Smriti Mandhana Wedding Postponed: স্মৃতির সংগীতের কোরিওগ্রাফারের সঙ্গেই 'ফ্লার্টি চ্যাট' পলাশের! কে এই মেরি ডিকোস্টা?

Palash Muchhal’s Alleged Cheat-Chat Controversy | Who Is Mary D’Costa: কে এই মেরি ডিকোস্টা? স্মৃতি-পলাশের বিয়ে স্থগিতের বিতর্কে নতুন মোড়। গায়কের 'ফ্লার্টি চ্যাট'-এ ফাঁস কোরিয়োগ্রাফারের নাম। তাঁর কারণেই ভেঙেছে স্মৃতি ও পলাশের বিয়ে।   

| Nov 25, 2025, 08:05 PM IST
1/10

কে এই মেরি ডিকোস্টা?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ক্রিকেটার স্মৃতি মন্ধানা এবং গায়ক পলাশ মুচ্ছলের বিয়ে স্থগিত হওয়া এবং পলাশের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগের ঘটনায় এবার নতুন করে উঠে এল এক রহস্যময়ী নারীর নাম— মেরি ডিকোস্টা। এই নামটিকে কেন্দ্র করেই বিবাহ বাতিলের বিতর্ক নতুন মাত্রা পেয়েছে।  

2/10

কে এই মেরি ডিকোস্টা?

গোপন চ্যাট ফাঁস হওয়ার পর থেকে মেরি ডিকোস্টা লাইমলাইটে এসেছেন। এই ঘটনাটি একটি ব্যক্তিগত বিষয় থেকে রাতারাতি সোশ্যাল বিতর্কে পরিণত হয়েছে, যা তাঁদের বিয়ে স্থগিতের ঘটনার জল্পনাকে আরও জোরাল করেছে।  

3/10

কে এই মেরি ডিকোস্টা?

জনসমক্ষে মেরি ডিকোস্টা সম্পর্কে তথ্য খুবই কম থাকলেও, জানা যায় যে তিনি একজন কোরিওগ্রাফার।   

4/10

কে এই মেরি ডিকোস্টা?

সোশ্যাল মিডিয়া এবং বিভিন্ন প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে যে, মেরি ডিকোস্টা নাকি পলাশ মুচ্ছল এবং স্মৃতি মন্ধানার বিবাহ অনুষ্ঠানের সংগীতের কোরিয়োগ্রাফার ছিলেন।  

5/10

কে এই মেরি ডিকোস্টা?

এই সংযোগের সূত্র ধরেই তাঁদের মধ্যেকার ঘনিষ্ঠতা নিয়ে গুজব ছড়িয়ে পড়ে। ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের মধ্যে কেউ কেউ দাবি করেছেন যে, বাগদানের মাত্র চার দিন আগে নাচের অনুশীলনের সময় পলাশকে এক মেয়ের সঙ্গে চুম্বনরত অবস্থায় দেখা গিয়েছিল।   

6/10

কে এই মেরি ডিকোস্টা?

পলাশ মুচ্ছলের তথাকথিত 'ফ্লার্টি চ্যাট'-এর অভিযোগই এই ঘটনাকে জনসমক্ষে এনেছে। এই বিষয়ে মেরি ডিকোস্টাকেই রহস্যময়ী নারী হিসাবে চিহ্নিত করা হচ্ছে, যিনি হয় এই চ্যাটগুলি ফাঁস করেছেন, অথবা চ্যাটের উৎস তাঁর মাধ্যমেই।  

7/10

কে এই মেরি ডিকোস্টা?

পলাশ এবং মেরির মধ্যেকার এই ফ্লার্টি মেসেজগুলির স্ক্রিনশট খুবই অল্প সময়ের জন্য ইন্টারনেটে শেয়ার করা হয়েছিল এবং পরে তা সরিয়ে নেওয়া হয়।  

8/10

কে এই মেরি ডিকোস্টা?

যদিও এই মেসেজগুলির সত্যতা বা এগুলি কখনকার, তা এখনও যাচাই করা সম্ভব হয়নি, তবে এর ক্ষণস্থায়ী প্রকাশই সোশ্যাল মিডিয়ায় বিতর্কের সৃষ্টি করেছে এবং বিতর্ককে অনেকটাই বাড়িয়ে দিয়েছে।  

9/10

কে এই মেরি ডিকোস্টা?

এই ঘটনায় স্মৃতি মন্ধানা বা পলাশ মুচ্ছল কেউই এখনও পর্যন্ত কোনো মন্তব্য করেননি। তবে এরই মাঝে শোনা যায় যে, মেরির কারণেই নাকি স্থগিত হয়েছে স্মৃতি ও পলাশের বিয়ে।   

10/10

কে এই মেরি ডিকোস্টা?

যদিও দুই পরিবারের দাবি, আচমকা স্মৃতির বাবার অসুস্থতার কারণেই পিছিয়ে গিয়েছে বিয়ে। আগামী দিনে কবে হতে পারে বিয়ে, তা নিয়ে কোনও ঘোষণা হয়নি। 

