English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Operation Sindoor: অপারেশন সিঁদুরের সময়ে পগারপার সব পাক যুদ্ধজাহাজ ! অদেখা উপগ্রহ চিত্রে রক্ত গরম হবে দেশবাসীর...

Operation Sindoor: অপারেশন সিঁদুরের সময়ে পগারপার হয়েছিল পাক যুদ্ধজাহাজ! অদেখা সব উপগ্রহ চিত্র এল সামনে। যা দেখলে রক্ত গরম হবে দেশবাসীর...

Aug 18, 2025, 02:44 PM IST
1/7

অপারেশন সিঁদুর

Operation Sindoor

জম্মু-কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে গত গত ২২ এপ্রিল, পাকিস্তান আশ্রিত জঙ্গিদের হত্যালীলায় ২৬ জনের মৃত্যু হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে একজন বাদে সকলেই ছিলেন পর্যটক। পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার জবাব ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে দিয়েছিল ভারত। ভারতীয় সেনা পাকিস্তানে প্রত্যাঘাত করেছে।   

2/7

এই প্রথমবার এল অদেখা ছবি

For The First Time

অপারেশন সিন্দুরের সময়ে পাকিস্তান কীভাবে পিছু হটেছিল, তা প্রথমবারের মতো প্রকাশিত হয়েছে। এক সর্বভারতীয় মিডিয়ার হাতে সেই ভিজুয়ালগুলি এসেছে, যা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে, সংঘাত যখন শীর্ষে ছিল তখনই পাক সেনার পগারপার হওয়ার সুনির্দিষ্ট প্রমাণ মিলেছে।

3/7

যুদ্ধজাহাজের স্থানান্তর

Warships At Karachi

করাচিতে যে যুদ্ধজাহাজগুলি মোতায়েন ছিল, সেগুলির কিছু চলে গিয়েছিল বাণিজ্যিক টার্মিনালে ও ইরান সীমান্তের কাছে! এই অভূতপূর্ব দৃশ্যগুলিই বুঝিয়ে দিয়েছে পাকিস্তান কীভাবে থরথর করে কেঁপে ময়দান ছেড়ে পলাতক হয়েছিল!   

4/7

পাকিস্তানের গল্প!

Pakistan's Narrative

বিগত কয়েক মাস ধরে অপারেশন সিঁদুর সম্পর্কে পাকিস্তান বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন গল্প বানিয়ে শুনিয়েছে। তবে এই প্রথমবার তাঁদের কুকীর্তি ফাঁস। স্যাটেলাইট ছবিগুলিই বলে দিচ্ছে দিল্লির দম দেখে কীভাবে ইসলামাবাদ পিছু হটেছিল। পাকিস্তান তাদের ফ্রন্টলাইন যুদ্ধজাহাজগুলি করাচি থেকে প্রায় ১০০ কিমি দূরে ইরান সীমান্তের কাছে গোয়াদরে স্থানান্তর করেছিল! আর এখানেই সব বিতর্কের অবসান।  

5/7

উপগ্রহ চিত্র

Satellite Visuals

৮ মে ভারত চালিয়েছিল আগুনে সামরিক অভিযান, ভারতীয় আকাশসীমা লঙ্ঘন না করেই নিখুঁত লক্ষ্যে ৯ জঙ্গি ঘাঁটি গুঁড়িয়েছে দেশের সেনা। স্যাটেলাইট ভিজুয়াল থেকে চমকপ্রদ তথ্য বেরিয়ে এসেছে। পাকিস্তানের গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধজাহাজগুলি তাদের নির্ধারিত নৌঘাঁটিতে ছিল না। আশ্রয় নিয়েছিল করাচির বাণিজ্যিক তিনটি যুদ্ধজাহাজ একসঙ্গে মোতায়েন থাকলেও, বাকিগুলি পালিয়েই গিয়েছিল।  

6/7

গোয়াদর বন্দর

Gwadar Port

১০ মে, কমপক্ষে সাতটি পাকিস্তানি যুদ্ধজাহাজকে গোয়াদর বন্দরে দেখা গিয়েছিল। এর মধ্যে একটি ছিল জুলফিকার-ক্লাসের ফ্রিগেট। যা চিনের তৈরি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধজাহাজ। কারণ বেজিং পাকিস্তানকে এই উন্নত জাহাজগুলির মধ্যে মাত্র চারটি দিয়েছে। অপারেশন সিন্দুরের মাত্র ছ'মাস আগে, ইসলামাবাদ একটি ভিডিও প্রকাশ করেছিল, যেখানে ফ্রিগেটটিকে জাহাজ-বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করতে দেখা গিয়েছিল।  

7/7

যুদ্ধজাহাজের অবস্থান

Positioning of these warships

১০ মে  যা লক্ষণীয় ছিল তা হল, এই যুদ্ধজাহাজগুলির অস্বাভাবিক অবস্থান! নির্ধারিত নৌবহরে নোঙর থাকার বদলে তা ইরান সীমান্তের কাছে প্রায় ১০০ কিলোমিটার দূরে মোতায়েন ছিল। এই স্থানান্তরই পাকিস্তানের কৌশলগত উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে।  

পরবর্তী
অ্যালবাম

8th Pay Commission: অষ্টম পে কমিশন নিয়ে বড় খবর! ২০২৬-র জানুয়ারিতেই বাড়ছে না কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের বেতন! লাগু হতে হতে...

পরবর্তী অ্যালবাম

8th Pay Commission: অষ্টম পে কমিশন নিয়ে বড় খবর! ২০২৬-র জানুয়ারিতেই বাড়ছে না কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের বেতন! লাগু হতে হতে...

8th Pay Commission: অষ্টম পে কমিশন নিয়ে বড় খবর! ২০২৬-র জানুয়ারিতেই বাড়ছে না কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের বেতন! লাগু হতে হতে...

8th Pay Commission: অষ্টম পে কমিশন নিয়ে বড় খবর! ২০২৬-র জানুয়ারিতেই বাড়ছে না কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের বেতন! লাগু হতে হতে... 12
Horoscope Today: তুলার বিস্ফোরণ, কুম্ভের প্রেম, মীনের আত্মোন্নতি! দেখে নিন, আজ কেমন যাবে আপনার দিন...

Horoscope Today: তুলার বিস্ফোরণ, কুম্ভের প্রেম, মীনের আত্মোন্নতি! দেখে নিন, আজ কেমন যাবে আপনার দিন...

Horoscope Today: তুলার বিস্ফোরণ, কুম্ভের প্রেম, মীনের আত্মোন্নতি! দেখে নিন, আজ কেমন যাবে আপনার দিন... 12
TMC Victory in Cooperative Vote: ছাব্বিশের ভোটের আগে সবুজ ঝড়, শুভেন্দু গড়ে সমবায়ের ভোটে বিপুল জয় তৃণমূলের

TMC Victory in Cooperative Vote: ছাব্বিশের ভোটের আগে সবুজ ঝড়, শুভেন্দু গড়ে সমবায়ের ভোটে বিপুল জয় তৃণমূলের

TMC Victory in Cooperative Vote: ছাব্বিশের ভোটের আগে সবুজ ঝড়, শুভেন্দু গড়ে সমবায়ের ভোটে বিপুল জয় তৃণমূলের 5
Sun Ketu Yukta Yoga: রবি-রাহু যোগে জন্মাষ্টমীর পরেই ঘোর অশুভ! আসছে কঠিন সময়! জেনে নিন, কোন কোন রাশিকে থাকতে হবে বেশি সতর্ক...

Sun Ketu Yukta Yoga: রবি-রাহু যোগে জন্মাষ্টমীর পরেই ঘোর অশুভ! আসছে কঠিন সময়! জেনে নিন, কোন কোন রাশিকে থাকতে হবে বেশি সতর্ক...

Sun Ketu Yukta Yoga: রবি-রাহু যোগে জন্মাষ্টমীর পরেই ঘোর অশুভ! আসছে কঠিন সময়! জেনে নিন, কোন কোন রাশিকে থাকতে হবে বেশি সতর্ক... 7