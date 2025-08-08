English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Parambrata Piya Son Photo: কখনও ছেলেকে খাওয়াচ্ছেন, কখনও আদরে জড়িয়ে ধরছেন! পরম-পিয়ার ছেলের নানা মুহূর্ত...

Parambrata Chatterjee, Piya Chakraborty: গত কয়েকমাসে জীবন একেবারে বদলে গিয়েছে পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় ও পিয়া চক্রবর্তীর ৷ ২ জুন পুত্র সন্তানের বাবা-মা হয়েছেন পরম-পিয়া ৷ বাবা পরম কেমন চোখে হারাচ্ছেন সন্তানকে? 

| Aug 08, 2025, 02:20 PM IST
1/8

পরম-পিয়ার ছেলে

Parambrata Piya Son

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জুনের শুরুতেই নতুন অতিথি আসবে, এ কথা জানিয়েছিলেন পরম এবং পিয়া। কয়েকদিন হল একরত্তির বাবা-মা হয়েছেন পরম-পিয়া। প্রথম সন্তানকে নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই খুব খুশি নতুন বাবা- মা। 

2/8

পরম-পিয়ার ছেলে

Parambrata Piya Son

জুনের শুরুতেই পরমের 'জুনিয়র' এসেছে তাদের জীবনে। এদিন সোশ্যাল মিডিয়ায় পরমব্রতর ছেলের সঙ্গে কাটানো কিছু মুহুর্ত ভাগ করে নিয়েছেন পিয়া। এতদিন মুখ না দেখালেও একরত্তির ছোট্ট হাত- পায়ের ছবি সামনে এনেছিলেন। এবার ছেলের সঙ্গে দু'জনের লেন্সবন্দি মুহূর্ত শেয়ার করলেন পিয়া। 

3/8

পরম-পিয়ার ছেলে

Parambrata Piya Son

প্রথম ছবিতে দেখা যায় ছেলেকে কোলে নিয়ে বাবা পরম স্নেহে চুমু দিচ্ছেন ছেলের গালে। অভিনেতাকে আবার কখনও দেখা যাচ্ছে বাচ্চাকে ফিডিং বোতলে দুধ খাওয়াতে।  

4/8

পরম-পিয়ার ছেলে

Parambrata Piya Son

কোনও ছবিতে আবার পিয়ার কোলে খুদে নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে।ক্যাপশনে পরম পত্নী লিখেছেন, 'প্যারেন্টহুড’। আদুরে ছবিগুলোয় ভালোবাসায় ভরিয়েছেন সকলে। 

5/8

পরম-পিয়ার ছেলে

Parambrata Piya Son

সন্তান আগমনের খুশিতে আহ্লদে আটখানা বাবা পরম। সন্তান জন্মের পরে পিয়ার মতোই পিতৃত্বকালীন ছুটি নিয়েছিলেন পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়। 

6/8

পরম-পিয়ার ছেলে

Parambrata Piya Son

 ২০২৩ সালের ২৭ নভেম্বর বিয়ে করেন জুটি। সোশ্যাল মিডিয়ায় বিয়ের ছবি আসতেই, তা ঝড়ের গতিতে ভাইরাল হয়। এবার ছেলেকে নিয়েই করবেন তৃতীয় বিবাহবার্ষিকী পালন।

7/8

পরম-পিয়ার ছেলে

Parambrata Piya Son

নেটপাড়ায় তারপর থেকেই কৌতুহল ছিল কার মতো দেখতে হবে তারকাদের সন্তান ৷ এখনও পর্যন্ত সন্তানের নাম অফিসিয়ালি না জানালেও ছেলের ছোট্ট ঝলক সামনে এনেছেন মা পিয়া ৷

8/8

পরম-পিয়ার ছেলে

Parambrata Piya Son

মূলত, বাবা-মা যে পুরোদমে ছেলেকে নিয়ে ব্যস্ত তা বোঝাই যাচ্ছে। জীবনের নতুন এই অধ্যায় উপভোগ করছেন দুজনেই ৷ এমনকী, পরম আগেই জানিয়েছিলেন ছেলের বড় হয়ে ওঠার মুহূর্তের সাক্ষী থাকতে চান ৷ 

