Partha Chatterjee: পুজোর মুখে আড়াই বছর পর জামিন পেলেন পার্থ! জেলমুক্তি?
Partha Chatterjee Bail: আড়াই বছর পর অবশেষে শাপমুক্তি! জেল থেকে মুক্তি পাচ্ছেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। পুজোর আগে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জামিন পেলেন পার্থ।
জেলমুক্তি পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের
জেলমুক্তি পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের
জেলমুক্তি পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের
জেলমুক্তি পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের
নিয়োগ দুর্নীতির অন্য একটি মামলায় সুপ্রিম কোর্ট জামিন দিলেও বিচারপ্রক্রিয়া নিয়ে সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট, দাবি আইনজীবীদের। গত ১৮ আগস্টের রায়ে সুপ্রিম কোর্ট জানায় যে ১ মাসের মধ্যে চার্জ গঠন এবং ২ মাসের মধ্যে সাক্ষ্য গ্রহণ সম্পন্ন করতে হবে। তারপরেই জেলমুক্তি ঘটবে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর। ফলে সেই প্রক্রিয়া শেষ হতে এখনও কিছুটা সময় লাগবে বলে জানিয়েছেন আইনজীবীরা।
জেলমুক্তি পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের
