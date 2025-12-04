Pakistan to Sell PIA: পাপের শাস্তি! 'যুদ্ধবাজ' পাকিস্তান বিদেশি দেনা শোধের চাপে বেচে দিচ্ছে জাতীয় এয়ারলাইন্স...

Pakistan to Sell PIA: পাপের শাস্তি! 'যুদ্ধবাজ' পাকিস্তান বিদেশি দেনা শোধের চাপে বেচে দিচ্ছে জাতীয় এয়ারলাইন্স...
Pakistan to Sell PIA: গত মাসে পাকিস্তানের বেসরকারিকরণ মন্ত্রী মুহাম্মদ আলি রয়টার্সকে বলেন, "আমরা এই বছর ৮৬ বিলিয়ন রুপি বেসরকারিকরণ থেকে আয় করার লক্ষ্য রেখেছি
1/6
দেনায় ডুবে পাকিস্তান
2/6
PIA
photos
TRENDING NOW
3/6
চারটি কোম্পানি
4/6
৮৬ রুপি তোলার লক্ষ্য
5/6
বেসরকারিকরণ
6/6
আসীম মুনির
আজকের দিনে পাকিস্তানের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী ব্যক্তি, ফিল্ড মার্শাল অসীম মুনির, ফৌজি ফাউন্ডেশনের সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ডিরেক্টরস (CBDs)-এ সরাসরি কোনো পদ ধরে রাখেন না। তবে তিনিই কোয়ার্টারমাস্টার জেনারেল (QMG)-কে নিয়োগ করেন, যিনি ফৌজি ফাউন্ডেশনের CBD-এর সদস্য। PIA-এর অংশীদারি বিক্রি পাকিস্তানের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ দেশটি ঋণ পরিশোধের জন্য ঋণ নিচ্ছে। তার পরেও তা শোধ হচ্ছে না। তাই এই ব্য়বস্থা।
photos