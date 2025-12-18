English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Business & Industry Conclave: 'বাংলায় সামগ্রিক উন্নয়ন', শিল্প সম্মেলনে সরকারের ভূয়সী প্রশংসা বিনিয়োগকারীদের....

  রাজ্যে শিল্পের পরিস্থিতি ঠিক কী? রাজ্যে ব্য়বসা বাণিজ্য কেমন চলছে?  শিল্প সম্মেলনে নিজেদের অভিরজ্ঞতার কথা জানালেন সঞ্জীব পুরী, হর্ষ নেওটিয়ার মতো প্রথসারির শিল্পপতিরা।

| Dec 18, 2025, 11:36 PM IST

Business & Industry Conclave:  রাজ্যে শিল্পের পরিস্থিতি ঠিক কী? রাজ্যে ব্য়বসা বাণিজ্য কেমন চলছে?  শিল্প সম্মেলনে নিজেদের অভিরজ্ঞতার কথা জানালেন সঞ্জীব পুরী, হর্ষ নেওটিয়ার মতো প্রথসারির শিল্পপতিরা।

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিরোধীদের অভিযোগ শেষ নেই। রাজ্যে শিল্পের পরিস্থিতি ঠিক কী? রাজ্যে ব্য়বসা বাণিজ্য কেমন চলছে? রাজ্য সরকারের ভূয়সী প্রশংসা করলেন বড়, মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পের বিনিয়োগকারীরা। শুধু তাই নয়, খড়গপুরে নতুন করে বিনিয়োগ কথা ঘোষণা করল মশলা প্রস্তুতকারী সংস্থা JK Group।

 রাজ্যে বিনিয়োগ টানার লক্ষ্যে প্রতিবছর বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন আয়োজন করে রাজ্য় সরকার। শিল্পে সন্ধানে স্পেনেও ঘুরে এসেছেন তিনি। কিন্তু আদৌ কি বিনিযোগ আসছে? তা নিয়ে বারবার প্রশ্ন তোলে বিরোধীরা।

বিরোধীদের দাবি, বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের পর মুখ্যমন্ত্রী যা বলেন, তা শুধু মউ স্বাক্ষরেই আটকে থাকে। কোনও শিল্পপতি এরাজ্যে বিনিয়োগ করতে চান না।   

বছর ঘুরলেই রাজ্যে বিধানসভা ভোট। বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে বদলে এবার হল Business & Industry Conclave, 2025। লক্ষ্য, বর্তমানে সরকারের আমলে এ রাজ্যে বড়, মাঝারি, ক্ষুদ্র শিল্পের যাঁরা বিনিয়োগ করেছেন, তাঁদের অভিজ্ঞতা সকলের সামনে তুলে ধরা।  

এদিন আলিপুরের ধনধান্যে অডিটোরিয়ামে সেই শিল্প সম্মেলনেই সরকারের ভূয়সী প্রশংসা করলেন সঞ্জীব পুরী, হর্ষবর্ধন নেওটিয়া, উমেশ চৌধুরীর মতো রাজ্য়ের প্রথমসারির শিল্পপতিরা।

ITC-র চেয়ারম্যান সঞ্জীব পুরী বলেন,  গত ১৪ বছরে রাজ্যে তাদের ব্যবসার প্রভূত উন্নতি হয়েছে। আগামী দিনেও এই শ্রীবৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে। বাংলার পরিবর্তনের জন্য মুখ্য়মন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি।

বাংলায় রাজ্য সরকারের সহায়তা মসূর্ণভাবে ব্যবসা করছেন হর্ষ নেওটিয়া। তাঁর মতে, তৃণমূল জমানায় রাজ্যে সামগ্রিক উন্নয়ন হয়েছে।

উত্তর চব্বিশ পরগনার ওয়াগন কারখানা তৈরি করেছেন উমেশ চৌধুরী। তিনি বলেন, কারখানায় যাওয়ার রাস্তার অবস্থা ভালো ছিল না। মুখ্যমন্ত্রী জানার পর সেই রাস্তা তৈরি করে দিয়েছেন। 'শো বদলে হাজার ওয়াগন তৈরি হচ্ছে।  কর্মসংস্থান বেড়েছে অনুসারী শিল্পেও।  

