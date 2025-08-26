PhonePe Home Insurance: বছরে মাত্র ১৮১ টাকায় ফার্নিচার-সহ বিমার আওতায় গোটা বাড়ি, ২০ ক্ষেত্রে মিলবে সুরক্ষা

PhonePe Home Insurance: বছরে মাত্র ১৮১ টাকায় ফার্নিচার-সহ বিমার আওতায় গোটা বাড়ি, ২০ ক্ষেত্রে মিলবে সুরক্ষা
PhonePe Home Insurance: এই বিমায় কভারেজ মিলবে বন্যা, আগুন, ভূমিকম্প, দাঙ্গা ও চুরি-সহ প্রায় ২০টি ক্ষেত্রে
2/6
খরচ
photos
TRENDING NOW
3/6
কীসে কীসে কভারেজ
4/6
অন্য কোথাও লোন থাকলেও বিমা মিলবে
5/6
কী বলছে কোম্পানি
6/6
কীভাবে বিমা করা যাবে
কীভাবে বিমা করা যাবে? ফোন পে-র অ্যাপ নামিয়ে সেখানে মোবাইল নম্বর ও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট দিতে হবে। 'explore other insurances-এ গিয়ে 'home insurance' সিলেক্ট করতে হবে। এরপর দিতে হবে বাড়ির মূল্য। কতদিনের জন্য বিমা করাবেন তা সিলেক্ট করতে হবে। এবার সেখানে যা চাওয়া হচ্ছে তা দিতে হবে। এরমধ্যে রয়েছে প্রপার্টি ডিটেলই। এবার পেমেন্ট অ্যাক্টিভেট করতে হবে।
photos