English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Pakistan's Reko Diq Project: পাকিস্তানে মিলল বিপুল সোনার খনির হদিশ! ABD দিল ৩৫৯০১৮৫৫০০০ টাকার আর্থিক প্যাকেজ...

Pakistan's Reko Diq Project: পাকিস্তানে বিপুল সোনার খনির হদিশ! বার্ষিক ৫ লাখ আউন্স সোনা উঠবে প্রতি বছর। চলে এল ৩৫৯০ কোটি টাকার আর্থিক প্যাকেজ  

Aug 25, 2025, 06:16 PM IST
1/9

পাকিস্তানের রেকো ডিক প্রকল্প

Pakistan's Reko Diq Project

বালুচিস্তানের ছাগাই প্রদেশে অবস্থিত রেকো ডিক এক বিরাট খনিজ প্রকল্প। সেখানে বিপুল পরিমাণ সোনা ও তামা মজুদ রয়েছে। বিশ্বের অন্যতম বৃহত অব্যবহৃত তামা ও সোনা মজুদ রয়েছে এখানেই!  

2/9

পাকিস্তানের রেকো ডিক প্রকল্প

Pakistan's Reko Diq Project

তবে দীর্ঘদিন ধরে পরিবেশগত সমস্যা ও আইনি জটিলতার কারণে রেকো ডিক প্রকল্প বন্ধ ছিল। এখন পুনরায় নতুন বিনিয়োগের জন্য চালু হয়েছে। এই প্রকল্প পাকিস্তানের অর্থনীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। অভাবি দেশ দেখবে নতুন আলো...  

3/9

পাকিস্তানের রেকো ডিক প্রকল্প

Pakistan's Reko Diq Project

পাকিস্তানে নাকি মজুদ বিপুল সোনা! বালুচিস্তানের রেকো ডিক তামা-সোনার খনি প্রকল্প দেখিয়েই তারা এশিয়ান ডেভলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি) থেকে ৪১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (৩৫৯০ কোটি টাকা) আর্থিক প্যাকেজ নিশ্চিত করে ফেলেছে।   

4/9

৪১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্যাকেজ

Pakistan's Reko Diq Project

এডিবির অবদানের মধ্যে রয়েছে খনির মালিকানাধীন রেকো ডিক মাইনিং কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড (আরডিএমসি) কে ৩০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পর্যন্ত সিনিয়র ঋণ এবং বালুচিস্তান সরকারের ইকুইটি উপাদানের জন্য ১১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের আংশিক ঋণ গ্যারান্টি।    

5/9

রেকো ডিক তামা-সোনার খনি কীভাবে পাকিস্তানের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে পারে?

How the Reko Diq copper-gold mine may boost Pakistan's economy

এই প্রকল্প হাজার হাজার কর্মসংস্থান তৈরি করবে, আঞ্চলিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে উদ্দীপিত করবে এবং স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষায় সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচিকে সমর্থন করবে, বিশেষ করে মহিলা নির্ভর উদ্যোগ অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এই প্রজেক্ট শেষ হল রেকো ডিক বিশ্বের শীর্ষ পাঁচটি তামার খনিগুলির মধ্যে একটি হবে, যার প্রথম পর্যায়ে বার্ষিক গড়ে ৮০০০০০ টন তামা উৎপাদন করতে পারবে। ৫ লাখ আউন্স সোনা উৎপাদন করবে বছরে।  

6/9

নতুন প্রকল্প কি পাকিস্তানের জন্য যুগান্তকারী?

New project a game-changer for Pakistan?

রেকো ডিক হল এডিবি'র নতুন ক্রিটিক্যাল মিনারেলস-টু-ম্যানুফ্যাকচারিং ভ্যালু চেইন পদ্ধতির অধীনে সমর্থিত প্রথম খনি প্রকল্প। এডিবি'র সভাপতি মাসাতো কান্দা বলেন, 'এডিবির সহায়তা পাকিস্তানের জন্য গেম-চেঞ্জার হবে। মানসম্পন্ন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার পাশাপাশি দেশকে আরও স্থিতিশীল এবং বৈচিত্র্যময় অর্থনীতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ভিত্তি তৈরি করবে।'  

7/9

পাকিস্তানের রেকো ডিক প্রকল্প

Pakistan's Reko Diq Project

সৌদি আরব ৯০০ কোটি ডলার বিনিয়োগ করে রেকো ডিক প্রকল্পের ১০-২০ শতাংশ শেয়ার কেনার পরিকল্পনা করছে। এখান থেকে উত্তোলিত তামা কেনার জন্য চুক্তি করতে চায়, যা প্রকল্পটির উন্নয়নে সহায়ক হবে। সৌদি আরবের এই বিনিয়োগ তাদের খনিজ সম্পদ খাতে শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করতে সাহায্য করবে। একইসঙ্গে পাকিস্তানের সঙ্গে তাদের আঞ্চলিক সম্পর্কও আরও দৃঢ় করবে।  

8/9

পাকিস্তানের রেকো ডিক প্রকল্প

Pakistan's Reko Diq Project

রেকো ডিক  প্রকল্পের প্রথম ধাপে ৪৫০ কোটি ডলার খরচ হবে। এর মধ্যে ব্যারিক গোল্ড ও পাকিস্তান সরকার ১৫০ কোটি ডলার করে দেবে। বাকি অর্থ আসবে বিশ্বব্যাংক, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক এবং অন্যান্য ঋণদাতাদের কাছ থেকে।

9/9

রেকো ডিক মাইনিং প্রকল্পের মালিক কে?

Who owns the Reko Diq Mining project?

রেকো ডিক মাইনিং কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড (আরডিএমসি) এক যৌথ উদ্যোগের ফসল। যা ন্যায্য সুবিধা বন্টন নিশ্চিত করার জন্য তৈরি করা হয়েছে। কানাডিয়ান খনির জায়ান্ট ব্যারিক মাইনিং কর্পোরেশন এই খনির নির্মাণ ও পরিচালনার দায়িত্বে। আরডিএমসি-র ৫০% মালিকানা রয়েছে। বালুচিস্তান সরকারের রয়েছে ২৫% মালিকানা। এবং তিনটি ফেডারেল রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন উদ্যোগের ২৫% মালিকানাধীন।

পরবর্তী
অ্যালবাম

New GST rates: দশমীর আগেই নতুন GST! কী হবে সস্তা কী হবে দামি! জেনে নিন সব আপডেট

পরবর্তী অ্যালবাম

New GST rates: দশমীর আগেই নতুন GST! কী হবে সস্তা কী হবে দামি! জেনে নিন সব আপডেট

New GST rates: দশমীর আগেই নতুন GST! কী হবে সস্তা কী হবে দামি! জেনে নিন সব আপডেট

New GST rates: দশমীর আগেই নতুন GST! কী হবে সস্তা কী হবে দামি! জেনে নিন সব আপডেট 10
Khalid Jamil Announces India Squad For CAFA Nations Cup 2025: ইস্টবেঙ্গল ৩, মোহনবাগান ০! চমকে দেওয়া জাতীয় দল জামিলের, কেন নেই ভারতসেরাদের একজনও?

Khalid Jamil Announces India Squad For CAFA Nations Cup 2025: ইস্টবেঙ্গল ৩, মোহনবাগান ০! চমকে দেওয়া জাতীয় দল জামিলের, কেন নেই ভারতসেরাদের একজনও?

Khalid Jamil Announces India Squad For CAFA Nations Cup 2025: ইস্টবেঙ্গল ৩, মোহনবাগান ০! চমকে দেওয়া জাতীয় দল জামিলের, কেন নেই ভারতসেরাদের একজনও? 9
8th Pay Commission: আর কিছুদিন পরেই হাতে রাশি রাশি টাকা! অষ্টম পে কমিশন যেন কুবেরের ধন উজাড় করে ঢেলে দিচ্ছে সরকারি কর্মচারীদের ঘরে...

8th Pay Commission: আর কিছুদিন পরেই হাতে রাশি রাশি টাকা! অষ্টম পে কমিশন যেন কুবেরের ধন উজাড় করে ঢেলে দিচ্ছে সরকারি কর্মচারীদের ঘরে...

8th Pay Commission: আর কিছুদিন পরেই হাতে রাশি রাশি টাকা! অষ্টম পে কমিশন যেন কুবেরের ধন উজাড় করে ঢেলে দিচ্ছে সরকারি কর্মচারীদের ঘরে... 8
BCCI-Dream11: ১০০০০০০০০০০ টাকার ক্ষতি মেনেই সম্পর্ক শেষ! এশিয়া কাপের আগেই চড়চড়িয়ে বাড়ল রক্তচাপ...

BCCI-Dream11: ১০০০০০০০০০০ টাকার ক্ষতি মেনেই সম্পর্ক শেষ! এশিয়া কাপের আগেই চড়চড়িয়ে বাড়ল রক্তচাপ...

BCCI-Dream11: ১০০০০০০০০০০ টাকার ক্ষতি মেনেই সম্পর্ক শেষ! এশিয়া কাপের আগেই চড়চড়িয়ে বাড়ল রক্তচাপ... 6