English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

PhonePe Home Insurance: বছরে মাত্র ১৮১ টাকায় ফার্নিচার-সহ বিমার আওতায় গোটা বাড়ি, ২০ ক্ষেত্রে মিলবে সুরক্ষা

PhonePe Home Insurance: এই বিমায় কভারেজ মিলবে বন্যা, আগুন, ভূমিকম্প, দাঙ্গা ও চুরি-সহ  প্রায় ২০টি ক্ষেত্রে  

| Aug 26, 2025, 01:44 PM IST
1/6

বাড়ির বিমা

বাড়ির বিমা

বাড়ির জন্য বিমা নিয়ে এল PhonePe। আর তা একেবারে নামমাত্র খরচ। 

2/6

খরচ

খরচ

মাত্র ১৮১ টাকা খরচ করে মিলবে ১০ লাখ টাকার কভারেজ। বিমার প্রিমিয়াম অনুযায়ী কভারেজ মিলবে প্রায় ১২.৫ কোটি টাকা পর্যন্ত।

3/6

কীসে কীসে কভারেজ

কীসে কীসে কভারেজ

PhonePe-এর এই বিমায় কভারেজ মিলবে বন্যা, আগুন, ভূমিকম্প, দাঙ্গা ও চুরি-সহ  প্রায় ২০টি ক্ষেত্রে।   

4/6

অন্য কোথাও লোন থাকলেও বিমা মিলবে

অন্য কোথাও লোন থাকলেও বিমা মিলবে

মোট ২০টি ক্ষেত্রে এই বিমার সুয়োগ মিলবে। কারও অন্য কোথাও লোন থাকলেও এই বিমা পেতে সমস্যা হবে না। 

5/6

কী বলছে কোম্পানি

কী বলছে কোম্পানি

PhonePe-র সিইও বিশাল গুপ্তা সংবাদমাধ্যমে বলেন, দেশের সব বাড়ি মালিকদের জন্যই আমাদের এই বিমা। আমরা চাই এই বিমা তাদের বাড়ি-সহ সম্পত্তি সুরক্ষিত থাকুক। 

6/6

কীভাবে বিমা করা যাবে

কীভাবে বিমা করা যাবে

কীভাবে বিমা করা যাবে? ফোন পে-র অ্যাপ নামিয়ে সেখানে মোবাইল নম্বর ও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট দিতে হবে। 'explore other insurances-এ গিয়ে 'home insurance' সিলেক্ট করতে হবে। এরপর দিতে হবে বাড়ির মূল্য। কতদিনের জন্য বিমা করাবেন তা সিলেক্ট করতে হবে। এবার সেখানে যা চাওয়া হচ্ছে তা দিতে হবে। এরমধ্যে রয়েছে প্রপার্টি ডিটেলই। এবার পেমেন্ট অ্যাক্টিভেট করতে হবে।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Airtel Cheapest Recharge Plan: গণপতি পুজোয় এয়ারটেলের মালামাল অফার! জিওর সঙ্গে টেক্কা দিতে জলের দামে রিচার্জ প্ল্যান...

পরবর্তী অ্যালবাম

Airtel Cheapest Recharge Plan: গণপতি পুজোয় এয়ারটেলের মালামাল অফার! জিওর সঙ্গে টেক্কা দিতে জলের দামে রিচার্জ প্ল্যান...

Airtel Cheapest Recharge Plan: গণপতি পুজোয় এয়ারটেলের মালামাল অফার! জিওর সঙ্গে টেক্কা দিতে জলের দামে রিচার্জ প্ল্যান...

Airtel Cheapest Recharge Plan: গণপতি পুজোয় এয়ারটেলের মালামাল অফার! জিওর সঙ্গে টেক্কা দিতে জলের দামে রিচার্জ প্ল্যান... 7
Ajker Rashifal | Horoscope Today: ভালো-খারাপ দুইয়ের প্রভাব পড়বে তুলার, আটকে থাকা টাকা হাতে আসতে পারে মকরের...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: ভালো-খারাপ দুইয়ের প্রভাব পড়বে তুলার, আটকে থাকা টাকা হাতে আসতে পারে মকরের...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: ভালো-খারাপ দুইয়ের প্রভাব পড়বে তুলার, আটকে থাকা টাকা হাতে আসতে পারে মকরের... 12
Typhoon Kajiki: সন্ধেতেই ল্যান্ডফল সাইক্লোন কাজিকির, ঝড়ের গতি ১৭০ কিমি, আতঙ্কে সরানো হল ৬ লাখ মানুষকে

Typhoon Kajiki: সন্ধেতেই ল্যান্ডফল সাইক্লোন কাজিকির, ঝড়ের গতি ১৭০ কিমি, আতঙ্কে সরানো হল ৬ লাখ মানুষকে

Typhoon Kajiki: সন্ধেতেই ল্যান্ডফল সাইক্লোন কাজিকির, ঝড়ের গতি ১৭০ কিমি, আতঙ্কে সরানো হল ৬ লাখ মানুষকে 6
Tannishtha Chatterjee: ক্যানসারের চতুর্থ স্টেজে অভিনেত্রী তন্নিষ্ঠা! &#039;৭০ বছরের মা, ৯ বছরের মেয়ে আমার উপরেই নির্ভরশীল&#039;...

Tannishtha Chatterjee: ক্যানসারের চতুর্থ স্টেজে অভিনেত্রী তন্নিষ্ঠা! '৭০ বছরের মা, ৯ বছরের মেয়ে আমার উপরেই নির্ভরশীল'...

Tannishtha Chatterjee: ক্যানসারের চতুর্থ স্টেজে অভিনেত্রী তন্নিষ্ঠা! '৭০ বছরের মা, ৯ বছরের মেয়ে আমার উপরেই নির্ভরশীল'... 10