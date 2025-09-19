English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Provident Fund transfer become easier: এবার PF জলের মতো সহজ! কত টাকা, কোথায় আছে, কী ভাবে পাবেন, তুললে তুলুন... সব জাস্ট কয়েক ক্লিকে...

Profident Fund Transfer policy: প্রতিবছর বা কিছু বছর পরপর চাকরি পরিবর্তন করেন যে সমস্ত কর্মীরা, তাঁদের কাছে প্রভিডেন্ট ফান্ড (PF) ব্যালেন্স ট্রান্সফার করা এক জটিল ও সময়সাপেক্ষ প্রক্রিয়াকে। এই প্রক্রিয়াটি মূলত একটি গুরুত্বপূর্ণ নথি — Annexure K — এর উপর নির্ভর করত, যা আগের পিএফ অফিস থেকে ইস্যু করা হত। এই সার্টিফিকেট সম্পর্কে সচেতনতার অভাব এবং তা পাওয়ার বিলম্বের কারণে কর্মীদেরকে পুরনো অফিসের এইচআর বা আঞ্চলিক অফিসের পিছনে ছুটতে হতো, এবং অনেক সময় সপ্তাহের পর সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হত।

| Sep 19, 2025, 06:34 PM IST
1/10

এবার PF তোলা আরও সহজ

Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) এখন এই সমস্যাগুলি দূর করতে দুটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার এনেছে। প্রথমটি হলো — Member Sewa পোর্টালে Passbook Lite ফিচার চালু করা।

2/10

এবার PF তোলা আরও সহজ

এই টুলের মাধ্যমে সদস্যরা সহজেই তাদের পিএফ অবদান, উত্তোলন এবং ব্যালেন্স দেখতে পারবেন, আলাদা পোর্টালে লগইন করার প্রয়োজন হবে না। এটি কর্মীদের জন্য একটি বড় সুবিধা, কারণ তারা এখন সহজেই দেখতে পারবেন তাদের নিয়োগকর্তা সময়মতো অবদান জমা দিয়েছেন কি না।  

3/10

এবার PF তোলা আরও সহজ

সবচেয়ে বড় পরিবর্তন হলো — Annexure K এখন সরাসরি অনলাইনে পাওয়া যাবে। এখন থেকে সদস্যরা EPFO Member Sewa পোর্টালে লগইন করে নিজেরাই এই সার্টিফিকেট ডাউনলোড করতে পারবেন।

4/10

এবার PF তোলা আরও সহজ

এর ফলে পিএফ অফিসগুলোর মধ্যে কাগজপত্র পাঠানোর দীর্ঘ অপেক্ষা আর থাকবে না। যেমন, একজন কর্মী যদি বেঙ্গালুরু থেকে গুরগাঁওয়ে চাকরি পরিবর্তন করেন, তিনি এখন কয়েক মিনিটেই ট্রান্সফার শুরু করতে পারবেন, পুরনো অফিসের এইচআর টিমের উপর নির্ভর না করেই।

5/10

এবার PF তোলা আরও সহজ

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই পরিবর্তন ভারতের তরুণ ও ঘন ঘন চাকরি পরিবর্তনকারী কর্মীদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পিএফ ট্রান্সফারে বিলম্বের কারণে অনেক সময় একাধিক অ্যাকাউন্ট নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে, যা পরে উত্তোলনকে জটিল করে তোলে এবং অপ্রাপ্ত পিএফ টাকার পরিমাণ বাড়ায়।

6/10

এবার PF তোলা আরও সহজ

এই নতুন ব্যবস্থা প্রশাসনিক জটিলতা কমিয়ে দেয় এবং পিএফ অ্যাকাউন্টের বিভাজনের সম্ভাবনা কমায়।

7/10

এবার PF তোলা আরও সহজ

এই সংস্কারগুলির মাধ্যমে কর্মীরা এখন রিয়েল টাইমে তাদের পিএফ ট্রান্সফার স্ট্যাটাস ট্র্যাক করতে পারবেন এবং সার্ভিস হিস্টোরির একটি স্থায়ী ডিজিটাল রেকর্ড রাখতে পারবেন — যা পেনশন হিসাবের সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

8/10

এবার PF তোলা আরও সহজ

যারা অবসর গ্রহণের কাছাকাছি, তাদের জন্য এটি কম ঝামেলা এবং কম বিতর্কের সম্ভাবনা তৈরি করে।

9/10

এবার PF তোলা আরও সহজ

Passbook Lite এবং অনলাইন Annexure K — এই দুটি ফিচার EPFO-এর সদস্যদের অভিযোগ কমাতে এবং ব্যবস্থার উপর আস্থা বাড়াতে সহায়ক হবে। 

10/10

এবার PF তোলা আরও সহজ

বিশেষ করে যারা চাকরি পরিবর্তন করেন, তাদের জন্য এটি একটি জটিল কাজকে সহজ অনলাইন প্রক্রিয়ায় রূপান্তর করবে।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Zubeen Garg Death Reason: ৫২-তে সব শেষ! কীভাবে মৃত্যু হল জু়বিন গর্গের? সামনে এল আসল কারণ...

পরবর্তী অ্যালবাম

Zubeen Garg Death Reason: ৫২-তে সব শেষ! কীভাবে মৃত্যু হল জু়বিন গর্গের? সামনে এল আসল কারণ...

Zubeen Garg Death Reason: ৫২-তে সব শেষ! কীভাবে মৃত্যু হল জু়বিন গর্গের? সামনে এল আসল কারণ...

Zubeen Garg Death Reason: ৫২-তে সব শেষ! কীভাবে মৃত্যু হল জু়বিন গর্গের? সামনে এল আসল কারণ... 10
Zubeen Garg Controversy: &#039;ব্রাহ্মণদের মেরে ফেলা উচিত&#039; থেকে &#039;ভগবান নয় কৃষ্ণ&#039;! বলেন নিজেকে বলি দিতেও! জুবিন বিতর্কে চড়-চুমু কাণ্ডও...

Zubeen Garg Controversy: 'ব্রাহ্মণদের মেরে ফেলা উচিত' থেকে 'ভগবান নয় কৃষ্ণ'! বলেন নিজেকে বলি দিতেও! জুবিন বিতর্কে চড়-চুমু কাণ্ডও...

Zubeen Garg Controversy: 'ব্রাহ্মণদের মেরে ফেলা উচিত' থেকে 'ভগবান নয় কৃষ্ণ'! বলেন নিজেকে বলি দিতেও! জুবিন বিতর্কে চড়-চুমু কাণ্ডও... 9
Durga Puja 2025 Weather Update: পুজোয় গভীর নিম্নচাপের রোষনেত্র! পঞ্চমী থেকে দশমী ব্যাপক বৃষ্টির তাণ্ডবলীলা, আবহাওয়ার মনভাঙা আপডেট...

Durga Puja 2025 Weather Update: পুজোয় গভীর নিম্নচাপের রোষনেত্র! পঞ্চমী থেকে দশমী ব্যাপক বৃষ্টির তাণ্ডবলীলা, আবহাওয়ার মনভাঙা আপডেট...

Durga Puja 2025 Weather Update: পুজোয় গভীর নিম্নচাপের রোষনেত্র! পঞ্চমী থেকে দশমী ব্যাপক বৃষ্টির তাণ্ডবলীলা, আবহাওয়ার মনভাঙা আপডেট... 8
Zubeen Garg-Bollywood&#039;s finest singer: &#039;আমার মাথা, মন ভালো নেই... একটু সময় দরকার মনকে বিশ্রাম দেওয়ার জন্য...&#039; কেন লিখেছিলেন ৪০টি ভাষায় গান গাওয়া প্রয়াত সংগীতশিল্পী জুবিন?

Zubeen Garg-Bollywood's finest singer: 'আমার মাথা, মন ভালো নেই... একটু সময় দরকার মনকে বিশ্রাম দেওয়ার জন্য...' কেন লিখেছিলেন ৪০টি ভাষায় গান গাওয়া প্রয়াত সংগীতশিল্পী জুবিন?

Zubeen Garg-Bollywood's finest singer: 'আমার মাথা, মন ভালো নেই... একটু সময় দরকার মনকে বিশ্রাম দেওয়ার জন্য...' কেন লিখেছিলেন ৪০টি ভাষায় গান গাওয়া প্রয়াত সংগীতশিল্পী জুবিন? 12