Pakistan Super League 2026: শ্রেয়স-ঋষভের আইপিএল স্যালারিতে পাকিস্তান সুপার লিগে আস্ত নতুন ফ্র্যাঞ্চাইজি, OMG!

Pakistan Super League 2026: শ্রেয়স-ঋষভের আইপিএল স্যালারিতে পাকিস্তান সুপার লিগে আস্ত নতুন ফ্র্যাঞ্চাইজি, OMG!
Pakistan Super League 2026: শ্রেয়স আইয়ার ও ঋষভ পন্থের মিলিত আইপিএল স্যালারিতে, পাকিস্তান সুপার লিগে আস্ত একটা নতুন ফ্র্যাঞ্চাইজি হয়ে গেল! নেটপাড়ায় হাসির রোল...
পাকিস্তান সুপার লিগ
পাকিস্তান সুপার লিগ
নতুন দুই ফ্র্যাঞ্চাইজি
শ্রেয়স আইয়ার-ঋষভ পন্থ
আইপিএল বনাম পিএসএল
মুলতান সুলতানস
এ বছর মুলতান সুলতানস পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড দ্বারা পরিচালনা হবে। এপ্রিল মাসে পিএসএল শেষের পর দলটি বিক্রির হবে। মুলতানের প্রাক্তন মালিক আলী তারেনের সঙ্গে পিএসএল ব্যবস্থাপনার মতবিরোধ হয়েছিল। তিনি দুই নতুন দলের জন্য বিড করার যোগ্য ছিলেন। কিন্তু নিলামে ১০ জন অনুমোদিত বিডারের তালিকা থেকে শেষ মুহূর্তে তিনি সরে দাঁড়ান।
