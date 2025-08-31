Pawan Singh-Anjali Raghab: জনসমক্ষে খোলা মঞ্চেই নায়িকার উন্মুক্ত পেটে হাত বোলালেন সুপারস্টার...আর তারপরই...

Pawan Singh-Anjali Raghab: জনসমক্ষে খোলা মঞ্চেই নায়িকার উন্মুক্ত পেটে হাত বোলালেন সুপারস্টার...আর তারপরই...
Anjali Raghav-Pawan Singh Controversy: বিতর্কে জড়িয়েছেন ভোজপুরি অভিনেতা পবন সিংহ। অভিনেত্রী অঞ্জলি রাঘবের সঙ্গে একই মঞ্চে দাঁড়িয়েছিলেন অভিনেতা। মাইকে কথা বলছিলেন অঞ্জলি। আচমকাই সহ-অভিনেত্রীর উন্মুক্ত পেটে হাত দিতে দেখা যায় তাঁকে। এই ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়তেই সমালোচনায় বিদ্ধ অভিনেতা।
অঞ্জলি রাঘব ও ভোজপুরী সুপারস্টার পবন সিং বিতর্ক
অঞ্জলি রাঘব ও ভোজপুরী সুপারস্টার পবন সিং বিতর্ক
অঞ্জলি রাঘব ও ভোজপুরী সুপারস্টার পবন সিং বিতর্ক
অঞ্জলি রাঘব ও ভোজপুরী সুপারস্টার পবন সিং বিতর্ক
অঞ্জলি রাঘব ও ভোজপুরী সুপারস্টার পবন সিং বিতর্ক
অঞ্জলি রাঘব ও ভোজপুরী সুপারস্টার পবন সিং বিতর্ক
অঞ্জলি রাঘব ও ভোজপুরী সুপারস্টার পবন সিং বিতর্ক
অঞ্জলি রাঘব ও ভোজপুরী সুপারস্টার পবন সিং বিতর্ক
অভিনেত্রী তাঁর ভিডিয়োয় বলেন, “অনেকেই আমায় ভুল বুঝছেন। গত দু’দিনে আমি বিধ্বস্ত। প্রতিনিয়ত কুরুচিকর মেসেজ পাচ্ছি। কেউ যদি জনসমক্ষে আপনাকে অশ্লীল ভাবে স্পর্শ করে, তাতে কি আপনি খুশি হবেন? মজা পাবেন?” অঞ্জলির দাবি, তাঁর দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সে দিন অভিনেত্রীর পেটে কিছু বসেনি। ইচ্ছাকৃত ভাবে ঘটনা ঘটানো হয়েছে।
অঞ্জলি রাঘব ও ভোজপুরী সুপারস্টার পবন সিং বিতর্ক
