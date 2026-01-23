English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Palash Muchhal: আবার প্রতারণা! বিয়ে ভাঙার পর পলাশের নতুন ফাঁদ, স্মৃতির পর তাঁর বন্ধুকেও ঠকিয়ে ৪০ লক্ষ হাতাল পরিচালক

Palash Muchhal: আবার প্রতারণা! বিয়ে ভাঙার পর পলাশের নতুন ফাঁদ, স্মৃতির পর তাঁর বন্ধুকেও ঠকিয়ে ৪০ লক্ষ হাতাল পরিচালক

Smriti Mandhana-Palash Muchhal: স্মৃতি মান্ধানার (Smriti Mandhana) সাথে বিয়ে ভাঙার রেশ কাটতে না কাটতেই নতুন বিতর্কে জড়ালেন বলিউডের জনপ্রিয় সঙ্গীত পরিচালক ও নির্মাতা পলাশ মুচ্ছল (Palash Muchhal)। এবার তাঁর বিরুদ্ধে উঠেছে ৪০ লক্ষ টাকা আর্থিক প্রতারণার গুরুতর অভিযোগ। মহারাষ্ট্রের সাংলি জেলার এক প্রযোজক ও অভিনেতা এই মর্মে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন।  

| Jan 23, 2026, 01:41 PM IST

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ব্যক্তিগত জীবনের টানাপোড়েন ছাপিয়ে এবার আইনি জটিলতায় বিদ্ধ পলাশ মুছল। চলচ্চিত্র নির্মাণের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ৪০ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে সাংলি জেলা পুলিশ সুপারের কাছে লিখিত অভিযোগ জমা পড়েছে। অভিযোগকারী বৈভব মানে (যিনি বিদনয়ন মানে নামেও পরিচিত) একজন পেশাদার চলচ্চিত্র অর্থলগ্নিকারী এবং ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটার স্মৃতি মান্ধানার ছোটবেলার বন্ধু।

 

1/15

অভিযোগকারীর দাবি অনুযায়ী, ২০২৩ সালের ৫ ডিসেম্বর সাংলিতে স্মৃতি মান্ধানার বাবা শ্রীনিবাস মান্ধানার মাধ্যমে পলাশের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়।   

2/15

পলাশ মুছল

পলাশ সেই সময় ‘নজরিয়া’ (Nazaria) নামক একটি চলচ্চিত্র প্রকল্পের প্রস্তাব দেন। পলাশ আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, এই ছবিতে বিনিয়োগ করলে তা দ্রুত ওটিটি (OTT) প্ল্যাটফর্মে মুক্তি পাবে এবং বিনিয়োগের ওপর মোটা অঙ্কের মুনাফা পাওয়া যাবে। এমনকি বিনিয়োগের বিনিময়ে বৈভবকে ছবিতে অভিনয়ের সুযোগ দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছিল।  

3/15

পলাশ মুছল

পলাশের কথায় বিশ্বাস করে বৈভব মানে ২০২৪ সাল থেকে ২০২৫ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত দফায় দফায় টাকা দিতে শুরু করেন।

4/15

পলাশ মুছল

অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে, গুগল পে (Google Pay) এবং নগদে সব মিলিয়ে মোট ৪০ লক্ষ টাকা পলাশকে হস্তান্তর করা হয়েছে। এর মধ্যে ২৫ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করলে ছবি মুক্তির পর আরও ১২ লক্ষ টাকা বাড়তি আয়ের প্রলোভন দেখানো হয়েছিল।  

5/15

পলাশ মুছল

টাকা নেওয়ার পর ‘নজরিয়া’ ছবির পোস্টার প্রকাশিত হলেও আদতে শুটিং বা প্রোডাকশনের কাজ আর এগোয়নি।   

6/15

পলাশ মুছল

দিনের পর দিন অপেক্ষা করার পর বৈভব যখন বুঝতে পারেন প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে না, তখন তিনি তাঁর টাকা ফেরত চান।   

7/15

পলাশ মুছল

শুরুতে পলাশ টাকা ফেরতের আশ্বাস দিলেও পরবর্তীকালে তিনি বৈভবের ফোন ধরা বন্ধ করে দেন এবং এক পর্যায়ে তাঁর নম্বরটি ব্লক করে দেন।   

8/15

পলাশ মুছল

নিরুপায় হয়ে বৈভব মানে সাংলি পুলিশের দ্বারস্থ হন এবং সমস্ত অনলাইন ও অফলাইন লেনদেনের প্রমাণ জমা দেন।  

9/15

পলাশ মুছল

পলাশ মুছল গত কয়েক মাস ধরেই সংবাদ শিরোনামে রয়েছেন। ক্রিকেটার স্মৃতি মান্ধানার সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিনের প্রেমের সম্পর্ক ছিল এবং তাঁদের বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। 

10/15

পলাশ মুছল

কিন্তু বিয়ের ঠিক আগে পলাশের বিরুদ্ধে 'প্রতারণা' বা ঠকানোর অভিযোগ তুলে স্মৃতি সেই বিয়ে ভেঙে দেন বলে সোশ্যাল মিডিয়ায় গুঞ্জন রয়েছে।  

11/15

পলাশ মুছল

সেই বিতর্কের রেশ কাটতে না কাটতেই এই আর্থিক কেলেঙ্কারির অভিযোগ তাঁর ভাবমূর্তিকে আরও সংকটে ফেলেছে।  

12/15

পলাশ মুছল

সাংলি পুলিস জানিয়েছে, অভিযোগটি গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে। পুলিস সুপার জানিয়েছেন, প্রাথমিক তদন্ত শুরু হয়েছে এবং অভিযোগকারীর দেওয়া সমস্ত নথি যাচাই করা হচ্ছে।   

13/15

পলাশ মুছল

তবে এখন পর্যন্ত কোনো এফআইআর (FIR) দায়ের করা হয়নি। তথ্যপ্রমাণ সঠিক প্রমাণিত হলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।  

14/15

পলাশ মুছল

পলাশ মুচ্ছল বর্তমানে অভিনেতা শ্রেয়স তালপাড়ের সঙ্গে তাঁর নতুন প্রোজেক্ট নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন। 

15/15

পলাশ মুছল

আর্থিক প্রতারণার এই অভিযোগ নিয়ে তাঁর পক্ষ থেকে এখনও কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।  

পরবর্তী
অ্যালবাম

Hiran Chatterjee Marriage Controversy: 'ডিভোর্স না দিয়েই দ্বিতীয় বিয়ে'! বিধায়ক হিরণের বিরুদ্ধে রুজু বধূ নির্যাতন মামলা...

পরবর্তী অ্যালবাম

Hiran Chatterjee Marriage Controversy: &#039;ডিভোর্স না দিয়েই দ্বিতীয় বিয়ে&#039;! বিধায়ক হিরণের বিরুদ্ধে রুজু বধূ নির্যাতন মামলা...

Hiran Chatterjee Marriage Controversy: 'ডিভোর্স না দিয়েই দ্বিতীয় বিয়ে'! বিধায়ক হিরণের বিরুদ্ধে রুজু বধূ নির্যাতন মামলা...

Hiran Chatterjee Marriage Controversy: 'ডিভোর্স না দিয়েই দ্বিতীয় বিয়ে'! বিধায়ক হিরণের বিরুদ্ধে রুজু বধূ নির্যাতন মামলা... 9
Ajker Rashifal | Horoscope Today: আর্থিক সমস্যা, দুর্ঘটনার যোগ, ফিরে আসতে পারে অতীতের স্মৃতি... কার জীবনে আজ কী? পড়ুন আজকের রাশিফল...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: আর্থিক সমস্যা, দুর্ঘটনার যোগ, ফিরে আসতে পারে অতীতের স্মৃতি... কার জীবনে আজ কী? পড়ুন আজকের রাশিফল...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: আর্থিক সমস্যা, দুর্ঘটনার যোগ, ফিরে আসতে পারে অতীতের স্মৃতি... কার জীবনে আজ কী? পড়ুন আজকের রাশিফল... 12
Sarswati Pujo 2026: &#039;কিউট সরস্বতী&#039;! বাগদেবীর আরাধনায় নয়া ট্রেন্ড...

Sarswati Pujo 2026: 'কিউট সরস্বতী'! বাগদেবীর আরাধনায় নয়া ট্রেন্ড...

Sarswati Pujo 2026: 'কিউট সরস্বতী'! বাগদেবীর আরাধনায় নয়া ট্রেন্ড... 8
Photo Exhibition: ‘চিত্র যেথা ভয়শূন্য’, শহরে চিত্র সাংবাদিকদের ছবির প্রদর্শনী...

Photo Exhibition: ‘চিত্র যেথা ভয়শূন্য’, শহরে চিত্র সাংবাদিকদের ছবির প্রদর্শনী...

Photo Exhibition: ‘চিত্র যেথা ভয়শূন্য’, শহরে চিত্র সাংবাদিকদের ছবির প্রদর্শনী... 7