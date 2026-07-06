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পহেলগাঁও সন্ত্রাসের পিছনে কে ছিল আসল মুখ? গোপন গোয়েন্দা রিপোর্টে প্রকাশ সেই হিংস্র নামটি

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 06, 2026, 07:03 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 07:03 PM IST
Pahalgam terror attack Big Updates: পহেলগাঁও-কাণ্ডে বিগ বিগ ব্রেক! পহেলগাঁও হামলা মামলায় হাফিজ সাঈদের নাম অন্তর্ভুক্ত করল এনআইএ (NIA)। তদন্তকারী সংস্থা তাদের সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিটে পাকিস্তান-সমর্থিত ষড়যন্ত্রের কথা উল্লেখ করেছে। ২০২৫ সালের ২২ এপ্রিল পহেলগাঁওয়ে ঘটে যাওয়া সন্ত্রাসী হামলার তদন্তে একটি বড় অগ্রগতি হয়েছে। জাতীয় তদন্ত সংস্থা (NIA-এনআইএ) সোমবার জম্মুর বিশেষ এনআইএ আদালতে একটি চার্জশিট দাখিল করেছে, যেখানে পাকিস্তানে অবস্থানরত জামাত-উদ-দাওয়া (JuD) প্রধান এবং লস্কর-ই-তৈবা (LeT)-র প্রতিষ্ঠাতা হাফিজ মুহম্মদ সাঈদকে এই মামলার অন্যতম প্রধান অভিযুক্ত হিসেবে উল্লেখ করেছে।
সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট1/8

সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট

ওই সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিটে অভিযোগ করা হয়েছে, সাঈদ ছিলেন এই হামলার মূল ষড়যন্ত্রকারী। ওই হামলায় ২৫ জন পর্যটক এবং একজন স্থানীয় ঘোড়াচালক-সহ মোট ২৬ জন অসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছিলেন। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে জম্মু ও কাশ্মীরে অসামরিক নাগরিকদের উপর হওয়া সবচেয়ে মারাত্মক সন্ত্রাসী হামলাগুলির অন্যতম এটি।

ষড়যন্ত্রের মূল হোতা2/8

ষড়যন্ত্রের মূল হোতা

এনআইএ-র তথ্য অনুযায়ী, সাঈদকে ব্যক্তিগতভাবে এবং নিষিদ্ধ ঘোষিত লস্কর-ই-তৈবা ও এর ছায়া সংগঠন 'দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট' (TRF)-এর প্রধান হিসেবে অভিযুক্ত করা হয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীরের বেশ কয়েকটি সন্ত্রাসী ঘটনার সঙ্গে এই টিআরএফ-এর যোগ রয়েছে। ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা এবং লস্কর ও টিআরএফ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সন্ত্রাসী কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে ষড়যন্ত্রের মূল হোতা হিসেবে এনআইএ তাকে অভিযুক্ত করেছে।

নিরাপত্তা পরিষদে 'না'3/8

নিরাপত্তা পরিষদে 'না'

হাফিজ সাঈদ পাকিস্তানে অবস্থিত লস্কর-ই-তৈবার প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান। এই দলটিকে রাষ্ট্রসংঘ এবং বিশ্বের একাধিক দেশ সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে ঘোষণা করেছে। লস্কর-ই-তৈবা এবং আল-কায়দার সঙ্গে জড়িত থাকার অপরাধে ২০০৮ সালের ১০ ডিসেম্বর রাষ্ট্রসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ (UNSC) সাঈদকে তাদের কালো তালিকাভুক্ত করে।

গ্লোবাল টেররিস্ট4/8

গ্লোবাল টেররিস্ট

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ২০০৮ সালের মে মাসে সাঈদকে স্পেশালি ডেজিগনেটেড গ্লোবাল টেররিস্ট (Specially Designated Global Terrorist) হিসেবে ঘোষণা করে এবং পরবর্তীতে তার বিরুদ্ধে বিচারপ্রক্রিয়া শুরু করার মতো তথ্যের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করে।

কী আছে এই স্পেশাল চার্জশিটে?5/8

কী আছে এই স্পেশাল চার্জশিটে?

এই সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিটটি ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS), ২০২৩ এবং বেআইনি কার্যকলাপ (প্রতিরোধ) আইন (UAPA), ১৯৬৭-এর একাধিক ধারার অধীনে দায়ের করা হয়েছে। এনআইএ ভারত সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা এবং সীমান্ত থেকে তৈরি করা অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের অভিযোগও যুক্ত করেছে। এই সাম্প্রতিক চার্জশিটটি এনআইএ-র চলতি তদন্তের অংশ এবং এটি এর আগে জমা দেওয়া ১৫৯৭ পৃষ্ঠার মূল চার্জশিটের পরিপূরক। তদন্তকারীদের মতে, এই চার্জশিটে হামলা পরিকল্পনা ও তা বাস্তবায়নে পাকিস্তানের ভূমিকা, ষড়যন্ত্রে হাফিজ সাঈদের সম্পৃক্ততা এবং ফরেনসিক পরীক্ষা, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ, গোয়েন্দা তথ্য, ডিজিটাল প্রমাণ এবং ব্যাপক মাঠপর্যায়ের তদন্তের মাধ্যমে সংগৃহীত বিস্তারিত তথ্য-প্রমাণ রয়েছে।

ধর্মের ভিত্তিতে হত্যাকাণ্ড6/8

ধর্মের ভিত্তিতে হত্যাকাণ্ড

দক্ষিণ কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলার পহেলগাঁওয়ের কাছে মনোরম বৈসরণ তৃণভূমিতে এই সন্ত্রাসী হামলাটি ঘটেছিল। অভিযোগ রয়েছে, সেখানে জঙ্গিরা পর্যটকদের ধর্মীয় পরিচয় জেনে ধর্মের ভিত্তিতে হত্যাকাণ্ড চালিয়েছিল। প্রাথমিক ভাবে পহেলগাঁও থানায় মামলাটি (FIR No. 25/2025) রুজু করা হয়েছিল। পরে জম্মু ও কাশ্মীর পুলিসের প্রাথমিক তদন্তে সীমান্তপারের সংযোগ এবং বড় ধরনের সন্ত্রাসী ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত মেলায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে এনআইএ এই মামলার দায়িত্ব নেয়।

লস্কর-ই-তৈবা এবং টিআরএফ7/8

লস্কর-ই-তৈবা এবং টিআরএফ

গত বছরের ১৫ ডিসেম্বর দাখিল করা মূল চার্জশিটে এনআইএ পাকিস্তানি সন্ত্রাসী হ্যান্ডলার সাজিদ জাটের নাম উল্লেখ করেছিল। এছাড়া, গত বছরের জুলাই মাসে শ্রীনগরের কাছে 'অপারেশন মহাদেবে' নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে নিহত হওয়া তিন জঙ্গি এবং এই ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার হওয়া অন্য দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধেও চার্জশিট দেওয়া হয়েছিল। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, এনআইএ এই পহেলগাঁও সন্ত্রাসী হামলার পরিকল্পনা, সহযোগিতা ও বাস্তবায়নের জন্য লস্কর-ই-তৈবা এবং টিআরএফ-কে অভিযুক্ত সংস্থা হিসেবে চিহ্নিত করেছিল।

সবচেয়ে বড় অগ্রগতি8/8

সবচেয়ে বড় অগ্রগতি

সংশ্লিষ্ট কর্তারা জানিয়েছেন, হাফিজ সাঈদের বিরুদ্ধে এই সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিটটি এখনও পর্যন্ত এই মামলার সবচেয়ে বড় অগ্রগতি। এর মাধ্যমে তদন্তকারীরা আইনগতভাবে লস্কর প্রতিষ্ঠাতা এবং রাষ্ট্রসংঘঘোষিত এই সন্ত্রাসীর সরাসরি ভূমিকা প্রমাণ করতে চাইছেন, যিনি পহেলগাঁও গণহত্যার পরিকল্পনা, নির্দেশ ও বাস্তবায়নের পিছনে ছিলেন।

TAGS:
Pahalgam terror attack

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