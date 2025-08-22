Imran Khan: ৯ মামলায় কোর্টে মিলল জামিন! পাকিস্তান ফের কাঁপছে ইমরান জ্বরে...তবে কি মুনীরের দিন শেষ?

Imran Khan: ৯ মামলায় কোর্টে মিলল জামিন! পাকিস্তান ফের কাঁপছে ইমরান জ্বরে...তবে কি মুনীরের দিন শেষ?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এবং পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (PTI) দলের প্রধান ইমরান খান ৯ই মে-র সহিংসতার ঘটনার সাথে সম্পর্কিত মামলায় সুপ্রিম কোর্ট (Supreme Court) থেকে জামিন পেয়েছেন। তবে এই আইনি স্বস্তি সত্ত্বেও, তাকে কারাগারেই থাকতে হচ্ছে, কারণ তার বিরুদ্ধে অন্যান্য বেশ কয়েকটি গুরুতর মামলা রয়েছে। এই রায় এমন এক সময়ে এসেছে যখন পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি অত্যন্ত অস্থির এবং এর ফলে দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে একটি নতুন অধ্যায় শুরু হতে পারে। এই প্রতিবেদনটি আইনি, রাজনৈতিক এবং সামাজিক প্রে
২০২৩ সালের ৯ই মে তারিখে ইমরান খানকে তার গ্রেপ্তারের পর সারাদেশে ব্যাপক সহিংসতা ছড়িয়ে পড়েছিল। তার সমর্থকরা সামরিক স্থাপনা, সরকারি ভবন এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানে হামলা চালায়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইমরান খানের বিরুদ্ধে অসংখ্য মামলা দায়ের করা হয়, যার মধ্যে সন্ত্রাসবাদ, উস্কানি এবং রাষ্ট্রদ্রোহের মতো গুরুতর অভিযোগও অন্তর্ভুক্ত ছিল।
সুপ্রিম কোর্টের এই রায়টি বিশেষভাবে ৯ই মে-র মামলাগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আদালত এই মামলাগুলোর কিছু অভিযোগের দুর্বলতা বিবেচনা করে ইমরান খানকে জামিন দিয়েছে। কিন্তু তার কারাবাসের প্রধান কারণ হলো 'সাইফার' এবং 'তোশাখানা' মামলাসহ অন্যান্য ফৌজদারি মামলা। 'সাইফার' মামলায় তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় গোপন নথি অপব্যবহারের অভিযোগ রয়েছে, যা দেশের গোপনীয়তার আইন লঙ্ঘন করে। অন্যদিকে, 'তোশাখানা' মামলায় সরকারি উপহার অবৈধভাবে বিক্রি করার অভিযোগ রয়েছে। এই মামলাগুলিতে তার কারাবাস অব্যাহত থাকবে যতক্ষণ না তিনি এসব মামলায় জামিন বা নির্দোষ প্রমাণিত হন। বিশ্লেষকদের মতে, সরকার এই মামলাগুলো ব্যবহার করে ইমরান খানকে রাজনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন রাখতে চাইছে।
