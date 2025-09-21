English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Durga Puja 2025: পুজোয় মাতুন ফিটনেসের ছন্দে! রইল তারই কিছু টিপস...

Durga Puja 2025: দুর্গাপুজো এল মানেই আড্ডা, আনন্দ এবং আহার। তবে এই উত্‍সবের মধ্য়ে নিজেকে ফিট রাখা কিন্তু একটা বেশ চ্যালেঞ্জের ব্যাপার। পুজোর এই কটা দিন অতিরিক্ত খাওয়া দাওয়া, ফাস্টফুড খাওয়ার ফলে ওজন এবং হজম দুটোতেই সমস্য়া দেখা দিতে পারে। তাই সবকিছুর মধ্যে নিজেকে কীভাবে স্লিম অ্যান্ড ট্রিম রাখবেন- নিচে রইল তারই কিছু টিপস...

| Sep 21, 2025, 01:58 PM IST
1/6

১. পুজোর প্রস্তুতি-

পুজোর এক-দু'সপ্তাহ আগে থেকেই ধীরে ধীরে পরিবর্তন আনতে হবে নিজেদের ডায়েট প্ল্য়ানে। নিজের বি.এম.আই অনুযায়ী খাওয়া-দাওয়ার চার্ট তৈরি করতে হবে।  

2/6

২. খাবার খান সচেতন ভাবে-

হালকা এবং পুষ্টিকর খাবার বেছে নিন। তেলযুক্ত বা অতিরিক্ত মশলাদার খাবার এড়িয়ে চলুন।

3/6

৩. মিষ্টিকে করুন চিট-

যতটা সম্ভব কম বা পরিমিতভাবে মিষ্টি বা মিষ্টি-জাতীয় খাবার খান।

4/6

৪. হাইড্রেটেড থাকুন-

চেষ্টা করুন সাধারণ পানীয় জলের মধ্যে ফল, সবজি বা হার্বস মিশিয়ে Detox ওয়াটার করে খেতে।

5/6

৫. শরীরচর্চা করুন ও পর্যাপ্ত রেস্ট নিন-

পুজোর আনন্দ হুল্লোরের মাঝখানে সকালে অন্তত আধ ঘণ্টা সময় বের করে হালকা ব্যায়াম বা শরীরচর্চা করুন। এর পাশাপাশি ৮ ঘণ্টা ঘুম শরীর এবং মনের জন্য খুবই জরুরি। এটি ওজন নিয়ন্ত্রণ করতেও সাহায্য করে।

6/6

দুর্গাপুজোয় খাওয়া-দাওয়া এবং আনন্দের মধ্যে নিজেকে নিয়ে সচেতন থাকতে ভুলবেন না। একটু পরিকল্পনা আর নিয়মমাফিক চললে শরীর ও মন দুটোই ভালো থাকবে এবং ওজনও নিয়ন্ত্রণে থাকবে। Disclaimer: প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, কোনও সুপারিশ করা হচ্ছে না।

