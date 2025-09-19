Provident Fund transfer become easier: এবার PF জলের মতো সহজ! কত টাকা, কোথায় আছে, কী ভাবে পাবেন, তুললে তুলুন... সব জাস্ট কয়েক ক্লিকে...

Provident Fund transfer become easier: এবার PF জলের মতো সহজ! কত টাকা, কোথায় আছে, কী ভাবে পাবেন, তুললে তুলুন... সব জাস্ট কয়েক ক্লিকে...
Profident Fund Transfer policy: প্রতিবছর বা কিছু বছর পরপর চাকরি পরিবর্তন করেন যে সমস্ত কর্মীরা, তাঁদের কাছে প্রভিডেন্ট ফান্ড (PF) ব্যালেন্স ট্রান্সফার করা এক জটিল ও সময়সাপেক্ষ প্রক্রিয়াকে। এই প্রক্রিয়াটি মূলত একটি গুরুত্বপূর্ণ নথি — Annexure K — এর উপর নির্ভর করত, যা আগের পিএফ অফিস থেকে ইস্যু করা হত। এই সার্টিফিকেট সম্পর্কে সচেতনতার অভাব এবং তা পাওয়ার বিলম্বের কারণে কর্মীদেরকে পুরনো অফিসের এইচআর বা আঞ্চলিক অফিসের পিছনে ছুটতে হতো, এবং অনেক সময় সপ্তাহের পর সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হত।
