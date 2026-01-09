Pakistan Super League 2026: শ্রেয়স-ঋষভের আইপিএল স্যালারিতে পাকিস্তান সুপার লিগে আস্ত নতুন ফ্র্যাঞ্চাইজি, OMG!

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Pakistan Super League 2026: শ্রেয়স আইয়ার ও ঋষভ পন্থের মিলিত আইপিএল স্যালারিতে, পাকিস্তান সুপার লিগে আস্ত একটা নতুন ফ্র্যাঞ্চাইজি হয়ে গেল! নেটপাড়ায় হাসির রোল...

Jan 09, 2026, 09:18 PM IST
1/6

পাকিস্তান সুপার লিগ

Pakistan Super League

ইন্ডিয়ান প্রিমিয়র লিগের জনপ্রিয়তায় ঈর্ষাণ্বিত হয়ে পাকিস্তান সুপার লিগ চালু করেছিল সেই দেশের ক্রিকেট বোর্ড‌। ২০১৫ সালে শুরু হওয়া লিগ এবার ১১ বছরে পা দিচ্ছে। তবে এতগুলি বছরে বিভিন্ন কারণে পিএসএল ট্রোলড হয়েছে। আর এবার তো ইতিহাস লিখল!  

2/6

পাকিস্তান সুপার লিগ

Pakistan Super League

পাকিস্তান সুপার লিগে (পিএসএল) গত ৮ জানুয়ারি, বৃহস্পতিবার দু'টি নয়া ফ্র্যাঞ্চাইজি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে! এতদিনের ছয় দলীয় লড়াই এবার আট দলের। এক রিয়াল এস্টেট কনসোর্টিয়াম এবং আমেরিকা ভিত্তিক এক বিমান চলাচল ও স্বাস্থ্যসেবা সংস্থা পিএসএল-এর নতুন দল কিনেছে  

3/6

নতুন দুই ফ্র্যাঞ্চাইজি

PSL 2 New Franchise

নতুন দুই ফ্র্যাঞ্চাইজি ১২.৭৫ মিলিয়ন ডলারে (প্রায় ১১৪ কোটি টাকা) বিড জিতেছে। ওজেড ডেভলপার্স তাদের নতুন ফ্র্যাঞ্চাইজি হিসেবে শিয়ালকোটকে বেছে নিয়েছে, যা তারা নিলামে ৬.৫৫ মিলিয়ন ডলার বা ৫৮.৩৮ কোটি টাকায় কিনেছে। ওদিকে আমেরিকার এফকেএস গ্রুপ ৬.২ মিলিয়ন ডলার বা ৫৫.৫৭ কোটি টাকায় হায়দরাবাদকে বেছেছে।  

4/6

শ্রেয়স আইয়ার-ঋষভ পন্থ

Shreyas Iyer-Rishabh Pant

মজার ব্যাপার হল, যে দামে হায়দরাবাদ দলটি বিক্রি হয়েছে, তা আইপিএলে শ্রেয়াস আইয়ার (২৬.৭৫ কোটি টাকা) এবং ঋষভ পন্থের (২৭ কোটি টাকা) মিলিত স্যালারির প্রায় সমান প্রায় সমান। পঞ্জাব ও লখনউয়ের অধিনায়কের আইপিএল বেতন ৫৩.৭৫ কোটি টাকা। সেখানে আর হায়দরাবাদ দল বিক্রি হয়েছে ৫৫.৫৭ কোটি টাকায়।    

5/6

আইপিএল বনাম পিএসএল

IPL vs PSL

প্রকৃতপক্ষে, দুটি নতুন পিএসএল দলের সম্মিলিত দাম আইপিএল ২০২৬ নিলামে বিক্রি হওয়া শীর্ষ ৯ ক্রিকেটারের সম্মিলিত স্যালারির (১১৮ কোটি টাকা) চেয়েও কম। ২৬ মার্চ পিএসএলে নতুন মরসুম শুরু হলে নতুন দুই দল খেলবে।  

6/6

মুলতান সুলতানস

Multan Sultans

এ বছর মুলতান সুলতানস পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড দ্বারা পরিচালনা হবে। এপ্রিল মাসে পিএসএল শেষের পর দলটি বিক্রির হবে। মুলতানের প্রাক্তন মালিক আলী তারেনের সঙ্গে পিএসএল ব্যবস্থাপনার  মতবিরোধ হয়েছিল। তিনি দুই নতুন দলের জন্য বিড করার যোগ্য ছিলেন। কিন্তু নিলামে ১০ জন অনুমোদিত বিডারের তালিকা থেকে শেষ মুহূর্তে তিনি সরে দাঁড়ান।

