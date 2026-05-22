Pahalgam Terror Attack: গাছের তলায় লাঞ্চ সেরেই ২:২৩-এ হামলা, নির্বিচারে খুনের পর 'জল্লাদের উল্লাস'- পহেলগাঁও হামলার শিউরে ওঠা হাড়হিম রিপোর্ট

Pahalgam Terror Attack: পুলিস জানিয়েছে, পহেলগাঁওয়ে হত্যালীলার তিন জঙ্গি উল্লাসে আকাশের দিকে গুলি ছুড়তে ছুড়তে পালিয়ে যায়। এমনকী সেই সময় রাস্তায় অন্য এক ব্যক্তি 'কালমা' বলতে পারায় তাকে ছেড়ে দেয় তারা।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পহেলগাঁও হামলা কাণ্ডে ভয়ংকর তথ্য। NIA-র হাতে উঠে এসেছে সেই তথ্য। তদন্তকারী সংস্থার দাখিল করা ১,৫৯৭ পাতার চার্জশিট অনুযায়ী, ২৬ সাধারণ মানুষকে নির্মমভাবে গুলি করে খুন করা হয়। সেই ঘটনার ঠিক কিছু সময় আগে, তিন পাকিস্তানি জঙ্গি কী করেছিল, সব ডিটেলস জানা গিয়েছে।
রিপোর্টে জানা গিয়েছে, হত্যালীলার আগে ওই তিন জঙ্গি একটি গাছের নিচে বসে শান্তিতে দুপুরের খাবার খেয়েছিল। গত বছর ২২ এপ্রিল পহেলগাঁওয়ে পর্যটকদের ওপর হঠাৎ চড়াও হয় তিন জঙ্গি। তারা সাধারণ মানুষকে আটকে ইসলামের 'কালমা' শোনাতে বলে। যারা তা বলতে পারেনি। তারপরই তাদের অত্যন্ত কাছ থেকে গুলি করে খুন করা হয়।
এই হামলায় ২৫ জন পর্যটক এবং ১ জন স্থানীয় বাসিন্দা মারা যান। এনআইএ জানিয়েছে, এই হামলার পুরো প্ল্যান তৈরি হয়েছিল পাকিস্তানে বসে। 'লস্কর-এ-তৈয়বা' সহ পাকিস্তানের কয়েকটি জঙ্গি সংগঠন মিলে এই নির্মম হামলার ছক কষেছিল। অবশ্য পরে ভারতের সেনাবাহিনী লড়াই করে এই তিন জঙ্গিকে খতম করেছে।
তদন্তে আরও জানা গিয়েছে, হামলার আগের দিন বিকেলে এই তিন জঙ্গি অস্ত্র নিয়ে পারভেজ নামে এক স্থানীয় ঘোড়াওয়ালার কুঁড়েঘরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। পারভেজের মামা বশির তাদের পথ দেখিয়ে সেখানে নিয়ে আসে। সেখানে তারা জল-চা খায় এবং নিজেদের বন্দুক ও ব্যাগ কম্বলের নিচে লুকিয়ে রাখে।
এরপর রাতে খাবার খেয়ে এবং সঙ্গে করে রুটি প্যাক করিয়ে নিয়ে তারা সেখান থেকে চলে যায়। জঙ্গিদের এভাবে লুকিয়ে থাকতে সাহায্য করার অপরাধে পারভেজ ও তার মামাকে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করেছে পুলিস।
ঘটনার দিন দুপুরে গাছের নীচে খাওয়া-দাওয়া শেষ করে জঙ্গিরা পার্কের বেড়া টপকে ভেতরে ঢোকে। হামলা শুরুর আগে তাদের একজন নিজের মাথায় একটি ভিডিয়ো ক্যামেরা বেঁধে নিয়েছিল, যাতে পুরো ঘটনার ভিডিয়ো রেকর্ড করা যায়।
পার্কের চারপাশ থেকে ঘেরাও করে তারা এমনভাবে গুলি চালায়, যাতে মাঝখানের মাঠটি একটি মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয় এবং কেউ বেঁচে পালাতে না পারে। দুপুর ২টা বেজে ২৩ মিনিটে প্রথম গুলিটি চালানো হয়েছিল।
সবচেয়ে নৃশংস বিষয় হল, পার্ক থেকে পালিয়ে যাওয়ার সময়ও তারা গাছের পেছনে লুকিয়ে থাকা আরও তিনজনকে খুঁজে বের করে গুলি করে মারে। তবে পথে অন্য এক ব্যক্তি 'কলমা' বলতে পারায় তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়।
সাধারণ মানুষকে এভাবে খুন করার পর কোনও ভয় বা আফসোস না দেখিয়ে, উল্লাসে আকাশের দিকে গুলি ছুড়তে ছুড়তে পালিয়ে যায় এই তিন জঙ্গি। ১,১০০ জনেরও বেশি মানুষের বয়ান রেকর্ড করে পুলিস এই পুরো রিপোর্টটি তৈরি করেছে।