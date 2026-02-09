English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • India-Pakistan Cricket Row: লোভী-নির্লজ্জ পাক-বাংলাদেশ, ভারত বয়কট তোলা স্রেফ বাহানা! জিভ বার করে আইসিসি বৈঠকে ৩ শর্তের ভিক্ষা...

India-Pakistan Cricket Row: লোভী-নির্লজ্জ পাক-বাংলাদেশ, ভারত বয়কট তোলা স্রেফ বাহানা! জিভ বার করে আইসিসি বৈঠকে ৩ শর্তের ভিক্ষা...

India-Pakistan Cricket Row:  পদ্মাপারের প্রেমে পাগল পাকিস্তান! বিচিত্র ৩ শর্তেই এখন তারা তুলবে বয়কট। শর্তের কথা শুনে অনেকই এখন হাসতে শুরু করে দিয়েছেন।  

Feb 09, 2026, 02:16 PM IST
1/10

ভারত-পাকিস্তান

India-Pakistan Cricket Row

টি -টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারত-পাক ম্যাচের অনিশ্চয়তা এবার নাটকীয় মোড় নিল। ইন্ডিয়া ম্যাচ বয়কট প্রত্যাহারের কথা ভাবছে পাকিস্তান। একাধিক মিডিয়ার রিপোর্ট বলছে যে, আইসিসি-র সঙ্গে বৈঠকের পরেই পাকিস্তান সুর নরম করেছে। তবে তার সঙ্গেই নাকি পাকিস্তান বিচিত্র ৩ শর্ত দিয়েছে।

2/10

লাহোরে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক

High-Level Meeting in Lahore

গত রবিবার ৮ ফেব্রুয়ারি লাহোরে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করেছেন পিসিবি ও আইসিসি-র কর্তারা। বৈঠকে ছিলেন পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নকভি, আইসিসি-র ডেপুটি চেয়ারম্যান ইমরান খোয়াজা, বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল। তাঁদের সঙ্গে আইসিসি সিইও সঞ্জোগ গুপ্তও জুড়েছিলেন ভার্চুয়ালি।

3/10

বৈঠকের পর

After Meeting

পাকিস্তান আগে প্রকাশ্যে জানিয়েছিল, যে তারা নিরপেক্ষ ভেন্যুতেও ভারতের বিরুদ্ধে খেলবে না। তবে বৈঠকের পর পাকিস্তানের অবস্থান এখন নরম হয়েছে। আইসিসি চায় যে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি দর্শকপ্রিয় এবং রাজস্ব-উৎপাদনকারী এই ক্রিকেট প্রতিদ্বন্দ্বিতা নির্ধারিত সময়সূচী অনুযায়ী হোক, কারণ এর বিশাল বৈশ্বিক দর্শকসংখ্যা এবং বাণিজ্যিক গুরুত্ব রয়েছে।  

4/10

পাকিস্তানের তিন দাবি কী কী?

What Are Pakistan’s Three Demands?

পাকিস্তান আইসিসি-র রাজস্বে এক বৃহত্তর অংশ চাইছে। পাশাপাশি ফের ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক ক্রিকেট চালু করতে বলছে। এখানেই শেষ নয়। হ্যান্ডশেক প্রোটোকল-সহ অন-ফিল্ড প্রোটোকলগুলির কঠোর প্রয়োগ। পিসিবি-র যুক্তি পাকিস্তানের পক্ষে ম্যাচটিতে পুরোপুরি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়ার জন্য এই নিশ্চয়তাগুলি অপরিহার্য।  

5/10

আইসিসি রাজস্বে বর্ধিত অংশীদারিত্ব

Increased Share of ICC Revenue

পাকিস্তান বৈশ্বিক রাজস্বের ভান্ডার থেকে একটি বড় অংশ দাবি করছে এবং যুক্তি দিয়েছে যে, টুর্নামেন্টের আয় বৃদ্ধিতে তাদের এক প্রধান ভূমিকা রয়েছে।   

6/10

ফের ভারত-পাক দ্বিপাক্ষিক ক্রিকেট

Restoration of Bilateral Cricket

পিসিবি ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সরাসরি দ্বিপাক্ষিক সিরিজ পুনরায় শুরু করার দাবি জানিয়েছে, যা এক দশকেরও বেশি সময় ধরে মূলত স্থগিত রয়েছে।  

7/10

কোনও করমর্দন নয়

Enforcement of Handshake Protocols

পহেলগাঁও কাণ্ডের জেরে গতবছর এশিয়া কাপের সময় পাকিস্তানের বিরুদ্ধে, 'হ্যান্ডশেক না করার' সিদ্ধান্ত ছিল সূর্যকুমারদের। সেই নিয়ে বিস্তর বিতর্ক হয়েছিল। পাকিস্তান এখন মাঠের ভিতরে ম্যাচপূর্ববর্তী এবং পরবর্তী প্রোটোকলগুলি কঠোরভাবে প্রয়োগের দাবি জানিয়েছে।  

8/10

বাংলাদেশের জন্য ক্ষতিপূরণ বৃদ্ধি

Increased compensation for Bangladesh

বিশ্ব ক্রিকেটে নিজেদের ক্রমবর্ধমান অবদানের প্রতিফলন হিসেবে বাংলাদেশ এখন আইসিসি-র থেকে আরও বেশি আর্থিক অংশীদারিত্ব চাইছে। বোর্ড যুক্তি দিচ্ছে যে পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, প্রতিভা বিকাশ এবং জাতীয় দলের প্রতিযোগিতামূলক মান উন্নয়েনর জন্য বর্ধিত তহবিল অপরিহার্য।

9/10

বিশ্বকাপ থেকে বাদ পড়া সত্ত্বেও অংশগ্রহণ ফি!

Participation fee despite T20 World Cup ouster

বাংলাদেশ বিশ্বকাপ থেকে স্বেচ্ছায় বিদায় নিয়েও আইসিসি-র নিশ্চিত অংশগ্রহণ ফি চাইছে। তাদের যুক্তি, দলগুলি প্রস্তুতির জন্য প্রচুর বিনিয়োগ করে এবং টুর্নামেন্টে পারফরম্যান্স নির্বিশেষে তাদের একটি ন্যূনতম আর্থিক নিরাপত্তা প্রাপ্য।    

10/10

ভবিষ্যৎ আইসিসি ইভেন্টের আয়োজক স্বত্ব

Hosting rights for a future ICC event

বাংলাদেশ তার ক্রিকেট অর্থনীতি এবং গ্লোবাল পরিচিতি বাড়াতে আসন্ন আইসিসি টুর্নামেন্টের আয়োজক হওয়ার সুযোগের চেষ্টায়। বিসিবি বড় আন্তর্জাতিক ইভেন্ট সফল ভাবে আয়োজন করার জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা এবং দর্শক সমর্থন এখন দেশের রয়েছে।    

