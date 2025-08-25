Pakistan's Reko Diq Project: পাকিস্তানে মিলল বিপুল সোনার খনির হদিশ! ABD দিল ৩৫৯০১৮৫৫০০০ টাকার আর্থিক প্যাকেজ...

Pakistan's Reko Diq Project: পাকিস্তানে মিলল বিপুল সোনার খনির হদিশ! ABD দিল ৩৫৯০১৮৫৫০০০ টাকার আর্থিক প্যাকেজ...
Pakistan's Reko Diq Project: পাকিস্তানে বিপুল সোনার খনির হদিশ! বার্ষিক ৫ লাখ আউন্স সোনা উঠবে প্রতি বছর। চলে এল ৩৫৯০ কোটি টাকার আর্থিক প্যাকেজ
1/9
পাকিস্তানের রেকো ডিক প্রকল্প
2/9
পাকিস্তানের রেকো ডিক প্রকল্প
photos
TRENDING NOW
3/9
পাকিস্তানের রেকো ডিক প্রকল্প
4/9
৪১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্যাকেজ
5/9
রেকো ডিক তামা-সোনার খনি কীভাবে পাকিস্তানের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে পারে?
এই প্রকল্প হাজার হাজার কর্মসংস্থান তৈরি করবে, আঞ্চলিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে উদ্দীপিত করবে এবং স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষায় সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচিকে সমর্থন করবে, বিশেষ করে মহিলা নির্ভর উদ্যোগ অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এই প্রজেক্ট শেষ হল রেকো ডিক বিশ্বের শীর্ষ পাঁচটি তামার খনিগুলির মধ্যে একটি হবে, যার প্রথম পর্যায়ে বার্ষিক গড়ে ৮০০০০০ টন তামা উৎপাদন করতে পারবে। ৫ লাখ আউন্স সোনা উৎপাদন করবে বছরে।
6/9
নতুন প্রকল্প কি পাকিস্তানের জন্য যুগান্তকারী?
রেকো ডিক হল এডিবি'র নতুন ক্রিটিক্যাল মিনারেলস-টু-ম্যানুফ্যাকচারিং ভ্যালু চেইন পদ্ধতির অধীনে সমর্থিত প্রথম খনি প্রকল্প। এডিবি'র সভাপতি মাসাতো কান্দা বলেন, 'এডিবির সহায়তা পাকিস্তানের জন্য গেম-চেঞ্জার হবে। মানসম্পন্ন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার পাশাপাশি দেশকে আরও স্থিতিশীল এবং বৈচিত্র্যময় অর্থনীতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ভিত্তি তৈরি করবে।'
7/9
পাকিস্তানের রেকো ডিক প্রকল্প
সৌদি আরব ৯০০ কোটি ডলার বিনিয়োগ করে রেকো ডিক প্রকল্পের ১০-২০ শতাংশ শেয়ার কেনার পরিকল্পনা করছে। এখান থেকে উত্তোলিত তামা কেনার জন্য চুক্তি করতে চায়, যা প্রকল্পটির উন্নয়নে সহায়ক হবে। সৌদি আরবের এই বিনিয়োগ তাদের খনিজ সম্পদ খাতে শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করতে সাহায্য করবে। একইসঙ্গে পাকিস্তানের সঙ্গে তাদের আঞ্চলিক সম্পর্কও আরও দৃঢ় করবে।
8/9
পাকিস্তানের রেকো ডিক প্রকল্প
9/9
রেকো ডিক মাইনিং প্রকল্পের মালিক কে?
রেকো ডিক মাইনিং কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড (আরডিএমসি) এক যৌথ উদ্যোগের ফসল। যা ন্যায্য সুবিধা বন্টন নিশ্চিত করার জন্য তৈরি করা হয়েছে। কানাডিয়ান খনির জায়ান্ট ব্যারিক মাইনিং কর্পোরেশন এই খনির নির্মাণ ও পরিচালনার দায়িত্বে। আরডিএমসি-র ৫০% মালিকানা রয়েছে। বালুচিস্তান সরকারের রয়েছে ২৫% মালিকানা। এবং তিনটি ফেডারেল রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন উদ্যোগের ২৫% মালিকানাধীন।
photos