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পঞ্চম শ্রেণি থেকে ফিরছে পাস-ফেল? পরীক্ষা ব্যবস্থার বড় পরিবর্তনের পথে সরকার

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 08, 2026, 09:17 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 09:17 PM IST

Pass Fail: বাম জমানায় সর্বভারতীয় ‘শিক্ষার অধিকার আইন’-এ অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাস-ফেল প্রথা উঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। 

 

ফিরছে পাস-ফেল?1/7

ফিরছে পাস-ফেল?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পঞ্চম শ্রেণী থেকে ফিরছে পাস-ফেল? পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ফের চালু হচ্ছে পাস-ফেল?

বিশেষজ্ঞ কমিটি2/7

বিশেষজ্ঞ কমিটি

বিশেষজ্ঞ কমিটি গড়ছে সরকার। রাজ্যের স্কুলগুলিতে পরীক্ষা ব্যবস্থার বড় পরিবর্তনের পথে সরকার। এমনই ইঙ্গিত দিলেন শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী কৌশিক চৌধুরী। 

‘শিক্ষার অধিকার আইন’3/7

‘শিক্ষার অধিকার আইন’

বাম জমানায় সর্বভারতীয় ‘শিক্ষার অধিকার আইন’-এ পশ্চিমবঙ্গে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাস-ফেল প্রথা উঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। 

চালু হচ্ছে পাস-ফেল সিস্টেম?4/7

চালু হচ্ছে পাস-ফেল সিস্টেম?

কিন্তু শিক্ষার মান উন্নত করতে ও পড়ুয়াদের শিক্ষার মান সঠিক রাখতে ফের পাস-ফেল সিস্টেম ফেরানোর পথে সরকার।

শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর বক্তব্য5/7

শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর বক্তব্য

শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী কৌশিক চৌধুরী বলেন, ২০২৬-২৭ মানে চলতি শিক্ষাবর্ষেই স্কুলস্তরে পাস-ফেল ফিরছে না। 

আগামী শিক্ষাবর্ষগুলিতে6/7

আগামী শিক্ষাবর্ষগুলিতে

তবে আগামী শিক্ষাবর্ষগুলিতে পাস-ফেল সিস্টেম ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হচ্ছে। সেজন্য বিশেষজ্ঞ কমিটিও তৈরি করা হচ্ছে।

বিশেষজ্ঞ কমিটির রিপোর্ট 7/7

বিশেষজ্ঞ কমিটির রিপোর্ট

সূত্রের খবর, বিশেষজ্ঞ কমিটির রিপোর্ট হাতে এলে সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রসঙ্গত, নয়া পাঠক্রম রূপায়ণে ইতিমধ্যে সিলেবাস কমিটিও গঠন করা হয়েছে। 

TAGS:
Pass Fail

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