English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Pahalgam Attack Victim's Wife Himanshi Narwal: রক্তাক্ত পহেলগাঁওয়ের মুখ সেনা-অফিসার বিনয়ের 'বিধবা' স্ত্রী হিমাংশী এবার সলমানের বিগ বসে! 'দাগি' এলিভিশের ক্লাসমেট...

Bigg Boss 19 Contestants: শুরু হতে চলেছে 'বিগ বস সিজন ১৯'। ইতোমধ্যেই প্রতিযোগী হিসাবে উঠে আসছে অনেকের নাম। তবে যে নামে চমকে উঠেছে সকলেই, তিনি হলেন পহেলগাঁও হামলায় নিহত সেনা অভিসার বিনয় নারওয়ালের স্ত্রী, হিমাংশী নারওয়াল, যিনি আবার এলভিস যাদবের কলেজমেটও। 

| Aug 09, 2025, 08:39 PM IST
1/8

বিগ বসে হিমাংশী?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আগামী ২৪ অগাস্ট থেকে শুরু হতে চলেছে 'বিগ বস সিজন ১৯'। শোয়ের প্রতিযোগী হিসাবে অনেক টিভি, বলিউড তারকা, ইউটিউবার এবং সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সারদের নাম উঠে আসছে। তারই মধ্যে একটি নাম নিয়ে শুরু হয়েছে চাঞ্চল্য।   

2/8

বিগ বসে হিমাংশী?

'টেলি চক্কর'-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, এলভিস যাদবের কলেজমেট এবং পহেলগাঁও হামলায় নিহত কর্নেলের স্ত্রী, হিমাংশী নারওয়ালকে শো-তে আসার জন্য প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।  

3/8

বিগ বসে হিমাংশী?

সূত্রের দাবি, “নির্মাতারা এমন কিছু মানুষকে শো-তে আনতে চাইছেন, যাদের সঙ্গে দর্শকরা দ্রুত একাত্ম হতে পারবেন। সেই কারণে হিমাংশী নারওয়ালকে 'বিগ বস ১৯'-এর জন্য আনার ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে। তবে, এই বিষয়ে এখনও কোনও নিশ্চিত খবর নেই।”  

4/8

বিগ বসে হিমাংশী?

হিমাংশীর স্বামী, বিনয় নারওয়াল, নৌবাহিনীর অফিসার ছিলেন। এপ্রিল ২২, ২০২৫-এ কাশ্মীরের পহেলগাঁও সন্ত্রাসী হামলায় তিনি নিহত হন।   

5/8

বিগ বসে হিমাংশী?

স্বামীর পাশে বসে হিমাংশীর কান্নার ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছিল, সেই ছবি দেখে চোখে জল এসেছিল আপামর ভারতবাসীর। এই দম্পতি কাশ্মীরে হানিমুনে গিয়েছিলেন এবং সেখানেই এই ঘটনা ঘটে।  

6/8

বিগ বসে হিমাংশী?

পহেলগাঁও হামলার পর, এলভিস তাঁর একটি ভিডিওতে প্রকাশ করেন যে হিমাংশী তাঁর কলেজমেট ছিলেন।   

7/8

বিগ বসে হিমাংশী?

এলভিস লিখেছিলেন, "আমি ২০১৮ সালে কলেজ থেকে পাশ করি এবং তারপর থেকে আমাদের আর কথা হয়নি। গুরুগ্রাম, দিল্লি আমার শহর। আমরা একসঙ্গে খুব মজা করতাম... একসঙ্গে মেট্রো স্টেশনে যেতাম। আমার কাছে ওর নম্বর ছিল, কিন্তু আমি ওকে ফোন করিনি কারণ সেই সময়ে কারোর পক্ষে ফোন তুলে কথা বলা সম্ভব নয়।"  

8/8

বিগ বসে হিমাংশী?

রিপোর্ট অনুযায়ী, শৈলেশ লোঢা, গুরুচরণ সিং, মুনমুন দত্ত, লতা সাবারওয়াল, ফয়সাল শেখ ওরফে মিস্টার ফয়সু, জান্নাত জুবায়ের, পুরভ ঝা, অপূর্ব মুখীজা এবং আরও অনেককে 'বিগ বস ১৯'-এর জন্য প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। যদিও এই বিষয়ে কোনও নিশ্চিত খবর এখনও পাওয়া যায়নি।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Bank New Rule: ভয়ংকর খবর! এবার দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ব্যাংকে রাখতেই হবে ৫০ হাজার, আপনার অ্যাকাউন্ট নেই তো?

পরবর্তী অ্যালবাম

Bank New Rule: ভয়ংকর খবর! এবার দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ব্যাংকে রাখতেই হবে ৫০ হাজার, আপনার অ্যাকাউন্ট নেই তো?

Bank New Rule: ভয়ংকর খবর! এবার দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ব্যাংকে রাখতেই হবে ৫০ হাজার, আপনার অ্যাকাউন্ট নেই তো?

Bank New Rule: ভয়ংকর খবর! এবার দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ব্যাংকে রাখতেই হবে ৫০ হাজার, আপনার অ্যাকাউন্ট নেই তো? 8
Jeetu-Ditipriya: মনোমালিন্য শুধু নয়, অভিযোগের পোস্টও সরালেন জীতু-দিতিপ্রিয়া! কে মেটালেন সমস্যা?

Jeetu-Ditipriya: মনোমালিন্য শুধু নয়, অভিযোগের পোস্টও সরালেন জীতু-দিতিপ্রিয়া! কে মেটালেন সমস্যা?

Jeetu-Ditipriya: মনোমালিন্য শুধু নয়, অভিযোগের পোস্টও সরালেন জীতু-দিতিপ্রিয়া! কে মেটালেন সমস্যা? 8
Train Accident: ১০ ওয়াগান লাইনচ্যুত! যার জেরে বাতিল ২০ টি ট্রেন, সপ্তাহান্তে ভোগান্তি...

Train Accident: ১০ ওয়াগান লাইনচ্যুত! যার জেরে বাতিল ২০ টি ট্রেন, সপ্তাহান্তে ভোগান্তি...

Train Accident: ১০ ওয়াগান লাইনচ্যুত! যার জেরে বাতিল ২০ টি ট্রেন, সপ্তাহান্তে ভোগান্তি... 7
Ajker Rashifal | Horoscope Today: আবেগের বশে সিদ্ধান্ত নেবেন না তুলা, বড় কোনো সাফল্য পেতে পারেন বৃশ্চিক...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: আবেগের বশে সিদ্ধান্ত নেবেন না তুলা, বড় কোনো সাফল্য পেতে পারেন বৃশ্চিক...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: আবেগের বশে সিদ্ধান্ত নেবেন না তুলা, বড় কোনো সাফল্য পেতে পারেন বৃশ্চিক... 12