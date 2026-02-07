Partha Chattopadhyay: 'আমার আমলে তৃণমূলে বেহালায় চুপচাপ ফুলে ছাপ হয়েছে, এখন কে কোথায় ছাপ দেবে জানি না!', বিস্ফোরক পার্থ...

Partha Chattopadhyay: 'আমার আমলে তৃণমূলে বেহালায় চুপচাপ ফুলে ছাপ হয়েছে, এখন কে কোথায় ছাপ দেবে জানি না!', বিস্ফোরক পার্থ...
বিধানসভা ভোট যখন দোরগোড়ায়, তখন রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় খবরে। বহুদিন রাজনীতি থেকে দূরে থাকা এই দুঁদে রাজনীতবিদ ২০২৬ বিধানসভা ভোটে তৃণমূল থেকেই ভোটে দাঁড়াচ্ছে কি না এই প্রশ্ন বারবার ঘুরপাক খাচ্ছে।
Partha Chattopadhyay in West Bengal Assembly Election 2026: বিধানসভা ভোট যখন দোরগোড়ায়, তখন রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় খবরে। বহুদিন রাজনীতি থেকে দূরে থাকা এই দুঁদে রাজনীতবিদ ২০২৬ বিধানসভা ভোটে তৃণমূল থেকেই ভোটে দাঁড়াচ্ছে কি না এই প্রশ্ন বারবার ঘুরপাক খাচ্ছে।
1/10
পার্থ চট্টোপাধ্যায়
2/10
পার্থ চট্টোপাধ্যায়
photos
TRENDING NOW
3/10
পার্থ চট্টোপাধ্যায়
4/10
পার্থ চট্টোপাধ্যায়
5/10
পার্থ চট্টোপাধ্যায়
6/10
পার্থ চট্টোপাধ্যায়
8/10
পার্থ চট্টোপাধ্যায়
9/10
পার্থ চট্টোপাধ্যায়
10/10
পার্থ চট্টোপাধ্যায়
photos