/হাভার্ড ফেরত পাক অধিনায়ক বাবর আজম! তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা জানলে পুরো চমকে যাবেন

বাবর আজমের ক্রিকেট নিয়ে বিগত কয়েক বছরে প্রচুর চর্চাই হয়েছে। আসুন এবার জেনে নিন যে, হাভার্ড ফেরত বাবর কতদূর পড়াশোনা করেছেন...
দু'ম্য়াচের টেস্ট সিরিজ খেলতে পাকিস্তান এসেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজে। ৯০ রানে প্রথম টেস্ট জিতে উইন্ডিজরা ১-০ এগিয়ে আছে। দ্বিতীয় টেস্ট চলছে পোর্ট অফ স্পেনের কুইন'স পার্ক ওভালে। তৃতীয় দিনের খেলা শেষ। দ্বিতীয় টেস্ট জয়ের মুখে পাকিস্তান। আসুন জেনে নেওয়া যাক পাক অধিনায়ক বাবর আজমের শিক্ষাগত যোগ্যতা
দ্বিতীয় টেস্টের তৃতীয় দিনে বাবর ৮৮ রানে রানআউট হয়ে ফিরেছেন। কেরিয়ারের দশম টেস্ট সেঞ্চুরি মাত্র ১২ রানের জন্য় মাঠে রেখে এসেছেন
বাবর বিগত ১৩১৭ দিনে কোনও সেঞ্চুরি করেননি। টেস্ট ক্রিকেটে তাঁর সর্বশেষ সেঞ্চুরি এসেছিল ২০২২ সালের ডিসেম্বরে করাচিতে, নিউ জিল্যান্ডের বিপক্ষে।
১০০০ দিনের পর বাবর পাকিস্তানের অধিনায়কত্ব ফিরে পেয়েছেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজে তিনি শান মাসুদের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন।
ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে চলতি দ্বিতীয় টেস্টে দলকে নেতৃত্ব দিয়ে বাবর রেকর্ড করেছেন। কিংবদন্তি ইমরান খান ও মিসবাহ-উল-হকের পর পাকিস্তানের তৃতীয় ক্রিকেটার হিসেবে ১৫০ আন্তর্জাতিক ম্যাচে নেতৃত্ব দেওয়ার মাইলস্টোন স্পর্শ করলেন
হার্ভার্ড কোনও প্রোগ্রামে অংশ নেওয়া প্রথম কয়েকজন পাকিস্তানি ক্রিকেটারের মধ্যে বাবরঅন্যতম। ২০২৩ সালের মে মাসে বাবর ও মহম্মদ রিজওয়ান হার্ভার্ড বিজনেস স্কুল থেকে বিজনেস অফ এন্টারটেইনমেন্ট, মিডিয়া অ্যান্ড স্পোর্টস বিষয়ক চার দিনের এক এক্সিকিউটিভ এডুকেশন প্রোগ্রাম করেছেন।
বাবর লাহোরের আলি এডুকেশন সিস্টেমে ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন বলেই জানা যায়। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শেষ করার পর বাবর তাঁর ক্রিকেট কেরিয়ারের উপরেই মনোযোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।