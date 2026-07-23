/বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনা আজীবন ব্যান! ঝড় উঠে গেল ফুটবলবিশ্বে...পিটিশনে ২ কোটি ৩০ লাখের উপর সই

বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনা আজীবন ব্যান! এই মর্মেই ঝড় উঠে গিয়েছে নেটপাড়ায়। পিটিশনে সই জমা পড়েছে ২ কোটির উপর। চলে এল বিরাট আপডেট
সদ্যসমাপ্ত বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনা নান্দনিক ফুটবল খেলে দর্শকদের মন জয় করতে পারেনি। লিওনেল মেসির আলবিসেলেস্তে টানা দু'বার কাপযুদ্ধের ফাইনালে উঠেছিল ঠিকই। তবে এবার তাদের যাত্রাপথ ছিল রীতিমতো বিতর্কিত। দক্ষিণ আমেরিকান দলের বিরুদ্ধে ভয়ংকর অভিযোগ উঠেছে ফিফার অতিরিক্ত সুবিধা পাওয়ার।
ফাইনালের আগে আর্জেন্টিনাকে বিশ্বকাপ থেকে বাদ দেওয়ার দাবিতে ঝড় তুলেছিল একটি পিটিশন। ফাইনালে রেফারির শেষ বাঁশি বাজার পর ফুটবলারদের মধ্যে উত্তপ্ত বাকবিতণ্ডা মেসিদের ভাবমূর্তি আরও ক্ষুণ্ণ করেছিল। বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনাকে আজীবন ব্যান করার পিটিশনে ২ কোটি ৩০ লাখেরও (২৩ মিলিয়ন) বেশি ডিজিটাল স্বাক্ষর জমা পড়েছে।
আরএমসি ও ইউরোস্পোর্ট-সহ বিভিন্ন মিডিয়ার প্রতিবেদন অনুযায়ী, 'আর্জেন্টিনা আউট' শীর্ষক পিটিশনে সারা বিশ্বের প্রায় ১৭০ দেশের ২ কোটি ৩৩ লক্ষ ১৬ হাজার ১০৮ জন সই করেছেন । পিটিশন আয়োজকদের নির্ধারিত ৫০ লক্ষ স্বাক্ষরের লক্ষ্যমাত্রাকে যা ছাড়িয়ে যায়।
বিশ্বকাপ চলাকালীন শুরু হওয়া পিটিশনে ফিফা এবং রেফারিদের বিরুদ্ধে আর্জেন্টিনা ও তাদের অধিনায়ক মেসির প্রতি পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ আনা হয়েছিল। পিটিশনের বয়ানে বলা হয়েছিল, 'যদি বিজয়ী আগে থেকেই জানা থাকে, তাহলে টুর্নামেন্টে অন্য দলগুলির খেলার কী প্রয়োজন? বিশ্বকাপ থেকে আর্জেন্টিনাকে বাদ দিন এবং সবাইকে সমান সুযোগ দিন।'
ছাব্বিশের বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনা রেফারিং-সংক্রান্ত বিতর্কে জর্জরিত হয়েছে। বিশেষ করে রাউন্ড অফ সিক্সটিনে মিশরের বিপক্ষে ম্য়াচ ছিল সবচেয়ে বেশি বিতর্কিত। ফাইনালে স্পেন ১-০ গোলে আর্জেন্টিনাকে কাঁদিয়ে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়েছিল।
'আর্জেন্টিনা আউট' পিটিশনে স্বাক্ষরকারীর সংখ্যা গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে করে ফেলার কাছাকাছি চলে গিয়েছিল। ইতিহাসের সর্বাধিক স্বাক্ষরিত পিটিশনের রেকর্ডটি ছুঁতে মাত্র ১০ লক্ষের কম সই হয়েছিল। সেই রেকর্ডটি ‘জুবিলি ২০০০’ প্রচারের দখলেই। দরিদ্র দেশগুলোর ঋণ মুকুবের দাবিতে ১৯৯৭ সালে এই প্রচারণ চলেছিল। গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের তথ্যমতে সেই সময়ে ২ কোটি ৪০ লাখেরও বেশি মানুষ পিটিশনে সই করেছিলেন।
যদিও ফিফার সিদ্ধান্তে এই পিটিশনে কোনও প্রভাব পড়েনি এবং সংস্থা এই দাবির বিষয়ে কোনও উত্তর দেয়নি। পিটিশনের আয়োজকরা ফিফার প্রতিক্রিয়া না পেয়ে লিখেছে, 'ফিফা আমাদের উপেক্ষা করেছে, কিন্তু স্পেন কথা রেখেছে... ধন্যবাদ স্পেন।'
পিটিশন ব্যাপক সাড়া জাগালেও এই আবেদন কেবল একটি অনলাইন উদ্যোগ হিসেবেই সীমাবদ্ধ ছিল। আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে আর্জেন্টিনার অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে এর কোনও আইনি বা ক্রীড়া-সংক্রান্ত প্রভাব পড়েনি। যদিও এটাই প্রত্য়াশিত ছিল