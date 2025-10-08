Pat Cummins And Travis Head: আইপিএল খেলেই বছরে ৫৮০০০০০০০ টাকা, এবার আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ছাড়ছেন কামিন্স-হেড...
Pat Cummins And Travis Head: আইপিএল খেলেই বছরে মিলবে ৫৮০০০০০০০ টাকা, এবার আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ছাড়ছেন কামিন্স-হেড! যে খবের ঝড় উঠল বাইশ গজে...
1/9
প্যাট কামিন্স ও ট্র্যাভিস হেড
2/9
প্যাট কামিন্স ও ট্র্যাভিস হেড
photos
TRENDING NOW
3/9
প্যাট কামিন্স ও ট্র্যাভিস হেড
4/9
প্যাট কামিন্স ও ট্র্যাভিস হেড
5/9
প্যাট কামিন্স ও ট্র্যাভিস হেড
6/9
প্যাট কামিন্স ও ট্র্যাভিস হেড
প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে যে বিগ ব্যাশ লিগ বেসরকারীকরণের জন্য ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া, রাজ্য সমিতি এবং খেলোয়াড় ইউনিয়নের মধ্যে আলোচনা চলছে। কামিন্স এবং হেডকে দেওয়া চুক্তির প্রস্তাবই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের পরিবর্তিত দৃশ্যপট তুলে ধরছে। বিবিএলে বেসরকারি বিনিয়োগ আনার প্রয়োজনীয়তার উদাহরণ হিসাবে তা দেখা হচ্ছে।
7/9
প্যাট কামিন্স ও ট্র্যাভিস হেড
8/9
প্যাট কামিন্স ও ট্র্যাভিস হেড
9/9
প্যাট কামিন্স ও ট্র্যাভিস হেড
photos