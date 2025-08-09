Pahalgam Attack Victim's Wife Himanshi Narwal: রক্তাক্ত পহেলগাঁওয়ের মুখ সেনা-অফিসার বিনয়ের 'বিধবা' স্ত্রী হিমাংশী এবার সলমানের বিগ বসে! 'দাগি' এলিভিশের ক্লাসমেট...

Pahalgam Attack Victim's Wife Himanshi Narwal: রক্তাক্ত পহেলগাঁওয়ের মুখ সেনা-অফিসার বিনয়ের 'বিধবা' স্ত্রী হিমাংশী এবার সলমানের বিগ বসে! 'দাগি' এলিভিশের ক্লাসমেট...
Bigg Boss 19 Contestants: শুরু হতে চলেছে 'বিগ বস সিজন ১৯'। ইতোমধ্যেই প্রতিযোগী হিসাবে উঠে আসছে অনেকের নাম। তবে যে নামে চমকে উঠেছে সকলেই, তিনি হলেন পহেলগাঁও হামলায় নিহত সেনা অভিসার বিনয় নারওয়ালের স্ত্রী, হিমাংশী নারওয়াল, যিনি আবার এলভিস যাদবের কলেজমেটও।
