Operation Sindoor: অপারেশন সিঁদুরের সময়ে পগারপার সব পাক যুদ্ধজাহাজ ! অদেখা উপগ্রহ চিত্রে রক্ত গরম হবে দেশবাসীর...

Operation Sindoor: অপারেশন সিঁদুরের সময়ে পগারপার সব পাক যুদ্ধজাহাজ ! অদেখা উপগ্রহ চিত্রে রক্ত গরম হবে দেশবাসীর...
Operation Sindoor: অপারেশন সিঁদুরের সময়ে পগারপার হয়েছিল পাক যুদ্ধজাহাজ! অদেখা সব উপগ্রহ চিত্র এল সামনে। যা দেখলে রক্ত গরম হবে দেশবাসীর...
1/7
অপারেশন সিঁদুর
2/7
এই প্রথমবার এল অদেখা ছবি
photos
TRENDING NOW
3/7
যুদ্ধজাহাজের স্থানান্তর
4/7
পাকিস্তানের গল্প!
বিগত কয়েক মাস ধরে অপারেশন সিঁদুর সম্পর্কে পাকিস্তান বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন গল্প বানিয়ে শুনিয়েছে। তবে এই প্রথমবার তাঁদের কুকীর্তি ফাঁস। স্যাটেলাইট ছবিগুলিই বলে দিচ্ছে দিল্লির দম দেখে কীভাবে ইসলামাবাদ পিছু হটেছিল। পাকিস্তান তাদের ফ্রন্টলাইন যুদ্ধজাহাজগুলি করাচি থেকে প্রায় ১০০ কিমি দূরে ইরান সীমান্তের কাছে গোয়াদরে স্থানান্তর করেছিল! আর এখানেই সব বিতর্কের অবসান।
5/7
উপগ্রহ চিত্র
৮ মে ভারত চালিয়েছিল আগুনে সামরিক অভিযান, ভারতীয় আকাশসীমা লঙ্ঘন না করেই নিখুঁত লক্ষ্যে ৯ জঙ্গি ঘাঁটি গুঁড়িয়েছে দেশের সেনা। স্যাটেলাইট ভিজুয়াল থেকে চমকপ্রদ তথ্য বেরিয়ে এসেছে। পাকিস্তানের গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধজাহাজগুলি তাদের নির্ধারিত নৌঘাঁটিতে ছিল না। আশ্রয় নিয়েছিল করাচির বাণিজ্যিক তিনটি যুদ্ধজাহাজ একসঙ্গে মোতায়েন থাকলেও, বাকিগুলি পালিয়েই গিয়েছিল।
6/7
গোয়াদর বন্দর
১০ মে, কমপক্ষে সাতটি পাকিস্তানি যুদ্ধজাহাজকে গোয়াদর বন্দরে দেখা গিয়েছিল। এর মধ্যে একটি ছিল জুলফিকার-ক্লাসের ফ্রিগেট। যা চিনের তৈরি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধজাহাজ। কারণ বেজিং পাকিস্তানকে এই উন্নত জাহাজগুলির মধ্যে মাত্র চারটি দিয়েছে। অপারেশন সিন্দুরের মাত্র ছ'মাস আগে, ইসলামাবাদ একটি ভিডিও প্রকাশ করেছিল, যেখানে ফ্রিগেটটিকে জাহাজ-বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করতে দেখা গিয়েছিল।
7/7
যুদ্ধজাহাজের অবস্থান
photos