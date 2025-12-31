English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Indian Railway: ১৪ জানুয়ারি থেকে ট্রেনের অসংরক্ষিত শ্রেণির টিকিটে ৩ শতাংশ ছাড়, তবে...

Indian Railway: ১৪ জানুয়ারি থেকে ট্রেনের অসংরক্ষিত শ্রেণির টিকিটে ৩ শতাংশ ছাড়, তবে...

Indian Railway: গত ৩০ ডিসেম্বর রেল মন্ত্রক একটি চিঠি পাঠিয়েছে সেন্টার ফর রেলওয়ে ইনফরমেশন সিস্টেমকে(CRIS)। সেখানে বলা হয়েছে টিকিটে ছাড়ের জন্য R-Walet-এর সফটঅয়্যারে প্রয়োজনীয় রদবদল করতে  

| Dec 31, 2025, 01:01 PM IST
1/7

টিকিটে ছাড়

টিকিটে ছাড়

অসংরক্ষিত টিকিটে এবার ছাড় দেবে রেল। তবে সেই টিকিট কাটতে হবে রেলের অ্যাপ RailOne app থেকে। পাশাপাশি অন্য কোনও ডিজিটাল মোডে পেমেন্ট করলেও তা পাওয়া যাবে।

2/7

কতদিন

কতদিন

রেল মন্ত্রক সূত্রে খবর টিকিটে ছাড়ের ওই সুবিধে মিলবে ১৪ জানুয়ারি থেকে ১৪ জুলাই ২০২৬ পর্যন্ত। 

3/7

R-Walet

R-Walet

গত ৩০ ডিসেম্বর রেল মন্ত্রক একটি চিঠি পাঠিয়েছে সেন্টার ফর রেলওয়ে ইনফরমেশন সিস্টেমকে(CRIS)। সেখানে বলা হয়েছে টিকিটে ছাড়ের জন্য R-Walet-এর সফটঅয়্যারে প্রয়োজনীয় রদবদল করতে।   

4/7

RailOne App

RailOne App

রেলে মন্ত্রক সূত্রে খবর, বর্তমানে রেল ওয়ান অ্যাপে যারা আর ওয়ালেটের মাধ্যমে জেনারেল ক্লাসের চিকিট কাটেন তারা ৩ শতাংশ ছাড় পান। এবার যা হল তাতে টিকিট কাটার সময় ডিজিটাল পেমেন্ট করলে মিলবে আরও ৩ শতাংশ ছাড়। অর্থাত্ মোট ছাড় মিলবে ৬ শতাংশ। 

5/7

কখন মিলবে না

কখন মিলবে না

ছাড়ের কথা বলা হলেও রেল জানিয়ে দিয়েছে টিকিটে ছাড় মিলবে একমাত্র রেলওয়ান অ্যাপেই। যাত্রীরা যদি অন্য কোনও অ্যাপ বা মাধ্যমে টিকিট কাটেন তাহলে ওই ছাড় মিলবে না।  

6/7

ওয়ান-স্টপ সলিউশন

ওয়ান-স্টপ সলিউশন

'রেল-ওয়ান' (RailOne) হল একটি ‘ওয়ান-স্টপ সলিউশন’। এর অর্থ হল, ট্রেন ভ্রমণের যাবতীয় প্রয়োজনীয় সেবা আপনি এই একটি অ্যাপের মাধ্যমেই পাবেন। অ্যান্ড্রয়েড এবং আইওএস ফোনে একদম বিনামূল্যে ডাউনলোড করা যাবে এই অ্যাপ। একবার লগ-ইন করলেই (mPIN বা বায়োমেট্রিক অর্থাৎ আঙুলের ছাপ ব্যবহার করে) অ্যাপের সব সুবিধা ব্যবহার করা যাবে। বারবার লগ-ইন করার ঝামেলা নেই। ট্রেন যাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় সব ফিচার বা অপশন একটি অ্যাপেই রয়েছে।  

7/7

রেলওয়ান

রেলওয়ান

আগে রেলের বিভিন্ন সেবার জন্য যাত্রীদের অনেকগুলো আলাদা আলাদা অ্যাপ ব্যবহার করতে হতো। যেমন, টিকিটের জন্য আইআরসিটিসি অ্যাপ, ট্রেনের অবস্থান দেখতে এনটিইএস অ্যাপ, অভিযোগ জানানোর জন্য 'রেল মদদ'অ্যাপ, খাবার অর্ডার করতে 'ফুড অন ট্র্যাক' অ্যাপ। এখন সেইসব সুবিধে মিলবে একটিই অ্যাপে।  

পরবর্তী
অ্যালবাম

Horoscope Today: ঝুঁকি নিলেই বিপদ সিংহের, কোনও দামি জিনিস হারাতে পারেন তুলা

পরবর্তী অ্যালবাম

Horoscope Today: ঝুঁকি নিলেই বিপদ সিংহের, কোনও দামি জিনিস হারাতে পারেন তুলা

Horoscope Today: ঝুঁকি নিলেই বিপদ সিংহের, কোনও দামি জিনিস হারাতে পারেন তুলা

Horoscope Today: ঝুঁকি নিলেই বিপদ সিংহের, কোনও দামি জিনিস হারাতে পারেন তুলা 12
Smriti Mandhana net worth: মিষ্টি হাসির সুপারওম্যান স্মৃতি মান্ধানা কি শুধু ব্যাটিং করেন? সঙ্গে রয়েছে বিশাল চাকরি! টোটাল সম্পত্তি জেনে নিন...

Smriti Mandhana net worth: মিষ্টি হাসির সুপারওম্যান স্মৃতি মান্ধানা কি শুধু ব্যাটিং করেন? সঙ্গে রয়েছে বিশাল চাকরি! টোটাল সম্পত্তি জেনে নিন...

Smriti Mandhana net worth: মিষ্টি হাসির সুপারওম্যান স্মৃতি মান্ধানা কি শুধু ব্যাটিং করেন? সঙ্গে রয়েছে বিশাল চাকরি! টোটাল সম্পত্তি জেনে নিন... 13
Khaleda Zia Networth: বাংলাদেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার কত সম্পত্তি? জানলে চমকে যাবেন...

Khaleda Zia Networth: বাংলাদেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার কত সম্পত্তি? জানলে চমকে যাবেন...

Khaleda Zia Networth: বাংলাদেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার কত সম্পত্তি? জানলে চমকে যাবেন... 9
Ajker Rashifal | Horoscope Today: বছরশেষে কপাল খুলবে কারোর, কেউ পড়বেন ঘোর বিপদে! জেনে নিন কী আছে আপনার ভাগ্যে?

Ajker Rashifal | Horoscope Today: বছরশেষে কপাল খুলবে কারোর, কেউ পড়বেন ঘোর বিপদে! জেনে নিন কী আছে আপনার ভাগ্যে?

Ajker Rashifal | Horoscope Today: বছরশেষে কপাল খুলবে কারোর, কেউ পড়বেন ঘোর বিপদে! জেনে নিন কী আছে আপনার ভাগ্যে? 12