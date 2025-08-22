English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Imran Khan: ৯ মামলায় কোর্টে মিলল জামিন! পাকিস্তান ফের কাঁপছে ইমরান জ্বরে...তবে কি মুনীরের দিন শেষ?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এবং পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (PTI) দলের প্রধান ইমরান খান ৯ই মে-র সহিংসতার ঘটনার সাথে সম্পর্কিত মামলায় সুপ্রিম কোর্ট (Supreme Court) থেকে জামিন পেয়েছেন। তবে এই আইনি স্বস্তি সত্ত্বেও, তাকে কারাগারেই থাকতে হচ্ছে, কারণ তার বিরুদ্ধে অন্যান্য বেশ কয়েকটি গুরুতর মামলা রয়েছে। এই রায় এমন এক সময়ে এসেছে যখন পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি অত্যন্ত অস্থির এবং এর ফলে দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে একটি নতুন অধ্যায় শুরু হতে পারে। এই প্রতিবেদনটি আইনি, রাজনৈতিক এবং সামাজিক প্রে

| Aug 22, 2025, 04:32 PM IST
২০২৩ সালের ৯ই মে তারিখে ইমরান খানকে তার গ্রেপ্তারের পর সারাদেশে ব্যাপক সহিংসতা ছড়িয়ে পড়েছিল। তার সমর্থকরা সামরিক স্থাপনা, সরকারি ভবন এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানে হামলা চালায়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইমরান খানের বিরুদ্ধে অসংখ্য মামলা দায়ের করা হয়, যার মধ্যে সন্ত্রাসবাদ, উস্কানি এবং রাষ্ট্রদ্রোহের মতো গুরুতর অভিযোগও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

সরকার এবং সামরিক বাহিনী এই হামলাগুলোকে জাতীয় নিরাপত্তার জন্য বড় হুমকি হিসেবে বর্ণনা করে। এই প্রেক্ষাপটে, সুপ্রিম কোর্টে একাধিক পিটিশন দাখিল করা হয়েছিল, যেখানে ইমরান খানের আইনি অধিকার এবং মামলাগুলির বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছিল।  

সুপ্রিম কোর্টের এই রায়টি বিশেষভাবে ৯ই মে-র মামলাগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আদালত এই মামলাগুলোর কিছু অভিযোগের দুর্বলতা বিবেচনা করে ইমরান খানকে জামিন দিয়েছে। কিন্তু তার কারাবাসের প্রধান কারণ হলো 'সাইফার' এবং 'তোশাখানা' মামলাসহ অন্যান্য ফৌজদারি মামলা। 'সাইফার' মামলায় তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় গোপন নথি অপব্যবহারের অভিযোগ রয়েছে, যা দেশের গোপনীয়তার আইন লঙ্ঘন করে। অন্যদিকে, 'তোশাখানা' মামলায় সরকারি উপহার অবৈধভাবে বিক্রি করার অভিযোগ রয়েছে। এই মামলাগুলিতে তার কারাবাস অব্যাহত থাকবে যতক্ষণ না তিনি এসব মামলায় জামিন বা নির্দোষ প্রমাণিত হন। বিশ্লেষকদের মতে, সরকার এই মামলাগুলো ব্যবহার করে ইমরান খানকে রাজনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন রাখতে চাইছে।

সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর পিটিআই সমর্থকরা এটিকে একটি বিশাল বিজয় হিসেবে উদযাপন করছে। তারা বিশ্বাস করে যে এটি ইমরান খানের ওপর রাজনৈতিক নিপীড়নের অবসান ঘটাবে। 

তাদের মতে, এই রায়টি বিচার বিভাগের স্বাধীনতার একটি প্রমাণ এবং এটি তার মুক্তির পথ প্রশস্ত করবে। বিপরীতে, বর্তমান সরকার এবং বিরোধী দলগুলো এই রায়ের সমালোচনা করে বলেছে যে এটি আইন ও বিচারিক প্রক্রিয়াকে দুর্বল করতে পারে। 

দেশের সাধারণ জনগণের মধ্যে এই ঘটনা নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। একদল মনে করছে এটি সঠিক বিচার, অন্যদল মনে করছে এটি রাজনৈতিক প্রতিশোধের একটি অংশ।  

ইমরান খানের জন্য আগামী পথ এখনো অনিশ্চিত। ৯ই মে-র মামলায় জামিন তার আইনি লড়াইয়ের একটি অংশ মাত্র। অন্যান্য মামলাগুলোতেও তাকে আইনি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে। 

তার সম্পূর্ণ মুক্তি নির্ভর করবে সেই মামলাগুলোর রায়ের ওপর। যদি তিনি শেষ পর্যন্ত মুক্তি পান, তবে তা পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে একটি বড় পরিবর্তন আনতে পারে। 

এটি তার দলকে পুনরায় শক্তিশালী করতে পারে এবং আগামী নির্বাচনে তার ভূমিকা আরও গুরুত্বপূর্ণ করে তুলতে পারে। তবে, তার কারাবাস দীর্ঘায়িত হলে পিটিআই-এর সাংগঠনিক কাঠামো দুর্বল হতে পারে এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা আরও বাড়তে পারে।

ইমরান খানের জামিন পাকিস্তানের রাজনৈতিক এবং আইনি অঙ্গনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এটি তার সমর্থকদের মধ্যে আশা জাগালেও, তার মুক্তি এখনও অনিশ্চিত। 

দেশের বিচারব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যেকার জটিল সম্পর্ক আবারও সবার সামনে এসেছে। এই পরিস্থিতির কারণে পাকিস্তানের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ কেমন হবে তা বলা এখন কঠিন।

