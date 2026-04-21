Pahalgam Terror Attack Big Big Update: গোপন ডেরা থেকে সন্ত্রাসের হাড়হিম নির্দেশ; 'ধর্ম জেনে আগে সবাইকে আলাদা করো, তারপর...'

Pahalgam Terror Attack Exclusive Update: ভারতের বিখ্যাত সংবাদসংস্থার এক্সক্লুসিভ রিপোর্টে সামনে এল পহেলগাঁও হামলার বিস্ফোরক সব তথ্য। এক বছর হল মর্মান্তিক সেই ঘটনার।

| Apr 21, 2026, 07:06 PM IST
রক্তে ভেজা স্বর্গ

ভূস্বর্গ। হ্যাঁ কাশ্মীরকে সেটাই বলা হয়। এহেন কাশ্মীরের মধ্যে পহেলগাঁও হল আবার অন্যতম সুন্দর অঞ্চল। স্বর্গের মধ্যে স্বর্গ। এমন এক শান্ত সুন্দর স্নিগ্ধ জায়গাটিও ঠিক এক বছর আগে ভিজে উঠেছিল রক্তে।

খতরনাক হামলা

ভারতের এক বিখ্যাত সংবাদসংস্থার এক এক্সক্লুসিভ রিপোর্টে সামনে এল সেই রক্তে ভেজা স্বর্গের, সেই পহেলগাঁও হামলার বিস্ফোরক তথ্য। খবরটি এই খতরনাক হামলার মাস্টারমাইন্ডের সঙ্গে জড়িত।

পাকিস্তানি পরিচয়পত্র এবং

সেই রক্তাক্ত দিনের একবছর পূর্তিতে ফের দেশ জুড়ে মানুষ সেই ভয়ংকর শোকে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ছে। প্রসঙ্গত, ওই সংবাদসংস্থার নেটওয়ার্ক ওই ভয়ংকর হামলার মাস্টারমাইন্ডের ছবি প্রথম প্রকাশ করল। আর সামনে আনল এক ভয়ংকর তথ্য।  তার পাকিস্তানি পরিচয়পত্র, যেটা ওরা হাতে পেয়েছে। যার উপর ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (NIA) দশ লক্ষ টাকার পুরস্কার ঘোষণা করে রেখেছে!

গা ঢাকা

তদন্ত দেখাচ্ছে, অপরাধীটি ক্রমশ পঞ্জাবের কসৌর থেকে ইসলামাবাদ ও রাওয়ালপিন্ডিতে গা ঢাকা দেয়।

নিরাপদে

ছবিতে ওই সন্ত্রাসীর কসৌরের বাড়ির দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে সে মোবাইলে কথা বলছে।

প্রায় ২ লাখ

ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি চার্জশিটে আছে, সে নির্দেশ দিয়েছিল ধর্মপরিচয় দেখে-দেখে আগে সবাইকে আলাদা করো!

পিছনে বন্দুকধারী

সোর্স বলছে, টেররিস্টটি ক্রমাগত তার পরিচয় বদলেছে। এবং সে একটা লো-প্রোফাইল মানুষ হিসেবে নিজেকে উপস্থাপিত করত। তাকে পাক গোয়েন্দারা অলক্ষ্যে নিরাপত্তা দিয়ে যেত। তবে কোনও বন্দুকধারী তার পিছু নিয়েছে বুঝতে পেরে সে সহসা ইসলামাবাদে ঢুকে পড়ে। 

২৬ জনকে হত্যা

গতবছর ২০২৫ সালের ২২ এপ্রিল পাকিস্তানের একদল সন্ত্রাসী পহেলগাঁওয়ের ঢুকে পড়েছিল এবং ২৬ জন পর্যটককে গুলি করে মেরেছিল। ভারত এর প্রতিশোধ নিতে অপারেশন সিঁদুর নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে পাকিস্তানের উপর।

Hema Malini campaigns: হল কী, ড্রিমগার্লেরও ডিমান্ড নেই? ময়নাগুড়িতে ভোটপ্রচারে ফাঁকা চেয়ারের সামনেই ভাষণ হেমা মালিনীর

BIG SHOCKING BREAKING: শরীরে ছড়িয়ে পড়ল ভয়াল মারণ সংক্রমণ, ICU-তে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই জাতীয় দলের নক্ষত্র ক্রিকেটারের, IPL-র মাঝে হাড়হিম খবরে প্রার্থনায় দেশ

West Bengal Assembly Election 2026: ভোট-বাংলায় এবার বাইক চলাচলও নিষিদ্ধ: তবে কি বন্ধ হবে Swiggy-Zomato-Blinkit থেকে Ola-Uber-Rapido?

Hajj 2026: হজ ভিসা নিয়মে বিরাট বদল, না মানলে বিরাট জরিমানা, জারি হতে পারে ১০ বছরের নিষেধাজ্ঞা

