিএ নিয়ে পঞ্জাব ও হরিয়ানা হাই কোর্টের নির্দেশের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে। ফলে একাংশের মুখে হাসি ফুটলেও অসন্তোষের পারদ এখনও চড়ছে পঞ্জাবের সরকারি মহলে।