Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /গ্যালারি
  • /Petrol Diesel Price Hike: কলকাতায় তেলের তান্ডব: একধাক্কায় রেকর্ড লাফ, পেট্রল-ডিজেলের দামে বড় ধাক্কা

Petrol Diesel Price Hike: কলকাতায় তেলের তান্ডব: একধাক্কায় রেকর্ড লাফ, পেট্রল-ডিজেলের দামে বড় ধাক্কা

Written BySoumita Khan Updated bySoumita Khan
Published: May 15, 2026, 09:11 AM IST|Updated: May 15, 2026, 09:24 AM IST

Petrol Diesel Price Hike Today: মূল্যবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী ছিল। আজ সকাল ৬ টা থেকে সেটা কার্যকরী হল। কলকাতায় পেট্রোলের দাম বেড়েছে ৩ টাকা ২৯ পয়সা। নতুন দাম ১০৮ টাকা ৭৪ পয়সা।

1/9

অয়ন ঘোষাল: আশঙ্কাই সত্যি হল! সাতসকালে মধ্যবিত্তের মাথায় হাত। একধাক্কায় লাফিয়ে বাড়ল পেট্রল-ডিজেলের দাম। পেট্রোল ও ডিজেল উভয়ের দামই লিটার প্রতি ৩ টাকা করে বেড়েছে।

2/9

এই দাম বৃদ্ধির ফলে মধ্যবিত্তের যাতায়াত এবং পণ্য পরিবহণের খরচ বাড়বে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

3/9

দিল্লিতে এখন এক লিটার পেট্রোল কিনতে খরচ হবে ৯৭.৭৭ টাকা, যা আগে ছিল ৯৪.৭৭ টাকা। একইভাবে ডিজেলের দাম লিটার প্রতি ৮৭.৬৭ টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ৯০.৬৭ টাকা।

4/9

কলকাতায় পেট্রোলের দাম বেড়েছে ৩ টাকা ২৯ পয়সা। নতুন দাম ১০৮ টাকা ৭৪ পয়সা। কলকাতায় ডিজেলের দাম বেড়েছে ৩ টাকা ১১ পয়সা। ডিজেলের নতুন দাম ৯৫ টাকা ১৩ পয়সা।

5/9

আজ সকাল ৬ টা থেকে এই দাম কার্যকরী হল। 

 

6/9

পেট্রল-ডিজেলের দাম বৃদ্ধির একটাই কারণ মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ। যে পথ দিয়ে তেল আসত অর্থাত্‍ হরমুজ প্রণালী এখন বন্ধ। এমনকী আগে ভারত যে তেল ৬৯ ডলারে কিনত, এখন সেই একই তেলের জন্য প্রায় ১১৪ ডলার দিতে হচ্ছে। গত ১১ সপ্তাহ ধরে কোম্পানিগুলো লোকসান সয়েও দাম বাড়ায়নি। কিন্তু লোকসান এতটাই বেশি হচ্ছিল যে, কোম্পানিগুলো শেষ পর্যন্ত দাম বাড়াতে বাধ্য হয়েছে।

7/9

দীর্ঘদিন পর জ্বালানির এই মূল্যবৃদ্ধি সাধারণ মানুষের দুশ্চিন্তা বাড়িয়ে দিল। ডিজেলের দাম বাড়ার ফলে ট্রাক এবং লরির ভাড়া বাড়বে, যার সরাসরি প্রভাব পড়তে পারে আলু, পেঁয়াজ এবং অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের বাজারের ওপর। অর্থাৎ, যাতায়াতের পাশাপাশি রান্নাবান্নার খরচও বাড়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

8/9

গত কয়েকদিন ধরেই গুজব ছড়িয়েছিল যে তেলের দাম এক ধাক্কায় ৫ থেকে ২০ টাকা পর্যন্ত বেড়ে যেতে পারে। এই আতঙ্কে দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ, গুজরাত এবং বিহারের পেট্রল পাম্পগুলোতে মানুষের উপচে পড়া ভিড় দেখা যায়। অনেকেই আগেভাগে নিজের গাড়ির ট্যাঙ্ক ফুল করে নিতে পাম্পে ছোটেন।

9/9

তেলের দাম বাড়ানোর ঠিক কয়েকদিন আগেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশবাসীকে জ্বালানি সাশ্রয় করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। এমনকী তিনি নিজেও তাঁর কনভয়কে ৫০ শতাংশ কাটছাঁট করার নির্দেশ দিয়েছেন। এবং সেখানে বৈদ্যুতিক গাড়ি বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন।

Tags:
petrol price hike
diesel price hike
Kolkata fuel rates
Rs 3 increase
crude oil prices
Middle East war impact

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
LIVE Update: ২২ লক্ষ পরীক্ষার্থীর জন্য বড় খবর: বাতিল হওয়ার পর ফের কবে NEET? জানাল এন

LIVE Update: ২২ লক্ষ পরীক্ষার্থীর জন্য বড় খবর: বাতিল হওয়ার পর ফের কবে NEET? জানাল এন

bengali news3 hrs ago
2

কেন এই আক্রমণ?: ভোটে ভরাডুবির পর বিস্ফোরক অভিষেক, তৃণমূলকর্মীদের বড় বার্তা

Abhishek BanerjeeMay 14
3

ভোটে ভরাডুবির পর কালীঘাটে সাংসদদের নিয়ে বৈঠক: কী বার্তা দিলেন মমতা?

Mamata BanerjeeMay 14
4

শপথ নিয়েই দলের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক পোস্ট বিধায়ক কুণাল ঘোষের: তাপসদা, সজলদের বাধ্য করা

Kunal ghoshMay 14
5

বিধানসভায় শুভেন্দুর শুভেচ্ছা, 'জড়িয়ে ধরলেন' দিলীপ- সোশ্যালে নিশানা দলেরই হেভিওয়েটকে

Kunal ghoshMay 14