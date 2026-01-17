English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Picnic Incident: পিকনিকে মাংস খেতে গিয়ে ভয়ংকর কাণ্ড! শ্বাসনালীতে বড় সাইজের টুকরো আটকাতেই যুবক...

| Jan 17, 2026, 01:56 PM IST
পিকনিকে মাংস খেতে গিয়ে ভয়ংকর বিপত্তি!

মনোরঞ্জন মিশ্র: পিকনিকে মাংস খেতে গিয়ে ভয়ংকর বিপত্তি। শ্বাসনালীতে আটকে গেল মাংস।   

পিকনিকে মাংস খেতে গিয়ে ভয়ংকর বিপত্তি!

শ্বাস নিতে না পেরে জ্ঞান হারান ওই ব্যক্তি! মকর উৎসবে পিকনিকে গিয়েছিলেন ৪০ বছর বয়সী মন্টু বাউরি।   

পিকনিকে মাংস খেতে গিয়ে ভয়ংকর বিপত্তি!

সেখানেই মাংস খেতে গিয়ে বড় সাইজের মাংসের টুকরো শ্বাসনালীতে আটকে যায় পুরুলিয়া শহরের গাড়িখানার বাসিন্দা মন্টু বাউরির।  

পিকনিকে মাংস খেতে গিয়ে ভয়ংকর বিপত্তি!

শ্বাস নিতে না পেরে সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে যান তিনি। তড়িঘড়ি তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় পুরুলিয়া গভর্মেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে।  

পিকনিকে মাংস খেতে গিয়ে ভয়ংকর বিপত্তি!

পরীক্ষায় দেখা যায় তাঁর শরীরে রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা খুবই কম। ICU-তে রাখা হয় তাঁকে।   

পিকনিকে মাংস খেতে গিয়ে ভয়ংকর বিপত্তি!

পরীক্ষায় দেখা যায়, তাঁর শ্বাসনালীতে বড় সাইজের একটা মাংসের টুকরো আটকে রয়েছে।  

পিকনিকে মাংস খেতে গিয়ে ভয়ংকর বিপত্তি!

শেষে চিকিৎসকদের তৎপরতায় মৃত্যুর মুখ থেকে ফেলেন মন্টু বাউরি।    

পিকনিকে মাংস খেতে গিয়ে ভয়ংকর বিপত্তি!

আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতিতে শ্বাসনালী থেকে মাংসের টুকরো বের করে আনা হয়।

