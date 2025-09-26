English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Partha Chatterjee: পুজোর মুখে আড়াই বছর পর জামিন পেলেন পার্থ! জেলমুক্তি?

Partha Chatterjee Bail: আড়াই বছর পর অবশেষে শাপমুক্তি! জেল থেকে মুক্তি পাচ্ছেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। পুজোর আগে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জামিন পেলেন পার্থ।

Sep 26, 2025, 11:12 AM IST
জেলমুক্তি পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের

অর্ণবাংশু নিয়োগী: প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় পার্থ চট্টোপাধ্যায় জামিন মঞ্জুর।

জেলমুক্তি পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের

নির্দেশ বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের। যদিও এখনই পার্থর জেল মুক্তি নিয়ে সন্দিহান আইনজীবীরা। 

জেলমুক্তি পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের

গত বছর ১ অক্টোবর শোন অ্যারেস্ট করে সিবিআই।  

জেলমুক্তি পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের

জানা গিয়েছে, ট্রায়াল কোর্টের বাইরে যেতে পারবেন না প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী। এছাড়াও, কোনও অপরাধ মুলক কাজে যুক্ত হতে পারবেন না। কোর্টের নির্দেশ, তদন্তে সহযোগিতা করতে হবে পার্থকে। মোবাইল নম্বর তদন্তকারী অফিসারকে দিতে হবে।

জেলমুক্তি পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের

নিয়োগ দুর্নীতির অন্য একটি মামলায় সুপ্রিম কোর্ট জামিন দিলেও বিচারপ্রক্রিয়া নিয়ে সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট, দাবি আইনজীবীদের। গত ১৮ আগস্টের রায়ে সুপ্রিম কোর্ট জানায় যে ১ মাসের মধ্যে চার্জ গঠন এবং ২ মাসের মধ্যে সাক্ষ্য গ্রহণ সম্পন্ন করতে হবে। তারপরেই জেলমুক্তি ঘটবে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর। ফলে সেই প্রক্রিয়া শেষ হতে এখনও কিছুটা সময় লাগবে বলে জানিয়েছেন আইনজীবীরা।  

জেলমুক্তি পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের

প্রসঙ্গত, ২০২২ সালে জুলাই মাসে প্রথম স্কুলে নিয়োগ দুর্নীতির মামলায় পার্থকে প্রথম গ্রেফতার করেছিল ইডি।

