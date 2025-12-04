English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Pakistan to Sell PIA: পাপের শাস্তি! 'যুদ্ধবাজ' পাকিস্তান বিদেশি দেনা শোধের চাপে বেচে দিচ্ছে জাতীয় এয়ারলাইন্স...

Pakistan to Sell PIA: গত মাসে পাকিস্তানের বেসরকারিকরণ মন্ত্রী মুহাম্মদ আলি রয়টার্সকে বলেন, "আমরা এই বছর ৮৬ বিলিয়ন রুপি বেসরকারিকরণ থেকে আয় করার লক্ষ্য রেখেছি

| Dec 04, 2025, 04:21 PM IST
1/6

পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেনায় ডুবে রয়েছে পাকিস্তান। চিনে গাধা সাপ্লাই করে দেনা মেটাচ্ছে পাকিস্তান। এবার আন্তর্জাতিক মনিটারি ফান্ডের ঋণ শোধ করতে হাত পড়ল পাকিস্তান ইন্টার ন্যাশনাল এয়ারলাইন্সে।

2/6

আগামী ২৩ ডিসেম্বর পাকিস্তান ইন্টার ন্যাশনাল এয়ারলাইন্সের নিলাম হবে। আইএমএফের কাছে ৭ বিলিয়ন ডলার ঋণ রয়েছে পাকিস্তানের।

3/6

যে চারটি কোম্পানি নিলামের দরপত্রের জন্য প্রাথমিক যোগ্যতা অর্জন করেছে তাদের মধ্যে একটি হলো ফৌজি ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড , যা সামরিক-নিয়ন্ত্রিত ফৌজি ফাউন্ডেশনের একটি অংশ।  

4/6

গত মাসে পাকিস্তানের বেসরকারিকরণ মন্ত্রী মুহাম্মদ আলি রয়টার্সকে বলেন, "আমরা এই বছর ৮৬ বিলিয়ন রুপি বেসরকারিকরণ থেকে আয় করার লক্ষ্য রেখেছি। PIA-এর ক্ষেত্রে, দরপত্রের শেষ ধাপে, আয়ের ১৫% সরকারের কাছে যাচ্ছিল, আর বাকিটা কোম্পানির ভেতরেই থাকত।"

5/6

ডন পত্রিকার মতে, PIA-এর শেয়ার বিক্রি হবে গত দুই দশকে পাকিস্তানের প্রথম প্রধান বেসরকারিকরণের প্রচেষ্টা। বিক্রির জন্য চারটি দরদাতা প্রাথমিক যোগ্যতা অর্জন করেছে: লাকি সিমেন্ট কনসোর্টিয়াম, আরিফ হাবিব কর্পোরেশন কনসোর্টিয়াম, ফৌজি ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড এবং এয়ার ব্লু লিমিটেড।

6/6

আজকের দিনে পাকিস্তানের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী ব্যক্তি, ফিল্ড মার্শাল অসীম মুনির, ফৌজি ফাউন্ডেশনের সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ডিরেক্টরস (CBDs)-এ সরাসরি কোনো পদ ধরে রাখেন না। তবে তিনিই কোয়ার্টারমাস্টার জেনারেল (QMG)-কে নিয়োগ করেন, যিনি ফৌজি ফাউন্ডেশনের CBD-এর সদস্য। PIA-এর অংশীদারি বিক্রি পাকিস্তানের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ দেশটি ঋণ পরিশোধের জন্য ঋণ নিচ্ছে। তার পরেও তা শোধ হচ্ছে না। তাই এই ব্য়বস্থা।

