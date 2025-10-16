English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Another Pandemic? Lockdown: ফিরছে অতিমারী? নয়া ভাইরাসে আক্রান্ত ৬০০০! ছড়াচ্ছে হু হু করে... লকডাউন ঘোষণা...

Rise of variant in China, Lockdown in Japan: সংক্রমণ হার ৯৭ শতাংশ! কোনও সংস্পর্শ ছাড়াই এই নয়া ভাইরাস প্রাণী থেকে ছড়াচ্ছে মানুষের শরীরে। 

| Oct 16, 2025, 03:53 PM IST
1/7

ফিরছে অতিমারী? লকডাউন ঘোষণা...

Another Pandemic? Rise of variant in China, Lockdown in Japan

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সবাই ভেবেছিল, কোভিড বিদেয় নিয়েছে। কিন্তু নয়া ভাইরাসে ফের নতুন করে অতিমারীর আশঙ্কা দেখা দিয়েছে! এবারও সেই চিনেই এর উৎপত্তি! সংক্রমণ ছড়িয়েছে জাপানেও। 

2/7

ফিরছে অতিমারী? লকডাউন ঘোষণা...

Another Pandemic? Rise of variant in China, Lockdown in Japan

চিনে ফ্লু-এর একটি নতুন ভ্যারিয়েন্টের উদ্বেগজনক বৃদ্ধির ফলে মহামারীর আশঙ্কা বাড়ছে। বিজ্ঞানীরা একে ক্যাটল ফ্লু ভাইরাসেরই একটি নয়া রূপ বলছেন। জাপানেও ছড়িয়েছে এই ভাইরাস। 

3/7

ফিরছে অতিমারী? লকডাউন ঘোষণা...

Another Pandemic? Rise of variant in China, Lockdown in Japan

ইতিমধ্যে জাপানে ৬০০০-র বেশি সংক্রামিত এই ভাইরাসে। জাপানের সমস্ত স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে। বাড়ছে উদ্বেগ, ছড়াচ্ছে আতঙ্ক। 

4/7

ফিরছে অতিমারী? লকডাউন ঘোষণা...

Another Pandemic? Rise of variant in China, Lockdown in Japan

চিনের একদল গবেষকের নেতৃত্বে নতুন গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে ইনফ্লুয়েঞ্জা ডি ভাইরাস (IDV), যা মূলত গবাদি পশুদের মধ্যে সংক্রামিত হয়, তাতেই মিউটেশনের ফলে এমন পরিবর্তন এসেছে যা এবার প্রাণীর শরীর থেকে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে।

5/7

ফিরছে অতিমারী? লকডাউন ঘোষণা...

Another Pandemic? Rise of variant in China, Lockdown in Japan

ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের একটি নির্দিষ্ট স্ট্রেন D/HY11 ২০২৩ সালে প্রথম উত্তর-পূর্ব চিনের গবাদি পশুর মধ্যে দেখা গিয়েছিল। এখন গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, এই স্ট্রেনটি মানুষের শ্বাসনালী কোষ ও প্রাণীর টিস্যুতেও  প্রতিলিপি তৈরি করতে সক্ষম।

6/7

ফিরছে অতিমারী? লকডাউন ঘোষণা...

Another Pandemic? Rise of variant in China, Lockdown in Japan

ইতিমধ্যেই উত্তর-পূর্ব চিনের ৭৪ শতাংশ মানুষ এই ভাইরাসের সংস্পর্শে এসেছেন। নমুনা পরীক্ষায় এটা প্রমাণিত হয়েছে যে এটি প্রাণী থেকে মানুষের শরীরে ছড়িয়ে পড়েছে। শ্বাসকষ্ট রয়েছে এমন ব্যক্তিদের মধ্যে এই সংক্রমণ হার ৯৭ শতাংশে পৌঁছেছে। 

7/7

ফিরছে অতিমারী? লকডাউন ঘোষণা...

Another Pandemic? Rise of variant in China, Lockdown in Japan

ভাইরাসটি ল্যাবে তৈরি সমস্ত কোষে সংক্রামিত হয়েছে ও সংখ্যাবৃদ্ধি করেছে। ভাইরাসটি সরাসরি কোনও সংস্পর্শ ছাড়াই বাতাসের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ছে বলে পরীক্ষায় দেখেছেন গবেষকরা। প্রসঙ্গত, করোনাভাইরাসও ছড়িয়েছিল চিনের ইউহান প্রদেশ থেকে।

