English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Pawan Singh-Anjali Raghab: জনসমক্ষে খোলা মঞ্চেই নায়িকার উন্মুক্ত পেটে হাত বোলালেন সুপারস্টার...আর তারপরই...

Anjali Raghav-Pawan Singh Controversy: বিতর্কে জড়িয়েছেন ভোজপুরি অভিনেতা পবন সিংহ। অভিনেত্রী অঞ্জলি রাঘবের সঙ্গে একই মঞ্চে দাঁড়িয়েছিলেন অভিনেতা। মাইকে কথা বলছিলেন অঞ্জলি। আচমকাই সহ-অভিনেত্রীর উন্মুক্ত পেটে হাত দিতে দেখা যায় তাঁকে। এই ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়তেই সমালোচনায় বিদ্ধ অভিনেতা।

Aug 31, 2025, 08:16 PM IST
1/9

অঞ্জলি রাঘব ও ভোজপুরী সুপারস্টার পবন সিং বিতর্ক

লখনউয়ে নতুন গান ‘সইয়াঁ সেবা করে’ প্রচারের জন্য উপস্থিত ছিলেন অঞ্জলি রাঘব ও ভোজপুরী সুপারস্টার পবন সিং। তবে মঞ্চে ঘটে যাওয়া একটি ছোট্ট ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই মুহূর্তে শুরু হয়েছে আলোচনা।

2/9

অঞ্জলি রাঘব ও ভোজপুরী সুপারস্টার পবন সিং বিতর্ক

নিজের পক্ষে যুক্তিও দিয়েছেন পবন। তিনি জানান, ওই অভিনেত্রীর পেটে নাকি মাছি বসেছিল! সেটা তাড়ানোর জন্য অঞ্জলির পেটে হাত দেন তিনি। তবে তাঁর সাফাই ধোপে টেকেনি। পবনের এই আচরণ কোনও ভাবেই মেনে নিতে পারছেন না অঞ্জলি। ভিডিয়ো বার্তায় উগরে দিয়েছেন নিজের বিরক্তি। এই ঘটনার পরে অভিনয় ছাড়ার কথা ঘোষণা করেন তিনি।

3/9

অঞ্জলি রাঘব ও ভোজপুরী সুপারস্টার পবন সিং বিতর্ক

সেই দিন কী ঘটেছিল? নিজেদের নতুন গান ‘সাইয়া সেবা করে’র প্রচারের জন্য লখনউ গিয়েছিলেন তাঁরা। সেখানে অনুষ্ঠানের মধ্যে আচমকা অঞ্জলির উন্মুক্ত পেট স্পর্শ করেন পবন। ইতিমধ্যে সেই ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়েছে সমাজমাধ্যমের পাতায়। 

4/9

অঞ্জলি রাঘব ও ভোজপুরী সুপারস্টার পবন সিং বিতর্ক

ভিডিয়োতে দেখা যায়, পবন আচমকা অঞ্জলির উন্মুক্ত পেটে স্পর্শ করেন। প্রথমে অঞ্জলি হেসে এড়িয়ে যান, কিন্তু পরে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এক ভিডিওবার্তায় তিনি বলেন, “গত দু’দিনে আমি বিধ্বস্ত। প্রতিনিয়ত কুরুচিকর মেসেজ পাচ্ছি। জনসমক্ষে কেউ যদি অশ্লীলভাবে স্পর্শ করে, তা কি খুশি হওয়ার মতো ঘটনা?”  

5/9

অঞ্জলি রাঘব ও ভোজপুরী সুপারস্টার পবন সিং বিতর্ক

এরপরেই সমাজমাধ্যমে ক্ষমা চান পবন। তিনি লেখেন,  “অঞ্জলিজি, ব্যস্ততার কারণে আমি ভিডিয়োটি দেখতে পারিনি। বিষয়টি জানতে পেরে খুবই খারাপ লেগেছে। আমার উদ্দেশ্য খারাপ ছিল না। যদি আমার আচরণ আপনার কাছে খারাপ লেগে থাকে, তার জন্য ক্ষমা চাইছি।”

6/9

অঞ্জলি রাঘব ও ভোজপুরী সুপারস্টার পবন সিং বিতর্ক

অঞ্জলি স্পষ্ট জানিয়েছেন, তিনি ক্ষমা করেছেন পাল্টা তাঁকে বলতে শোনা যায়, “পবনজি নিজের ভুল মেনে নিয়েছেন। তিনি আমার চেয়ে বয়স ও অভিজ্ঞতায় বড়। আমি তাকে ক্ষমা করেছি। এই বিষয়টি আমি আর এগিয়ে নিতে চাইছি না। জয় শ্রীরাম।” যদিও আলোচনা থামেনি।

7/9

অঞ্জলি রাঘব ও ভোজপুরী সুপারস্টার পবন সিং বিতর্ক

যেখানে দেখা যাচ্ছে, প্রথমে অঞ্জলিকে কিছু একটা ইশারা করছেন পবন, যা প্রথমে অভিনেত্রী বুঝতে পারেননি। এড়িয়ে যান। তার পরেই অঞ্জলির পেটে হাত দেন ভোজপুরি অভিনেতা। সেই মুহূর্তে মঞ্চে কোনও প্রতিবাদ জানাননি অঞ্জলি। হেসে এড়িয়ে গিয়েছিলেন। কেন তখনই কিছু বললেন না? সেই প্রশ্নও উঠেছে।

8/9

অঞ্জলি রাঘব ও ভোজপুরী সুপারস্টার পবন সিং বিতর্ক

অভিনেত্রী তাঁর ভিডিয়োয় বলেন, “অনেকেই আমায় ভুল বুঝছেন। গত দু’দিনে আমি বিধ্বস্ত। প্রতিনিয়ত কুরুচিকর মেসেজ পাচ্ছি। কেউ যদি জনসমক্ষে আপনাকে অশ্লীল ভাবে স্পর্শ করে, তাতে কি আপনি খুশি হবেন? মজা পাবেন?” অঞ্জলির দাবি, তাঁর দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সে দিন অভিনেত্রীর পেটে কিছু বসেনি। ইচ্ছাকৃত ভাবে ঘটনা ঘটানো হয়েছে।

9/9

অঞ্জলি রাঘব ও ভোজপুরী সুপারস্টার পবন সিং বিতর্ক

মঞ্চে সেই মুহূর্তে কেন প্রতিবাদ জানাননি অঞ্জলি—এই প্রশ্নও উঠেছে। পবন আগে দাবি করেছিলেন, অঞ্জলির পেটে মাছি বসেছিল, তাই সেটি সরানোর চেষ্টা করেছিলেন। এখন হঠাৎ সুর বদল কেন? উঠেছে সেই প্রশ্নও। 

পরবর্তী
অ্যালবাম

Hawkar Identity Card: ফুটপাত থেকে কেনাকাটা করতে ভালোবাসেন? পুজোর মুখে দুঃসংবাদ! আপাতত...

পরবর্তী অ্যালবাম

Hawkar Identity Card: ফুটপাত থেকে কেনাকাটা করতে ভালোবাসেন? পুজোর মুখে দুঃসংবাদ! আপাতত...

Hawkar Identity Card: ফুটপাত থেকে কেনাকাটা করতে ভালোবাসেন? পুজোর মুখে দুঃসংবাদ! আপাতত...

Hawkar Identity Card: ফুটপাত থেকে কেনাকাটা করতে ভালোবাসেন? পুজোর মুখে দুঃসংবাদ! আপাতত... 9
World&#039;s Richest People In 2025 And Their Educational Qualifications: বিশ্বের ৫ ধনী ব্যক্তির শিক্ষাগত যোগ্যতা জানেন? কেউ কলেজ ড্রপ আউট, তো কেউ ডিগ্রি না নিয়েই...

World's Richest People In 2025 And Their Educational Qualifications: বিশ্বের ৫ ধনী ব্যক্তির শিক্ষাগত যোগ্যতা জানেন? কেউ কলেজ ড্রপ আউট, তো কেউ ডিগ্রি না নিয়েই...

World's Richest People In 2025 And Their Educational Qualifications: বিশ্বের ৫ ধনী ব্যক্তির শিক্ষাগত যোগ্যতা জানেন? কেউ কলেজ ড্রপ আউট, তো কেউ ডিগ্রি না নিয়েই... 7
Howrah Incident: বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে মর্মান্তিক পরিণতি, নদীতে স্নান করতে নেমে বছর সাতাশের যুবক...চেষ্টা করেও...

Howrah Incident: বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে মর্মান্তিক পরিণতি, নদীতে স্নান করতে নেমে বছর সাতাশের যুবক...চেষ্টা করেও...

Howrah Incident: বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে মর্মান্তিক পরিণতি, নদীতে স্নান করতে নেমে বছর সাতাশের যুবক...চেষ্টা করেও... 7
Famous TV Actress Death: মাত্র ৩৮ বছর বয়সেই বিদায়! প্রয়াত &#039;পবিত্র রিশতা&#039; খ্যাত জনপ্রিয় অভিনেত্রী...

Famous TV Actress Death: মাত্র ৩৮ বছর বয়সেই বিদায়! প্রয়াত 'পবিত্র রিশতা' খ্যাত জনপ্রিয় অভিনেত্রী...

Famous TV Actress Death: মাত্র ৩৮ বছর বয়সেই বিদায়! প্রয়াত 'পবিত্র রিশতা' খ্যাত জনপ্রিয় অভিনেত্রী... 8