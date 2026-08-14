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ভিটেমাটি হারানোর হাহাকার থেকে স্বাধীনতার রক্তভেজা কান্না: শিয়ালদহের বুকে ফিরে দেখা '৪৭-এর দেশভাগের ক্ষত

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 14, 2026, 11:18 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 11:20 PM IST

Partition Horrors Remembrance Day:   বিভাজন বিভীষিকা স্মরণ দিবস। শিয়ালদহ স্টেশনে ফিরে দেখা '৪৭-এর দেশভাগের ক্ষত।

 

অয়ন ঘোষাল:  দিবসের আগের দিনে পালিত হল বিভাজন বিভীষিকা স্মরণ দিবস। শিয়ালদহ স্টেশনে নীরব পদযাত্রা ও বিশেষ অনুষ্ঠান।

ফিরে দেখা '৪৭-এর দেশভাগের ক্ষত।1/5

ফিরে দেখা '৪৭-এর দেশভাগের ক্ষত।

স্বাধীনতা এসেছে, তবে দেশটা আস্ত থাকেনি! ভাগ হয়ে দিয়েছে। রাতারাতি ভিটেমাটি ছাড়া হতে হয়েছিল যাঁদের, অপরিসীম কষ্ট আর যন্ত্রণা সইয়েছেন তাঁরা। স্বাধীনতা দিবসের আগের দিনে পালিত হল বিভাজন বিভীষিকা স্মরণ দিবস। শিয়ালদহ স্টেশনে নীরব পদযাত্রা ও বিশেষ অনুষ্ঠান। ফিরে দেখা '৪৭-এর দেশভাগের ক্ষত।

জন্ম নিল ভারত ও পাকিস্তান2/5

জন্ম নিল ভারত ও পাকিস্তান

১৯৪৭ ১৪ অগাস্টের আগে পর্যন্ত দেশ ছিল একটাই।  ভাগ হয়ে গেল তারপর। জন্ম নিল ভারত ও পাকিস্তান। 

 

খণ্ডিত বাংলা ও পঞ্জাব3/5

খণ্ডিত বাংলা ও পঞ্জাব

বাংলার পূর্বদিক পূর্ব পাকিস্তান, পরে বাংলাদেশ। আর পঞ্জাব কিছুটা অংশ নিয়ে পাকিস্তান।

 

রাতারাতি ভিটেমাটি ছাড়া হলেন যাঁরা4/5

রাতারাতি ভিটেমাটি ছাড়া হলেন যাঁরা

সিন্ধুর দুই প্রান্তের মানুষ অপরিসীম কষ্ট ভোগ করেছেন। ভিটেমাটি ছাড়া হয়ে পাড়ি দিতে হয়েছিল ভারতের মূল স্বাধীন ভূখণ্ডে। 

শিয়ালদহ স্টেশনে শহীদ স্মরণ5/5

শিয়ালদহ স্টেশনে শহীদ স্মরণ

অসংখ্য মানুষের মৃত্যু, গণধর্ষণ,  রাহাজানি, জেনোসাইড। স্বাধীনতার প্রাক্কালে শিয়ালদহ স্টেশনে শহীদ স্মরণে তাপস রায়, অগ্নিমিত্রা পাল-সহ রাজ্যের ৫ মন্ত্রী। স্টেশনে ঢোকার মুখে বসবে ম্যুরাল।  সেই ম্যুরালে থাকবে দেশভাগের পর কাতারে কাতারে মানুষের শেয়ালডিহি অর্থাৎ আজকের শিয়ালদহ স্টেশনে আসার চিত্রায়ন।

 

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