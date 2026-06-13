/Pet Cat Funeral: কাতলা-পাবদা-গলদা চিংড়ি: কী নেই! ১৩ দিন পর নিয়ম মেনে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান পোষ্য বুলেটের

Jalpaiguri Cat Funeral: এক পোষ্য বিড়ালের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে হরেক রকম মাছের পদ, আমন্ত্রিত বহু মানুষ পেটপুর খেলেন। এলাহী আয়োজন। হোমের আবাসিকদেরকে পেটপুরে খাওয়ানো হল।
প্রদ্যুত দাস: পরিবারের কোনও সদস্য মারা গেলে হিন্দু শাস্ত্রীয় রীতি মেনে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ঠিক তেমনই এক অভূতপূর্ব ঘটনার সাক্ষী থাকল জলপাইগুড়ি শহর। তবে কোনও মানুষ নয়, এবার আদরের পোষ্য বিড়ালের মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধানুষ্ঠান হল। তার আত্মার শান্তিকামনায় এলাহী ভোজের আয়োজন করলেন মালকিন। এই ব্যতিক্রমী ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ি শহরের আশ্রমপাড়া এলাকায়।
এক পোষ্য বিড়ালের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে হরেক রকম মাছের পদ, আমন্ত্রিত বহু মানুষ পেটপুর খেলেন। এলাহী আয়োজন। হোমের আবাসিকদেরকে পেটপুরে খাওয়ানো হল।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আশ্রমপাড়ার বাসিন্দা সুপর্ণা সিনহার একটি পোষ্য বিড়াল ছিল। তার নাম ছিল ‘বুলেট’। বুলেট সুপর্ণা দেবীর অত্যন্ত আদরের ছিল। পরিবারের আর পাঁচটা সদস্যের মতোই তাকে ভালোবাসতেন তিনি। কিন্তু সম্প্রতি একটি পথ দুর্ঘটনায় বুলেটের অকালমৃত্যু হয়। প্রিয় পোষ্যের এই আকস্মিক চলে যাওয়া সুপর্ণা দেবী মেনে নিতে পারেননি। শোকাহত হয়ে পড়েন মালকিন।
ঘি, ভাত, কাঁচালঙ্কা, বাটা মাছ, কাতলা মাছের মাথা দিয়ে মুগের ডাল, এঁচোড় চিংড়ি, গলদা চিংড়ি, বিভিন্ন ধরনের মাছ, কাতলা কালিয়া, পাবদা মাছ, চাটনি, পাপড়, দই ও মিষ্টি— এমনই এলাহী খাদ্যতালিকায় সাজানো হয়েছিল ভোজ।
বুলেটের মৃত্যুর ১৩ দিন পর তার শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের আয়োজন করেন সুপর্ণা দেবী। পুরো আয়োজনটি করা হয় হিন্দু প্রথা মেনে। এই আয়োজন বা নিয়মে কোনও খামতি ছিল না। বুলেটের একটি ছবি রাখা হয়েছিল। তার ছবির সামনে নিবেদন করা হয়েছিল তার সবচেয়ে প্রিয় খাবার। সেই তালিকায় ছিল মাগুর মাছ এবং মাছের ডিম।
আমন্ত্রিত অতিথিদের জন্য আয়োজন করা হয়েছিল এক রাজকীয় মধ্যাহ্নভোজের। সেই খাদ্যতালিকায় হরেক রকমের পদ ছিল। মেনুতে যা যা রাখা হয়েছিল: ভাত ও ঘি, কাঁচালঙ্কা এবং কাতলা মাছের মাথা দিয়ে মুগের ডাল, বাটা মাছ ভাজা, এঁচোড় চিংড়ি ও গলদা চিংড়ি, কাতলা কালিয়া এবং পাবদা মাছ, চাটনি, পাপড়, দই ও মিষ্টি।
এই অনুষ্ঠানটি কেবল আত্মীয়-পরিজনকে খাওয়ানোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। সুপর্ণা দেবী পোষ্যের প্রতি ভালোবাসাকে এক অন্য মাত্রায় নিয়ে গেছেন। তিনি ওই এলাকার একটি হোমে যান।
সেখানকার আশ্রয়হীন ও অসহায় আবাসিকদের পেটপুরে খাওয়ান। প্রায় ৬০ জন দুঃস্থ মানুষের মুখে অন্ন তুলে দেওয়া হয়। এর মাধ্যমে সুপর্ণা দেবী এক অনন্য মানবিকতার নজির সৃষ্টি করলেন।