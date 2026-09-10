/রান্নাপুজোর আগে বাঙালির পাতে দুঃসংবাদ! আসছে না বাংলাদেশি ইলিশ

বঙ্গোপসাগরে দফায় দফায় নিম্নচাপ ও দুর্যোগের কারণে পদ্মা-মেঘনায় ইলিশ না মেলায় বাংলাদেশে মাছের সংকট ও চড়া দাম দেখা দিয়েছে। ভারতে এবার পদ্মা-মেঘনার ইলিশ আসেনি, উল্টে গুজরাত থেকে বিপুল পরিমাণ ইলিশ বাংলাদেশে রফতানি হচ্ছে।
অয়ন ঘোষাল: বাজারে এখন মায়ানমার ইলিশের ছড়াছড়ি। গুজরাত থেকে ইলিশ আসছে রাজ্যে। সেই ইলিশের একটা বিশাল অংশ রফতানি হচ্ছে বাংলাদেশে। কিন্তু পদ্মা মেঘনার রুপোলি শস্য এবার রান্না পুজোর আগে আসছে না কলকাতা-সহ পশ্চিমবঙ্গের বাজারে।
৫১ দিনে এক ডজন নিম্নচাপ বাংলাদেশ লাগোয়া বঙ্গোপসাগরে। প্রবল বর্ষণে গভীর সমুদ্রের নোনা জলে থাকতে পছন্দ করছে ইলিশ। দফায় দফায় মত্স্যজীবীদের গভীর সমুদ্রে যাওয়ায় জারি হয়েছে নিষেধাজ্ঞা।
ইলিশ আসেনি পদ্মা মেঘনার মিষ্টি জলে বা মোহনায়। ফলে ইলিশের উৎপাদন প্রায় নেই বললেই চলে। যে সামান্য ইলিশ বাংলাদেশে মৎস্যজীবীদের জালে ধরা দিয়েছে তা বাংলাদেশের চাহিদা মেটানোর পক্ষেই অপ্রতুল। সেদেশে রেকর্ড দামে বিকোচ্ছে পদ্মা মেঘনার ইলিশ।
১৭ অগাস্ট ভারতের আমদানিকারী ৮ টি এজেন্সি ঢাকায় গিয়েছিলেন। বাংলাদেশের বাণিজ্য সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রী এবং ভারতীয় হাই কমিশনার দীনেশ ত্রিবেদীর সঙ্গে তাদের বৈঠক হয়। জানিয়ে দেওয়া হয় মাছ নেই। যদি মাছ আসে তাহলে দুর্গা পুজোর আগে পাঠানোর চেষ্টা হবে।
২০২৪ সালে বাংলাদেশ ৪৬০০ মেট্রিক টন ইলিশ পাঠাতে চেয়েছিল। শেষ পর্যন্ত আনা অর্থাৎ আমদানি করা সম্ভব হয়েছিল ১২৫০ মেট্রিক টন।
২০২৫ সালে রান্নাপুজোর পরের দিন অর্থাৎ বিশ্বকর্মা পুজোর রাতে ভারতে ঢোকে মাত্র ১২৫ মেট্রিক টন বাংলাদেশি ইলিশ। আগাগোড়াই দাম ছিল মধ্যবিত্তের নাগালের বাইরে।
উলটপুরাণ ইলিশে। এবার ভারতের গুজরাত থেকে বিপুল ইলিশ রফতানি হচ্ছে বাংলাদেশে।