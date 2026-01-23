Palash Muchhal: আবার প্রতারণা! বিয়ে ভাঙার পর পলাশের নতুন ফাঁদ, স্মৃতির পর তাঁর বন্ধুকেও ঠকিয়ে ৪০ লক্ষ হাতাল পরিচালক

Palash Muchhal: আবার প্রতারণা! বিয়ে ভাঙার পর পলাশের নতুন ফাঁদ, স্মৃতির পর তাঁর বন্ধুকেও ঠকিয়ে ৪০ লক্ষ হাতাল পরিচালক
Smriti Mandhana-Palash Muchhal: স্মৃতি মান্ধানার (Smriti Mandhana) সাথে বিয়ে ভাঙার রেশ কাটতে না কাটতেই নতুন বিতর্কে জড়ালেন বলিউডের জনপ্রিয় সঙ্গীত পরিচালক ও নির্মাতা পলাশ মুচ্ছল (Palash Muchhal)। এবার তাঁর বিরুদ্ধে উঠেছে ৪০ লক্ষ টাকা আর্থিক প্রতারণার গুরুতর অভিযোগ। মহারাষ্ট্রের সাংলি জেলার এক প্রযোজক ও অভিনেতা এই মর্মে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ব্যক্তিগত জীবনের টানাপোড়েন ছাপিয়ে এবার আইনি জটিলতায় বিদ্ধ পলাশ মুছল। চলচ্চিত্র নির্মাণের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ৪০ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে সাংলি জেলা পুলিশ সুপারের কাছে লিখিত অভিযোগ জমা পড়েছে। অভিযোগকারী বৈভব মানে (যিনি বিদনয়ন মানে নামেও পরিচিত) একজন পেশাদার চলচ্চিত্র অর্থলগ্নিকারী এবং ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটার স্মৃতি মান্ধানার ছোটবেলার বন্ধু।
পলাশ সেই সময় ‘নজরিয়া’ (Nazaria) নামক একটি চলচ্চিত্র প্রকল্পের প্রস্তাব দেন। পলাশ আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, এই ছবিতে বিনিয়োগ করলে তা দ্রুত ওটিটি (OTT) প্ল্যাটফর্মে মুক্তি পাবে এবং বিনিয়োগের ওপর মোটা অঙ্কের মুনাফা পাওয়া যাবে। এমনকি বিনিয়োগের বিনিময়ে বৈভবকে ছবিতে অভিনয়ের সুযোগ দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছিল।
