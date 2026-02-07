English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Partha Chattopadhyay: 'আমার আমলে তৃণমূলে বেহালায় চুপচাপ ফুলে ছাপ হয়েছে, এখন কে কোথায় ছাপ দেবে জানি না!', বিস্ফোরক পার্থ...

বিধানসভা ভোট যখন দোরগোড়ায়, তখন রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় খবরে। বহুদিন রাজনীতি থেকে দূরে থাকা এই দুঁদে রাজনীতবিদ ২০২৬ বিধানসভা ভোটে তৃণমূল থেকেই ভোটে দাঁড়াচ্ছে কি না এই প্রশ্ন বারবার ঘুরপাক খাচ্ছে। 

| Feb 07, 2026, 09:34 PM IST

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

ফোন নিয়ে বসে আছি, প্রিয়জনদের জন্য অপেক্ষায় রয়েছি তাদের মনের মনিকোঠায় কখনও আমাকে জায়গা দেবে।  

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

কেন্দ্রীয় সংস্থা আমার বাড়িতে এসে কিছু না পেয়ে আমার ফোন নিয়ে চলে গিয়েছে এবং আমার সমস্ত কন্টাক্ট চলে গিয়েছে। তৃণমূলের অনেক বড় নেতা মন্ত্রীর ফোনে নাম্বারই আমার কাছে নেই এখন আর  

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

দলের কর্মীরাই আমার খোঁজ খবর নিয়েছে। তৃণমূলের ভাষায় বলি দলের কর্মীরাই সম্পদ আমি সেই সম্পদের সঙ্গে রয়েছি।  

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

আমার যখন সিদ্ধান্ত জানানোর প্রয়োজন হবে তখন জানতে পারবেন। আমি এখনও দলে রয়েছি, আমি এখনও দলের প্রতি দায়বদ্ধ।   

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

ভোটে লড়ব কিনা যখন সময় হবে তখন সকলেই জানতে পারবে। চার বছরে কী হাওয়া বদল হয়েছে জানিনা।  

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

আমি যখন ছিলাম তখন চুপচাপ ফুলে ছাপ হয়েছে তৃণমূলে। আমি এখন জানি না, কোথায় এখন কে ছাপ দেবে  

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

হয়ত এখনও সেই পরিস্থিতিই রয়েছে, কিন্তু সেই তীব্রতা, সেই গতিবেগ নেই হয়ত।

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

তৃণমূলের ধার বেড়েছে না কমেছে জানিনা কিন্তু বাজেট বক্তৃতা শুনে আমার মনে হল যে, ধার আগের থেকে হয়তো আরও বেড়েছে

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

আমি বিধানসভার  অধ্যক্ষকে ধন্যবাদ জানাব যে, বিধানসভায় বিভিন্ন স্ট্যান্ডিং কমিটিতে আমাকে জায়গা দিয়েছেন।  

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

দলের প্রতি আমার কোন অভিমান নেই যা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তা সংঘবদ্ধ ভাবে নেওয়া হয়েছে, আর যা কিছু ব্যর্থতা তা শুধু আমার।  

