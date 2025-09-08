English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
OYO: আর রইল না দেশে কোনও ওয়ো! মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল কোটি কোটি মানুষের...

OYO Is Now Prism: আর রইল না ওয়ো! মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল কোটি কোটি মানুষের... এই প্রতিবেদনে চোখ বুলিয়ে জেনে নিন যে, কেন এই চরম সিদ্ধান্ত নিতেই হল...  

Sep 08, 2025, 04:25 PM IST
'ওয়ো' এখন প্রিজম

OYO Is Now Prism

আইপিও-ভিত্তিক 'ওয়ো'র পেরেন্ট সত্তা, ওরাভেল স্টেস এখন থেকে প্রিজম নামেই পরিচিত হবে। যা তার সকল ব্যবসার জন্য একটি 'আমব্রেলা এনটিটি' হিসেবে কাজ করবে এবং বিশ্বব্যাপী ভ্রমণ প্রযুক্তি প্ল্যাটফর্মের বিভিন্ন ব্র্যান্ডকে এক ছাদের তলায় আনবে।  

'ওয়ো' এখন প্রিজম

OYO Is Now Prism

'ওয়ো'র শেয়ারহোল্ডারদের কাছে একটি চিঠি পাঠানো হয়েছে। যার প্রতিলিপি সংবাদসংস্থা পিটিআইয়ের কাছে এসেছে। বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং প্রতিষ্ঠাতা রিতেশ আগরওয়াল উল্লেখ করেছেন যে,ওরাভেল স্টেস তাদের নতুন কর্পোরেট পরিচয় হিসেবে প্রিজম লাইফ, সংক্ষেপে প্রিজম চালু করবে।  

'ওয়ো' এখন প্রিজম

OYO Is Now Prism

'প্রিজম আমাদের সকল বৈচিত্র্যময় ব্যবসার জন্য একটি ছাতা হিসেবে কাজ করবে, যা আমাদের আরও দক্ষতার সঙ্গে কাজ করতে এবং আমরা কারা তা স্পষ্টভাবে যোগাযোগ করতে সাহায্য করবে। এটি আমাদের বিভিন্ন ব্র্যান্ডকে একত্রিত করবে এবং অনন্য করবে।'  

'ওয়ো' এখন প্রিজম

OYO Is Now Prism

নতুন কর্পোরেট নাম-প্রিজম একটি বিশ্বব্যাপী জনগণের নামকরণের প্রতিযোগিতার পর বেছে নেওয়া হয়েছে। যেখানে ৬০০০ এরও বেশি আবেদন জমা পড়েছিল। ২০১২ সালে আগরওয়াল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ওয়ো ৩৫ টিরও বেশি দেশে ১০ কোটিরও বেশি গ্রাহককে সেবা প্রদান করে।    

'ওয়ো' এখন প্রিজম

OYO Is Now Prism

গ্রুপের পোর্টফোলিওতে 'ওয়ো', 'মোটেল সিক্স', 'টাউনহাউজ', 'সানডে' এবং 'প্যালেট' এর মতো ব্র্যান্ডের হোটেলগুলিকে বিস্তৃত করে। ভ্য়াকেশন হোম বিভাগে 'বেলভিলা', 'ড্যানসেন্টার', 'চেকমাইগেস্ট' এবং 'স্টুডিও প্রেস্টিজ'-এর মতো বিভিন্ন ব্র্যান্ড পরিচালনা করে। বর্ধিত বিভাগ 'স্টুডিও সিক্স' দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করে। যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 'জি সিক্স' হসপিটালিটির মাধ্যমে অধিগ্রহণ করা হয়েছে।  

'ওয়ো' এখন প্রিজম

OYO Is Now Prism

পোর্টফোলিওটিতে ওয়ার্কস্পেস এবং সেলিব্রেশন স্পেসও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যা ইনোভএইট এবং ওয়েডিংজডটইন- এর মাধ্যমে অফার করা হয়। এই গ্রুপটি এআই-চালিত অংশীদার সরঞ্জাম এবং ডেটা সায়েন্স প্ল্যাটফর্ম সহ আতিথেয়তা প্রযুক্তি সমাধানও অফার করে।

