Parineeti Chopra, Raghav Chadha announce pregnancy: 'এক + এক= তিন'!, মা হচ্ছেন পরিণীতি, বিয়ের দুবছরেই সুখবর...

Parineeti Chopra-Raghav Chadha expecting first child: বিয়ের পর এক সময় কালো ঢিলেঢালা পোশাকে এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে দেখা যায় নায়িকাকে। সে সময় রটেছিল সে অন্তঃসত্ত্বা। সেখবর ছিল জল্পনা। তবে এবার গুজবই সত্যি হয়ে গেল। 

| Aug 25, 2025, 01:35 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মা হচ্ছেন পরিণীতি চোপড়া। এবার দুই থেকে তিন হওয়ার পালা। গুঞ্জন সত্যি হয়েই গেল! নিজেরাই এই সুখবর জানালেন পরিণীতি ও রাঘব। 

সোমবার ইনস্টাগ্রামে একটি মিষ্টি ছবি পোস্ট করেছেন অভিনেত্রী পরিনীতি চোপড়া। ছবিতে দেখা যাচ্ছে একটি ছোট্ট কেক, যার উপর আঁকা রয়েছে ছোট্ট দুটি পা। পায়ের ওপর লেখা 1+1=3 ব্যাস এইটুকুই। 

তাতেই অনুরাগীদের কাছে তাতেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে সত্যিটা। ক্যাপশনে লেখেন, 'আসছে আমাদের ছোট্ট পৃথিবী। আমরা কতটা ধন্য, তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না।' 

কিছুদিন আগে কপিল শর্মার শোয়ে এসে রাঘব চাড্ডা এই সুখবরের হালকা আভাস দিয়েছিলেন। তবে পুরোটাই তিনি মজার ছেলে। 

কপিল শর্মা হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করেন—“বিয়ের পর আপনাদের বাড়িতেও কি নাতি বা নাতনির জন্য চাপ এসেছে?” রাঘব সঙ্গে সঙ্গে বলে বসেন— “দেব আপনাকে, দেব... খুব জলদি সুখবর দেব!”     

তারপর বহুবার এই জল্পনা কানে এসেছে। যদিও পরিনীতি বা রাঘব কেউই তাতে কোনও মন্তব্য করেননি। এবার সত্যিই মা হতে চলেছেন অভিনেত্রী। যদিও সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার তারিখ এখনও প্রকাশ্যে আনেননি।

সেটা যে এভাবে সত্যি হয়ে যাবে ভাবেননি কেউই। ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে ঘর বাঁধেন দু’জনে। রাজস্থানের উদয়পুরে বসে বিয়ের আসর। তার মাসছয়েক পর থেকে বি-টাউনে কান পাতলে শোনা যেত পরিণীতির অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার খবর। 

সেই সময় পরিণীতি চোপড়া ও রাঘব চড্ডার বিয়ে কেড়েছিল লাইম লাইট। বিয়ের পর থেকেই মুম্বই ছেড়ে দিল্লিতে রয়েছেন পরিণীতি। দিল্লিতেই তাঁর সুখের সংসার। 

