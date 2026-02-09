India-Pakistan Cricket Row: লোভী-নির্লজ্জ পাক-বাংলাদেশ, ভারত বয়কট তোলা স্রেফ বাহানা! জিভ বার করে আইসিসি বৈঠকে ৩ শর্তের ভিক্ষা...

India-Pakistan Cricket Row: লোভী-নির্লজ্জ পাক-বাংলাদেশ, ভারত বয়কট তোলা স্রেফ বাহানা! জিভ বার করে আইসিসি বৈঠকে ৩ শর্তের ভিক্ষা...
India-Pakistan Cricket Row: পদ্মাপারের প্রেমে পাগল পাকিস্তান! বিচিত্র ৩ শর্তেই এখন তারা তুলবে বয়কট। শর্তের কথা শুনে অনেকই এখন হাসতে শুরু করে দিয়েছেন।
1/10
ভারত-পাকিস্তান
2/10
লাহোরে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক
photos
TRENDING NOW
3/10
বৈঠকের পর
পাকিস্তান আগে প্রকাশ্যে জানিয়েছিল, যে তারা নিরপেক্ষ ভেন্যুতেও ভারতের বিরুদ্ধে খেলবে না। তবে বৈঠকের পর পাকিস্তানের অবস্থান এখন নরম হয়েছে। আইসিসি চায় যে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি দর্শকপ্রিয় এবং রাজস্ব-উৎপাদনকারী এই ক্রিকেট প্রতিদ্বন্দ্বিতা নির্ধারিত সময়সূচী অনুযায়ী হোক, কারণ এর বিশাল বৈশ্বিক দর্শকসংখ্যা এবং বাণিজ্যিক গুরুত্ব রয়েছে।
4/10
পাকিস্তানের তিন দাবি কী কী?
5/10
আইসিসি রাজস্বে বর্ধিত অংশীদারিত্ব
6/10
ফের ভারত-পাক দ্বিপাক্ষিক ক্রিকেট
7/10
কোনও করমর্দন নয়
8/10
বাংলাদেশের জন্য ক্ষতিপূরণ বৃদ্ধি
9/10
বিশ্বকাপ থেকে বাদ পড়া সত্ত্বেও অংশগ্রহণ ফি!
10/10
ভবিষ্যৎ আইসিসি ইভেন্টের আয়োজক স্বত্ব
photos