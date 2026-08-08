/পঞ্চম শ্রেণি থেকে ফিরছে পাস-ফেল? পরীক্ষা ব্যবস্থার বড় পরিবর্তনের পথে সরকার

Pass Fail: বাম জমানায় সর্বভারতীয় ‘শিক্ষার অধিকার আইন’-এ অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাস-ফেল প্রথা উঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পঞ্চম শ্রেণী থেকে ফিরছে পাস-ফেল? পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ফের চালু হচ্ছে পাস-ফেল?
বিশেষজ্ঞ কমিটি গড়ছে সরকার। রাজ্যের স্কুলগুলিতে পরীক্ষা ব্যবস্থার বড় পরিবর্তনের পথে সরকার। এমনই ইঙ্গিত দিলেন শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী কৌশিক চৌধুরী।
বাম জমানায় সর্বভারতীয় ‘শিক্ষার অধিকার আইন’-এ পশ্চিমবঙ্গে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাস-ফেল প্রথা উঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল।
কিন্তু শিক্ষার মান উন্নত করতে ও পড়ুয়াদের শিক্ষার মান সঠিক রাখতে ফের পাস-ফেল সিস্টেম ফেরানোর পথে সরকার।
শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী কৌশিক চৌধুরী বলেন, ২০২৬-২৭ মানে চলতি শিক্ষাবর্ষেই স্কুলস্তরে পাস-ফেল ফিরছে না।
তবে আগামী শিক্ষাবর্ষগুলিতে পাস-ফেল সিস্টেম ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হচ্ছে। সেজন্য বিশেষজ্ঞ কমিটিও তৈরি করা হচ্ছে।
সূত্রের খবর, বিশেষজ্ঞ কমিটির রিপোর্ট হাতে এলে সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রসঙ্গত, নয়া পাঠক্রম রূপায়ণে ইতিমধ্যে সিলেবাস কমিটিও গঠন করা হয়েছে।