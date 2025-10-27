English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
KIFF 2025: নির্মমতার বিরুদ্ধে রুদ্রজিতের প্রতিবাদ! কলকাতা ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে প্রতিযোগিতায় 'পিঞ্জর’...

Pinjar screening KIFF 2025: এ বছর কলকাতার আর্ন্তজাতিক ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের পূর্ণদৈর্ঘ্য প্রতিযোগিতা বিভাগে নির্বাচিত হয়েছে ডা. রুদ্রজিৎ রায়ের প্রথম বাংলা চলচ্চিত্র 'পিঞ্জর'।

| Oct 27, 2025, 06:36 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ডা. রুদ্রজিৎ রায়ের প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য বাংলা চলচ্চিত্র 'পিঞ্জর' এক মর্মস্পর্শী আর্তি—স্বাধীনতা, বেঁচে থাকা ও অদৃশ্য খাঁচার গল্প। বাংলার গ্রাম্য প্রান্তর ও শহুরে গলির প্রেক্ষাপটে ছবিটি অবৈধ পাখি শিকার ও মানুষের অন্তর্গত বন্দিত্বের মধ্যে এক তীব্র সাদৃশ্য রচনা করে।

'পিঞ্জর' স্ক্রিনিং

৩১ - তম কলকাতার আর্ন্তজাতিক ফিল্ম ফেসটিভেলের পূর্ণদৈর্ঘ্য প্রতিযোগিতা বিভাগে নির্বাচিত ছবি 'পিঞ্জর' আজ এক সাহসী প্রতিবাদ আর এক কোমল স্মরণ যে সব খাঁচাই একদিন খুলে দিতে হবে।  

ঝিমলি, পারমিতা, শেফালি, তারক ও ইকবালের জীবনের মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে এক সমাজের প্রতিচ্ছবি, যেখানে অশিক্ষা, দারিদ্র্য, ধর্ম, গোঁড়ামি ও গার্হস্থ্য হিংসা মানুষের আত্মাকে বন্দি করে রাখে। 

জঙ্গলের পাখি, যাকে জোর করে ধরে এনে খাঁচায় বেঁধে ফেলা হয়, সেই পাখিই এই সমাজের এক নীরব প্রতীক—যেখানে নিষ্ঠুরতা ও আত্মসমর্পণকে আমরা প্রতিদিনই স্বাভাবিক বলে মেনে নিই।

দুই বছরের গবেষণা ও গ্রামীণ মানুষের অভিজ্ঞতা থেকে নির্মিত 'পিঞ্জর' অবৈধ পাখি ধরার প্রথাকে দেখেছে বাস্তবতার চোখে, আবার কবিতার সংবেদন দিয়ে। প্রতিটি দৃশ্যেই পাখিদের সুরক্ষা ও মুক্তি নিশ্চিত করা হয়েছে যেন বাস্তবেই খাঁচা খুলে দেওয়া যায়।

শিকাগোর সাউথ এশিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল, সিডনির ইন্ডিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল, টরন্টোর ইন্ডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের মতন জনপ্রিয় চলচ্চিত্র উত্‍সবে স্ক্রিনিং হয়েছে। এই বছর 'পিঞ্জর' জায়গা করে নিয়েছে কলকাতার চলচ্চিত্র উত্‍সবেও। 

কারা যুক্ত?

রাহুল রায়ের চিত্রনাট্য, মানস ভট্টাচার্যের পরিচালনা এবং চেসিং ড্রিমস ফিল্মস নির্মিত। এই ছবিতে দেখা যাবে মমতা শংকর, মল্লিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, জয় সেনগুপ্ত, সাগ্নিক মুখোপাধ্যায়, ঈশান মজুমদার, শতাক্ষী নন্দী, তথাগত মুখোপাধ্যায়, স্বস্তিদীপা দাস, সামিউল আলম-সহ আরও অনেকে। সঙ্গীত পরিচালনায় ছিলেন রাতুল শংকর। তাঁরা সম্মানের জন্য নয়, ভাবনার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে যুক্ত হয়েছেন ছবির সঙ্গে।

পরিচালকের বক্তব্য

'এই ছবিটা আমার ব্যক্তিগত প্রতিবাদ সেই খাঁচাগুলোর বিরুদ্ধে, যা আমরা গড়ে তুলি পাখিদের জন্য, আর মানুষের জন্যও। পাঁচটি চরিত্রের মাধ্যমে আমি দেখানোর চেষ্টা করেছি কীভাবে আমরা সবাই কোনো না কোনোভাবে মানসিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক বন্দিত্বে আটকে যাই। 'পিঞ্জর' একদিকে নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে এক চিৎকার, অন্যদিকে করুণার জন্য এক নীরব আবেদন।'   

