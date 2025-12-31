Indian Railway: ১৪ জানুয়ারি থেকে ট্রেনের অসংরক্ষিত শ্রেণির টিকিটে ৩ শতাংশ ছাড়, তবে...

Indian Railway: ১৪ জানুয়ারি থেকে ট্রেনের অসংরক্ষিত শ্রেণির টিকিটে ৩ শতাংশ ছাড়, তবে...
Indian Railway: গত ৩০ ডিসেম্বর রেল মন্ত্রক একটি চিঠি পাঠিয়েছে সেন্টার ফর রেলওয়ে ইনফরমেশন সিস্টেমকে(CRIS)। সেখানে বলা হয়েছে টিকিটে ছাড়ের জন্য R-Walet-এর সফটঅয়্যারে প্রয়োজনীয় রদবদল করতে
1/7
টিকিটে ছাড়
2/7
কতদিন
photos
TRENDING NOW
3/7
R-Walet
4/7
RailOne App
5/7
কখন মিলবে না
6/7
ওয়ান-স্টপ সলিউশন
'রেল-ওয়ান' (RailOne) হল একটি ‘ওয়ান-স্টপ সলিউশন’। এর অর্থ হল, ট্রেন ভ্রমণের যাবতীয় প্রয়োজনীয় সেবা আপনি এই একটি অ্যাপের মাধ্যমেই পাবেন। অ্যান্ড্রয়েড এবং আইওএস ফোনে একদম বিনামূল্যে ডাউনলোড করা যাবে এই অ্যাপ। একবার লগ-ইন করলেই (mPIN বা বায়োমেট্রিক অর্থাৎ আঙুলের ছাপ ব্যবহার করে) অ্যাপের সব সুবিধা ব্যবহার করা যাবে। বারবার লগ-ইন করার ঝামেলা নেই। ট্রেন যাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় সব ফিচার বা অপশন একটি অ্যাপেই রয়েছে।
7/7
রেলওয়ান
photos