KIFF 2025: নির্মমতার বিরুদ্ধে রুদ্রজিতের প্রতিবাদ! কলকাতা ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে প্রতিযোগিতায় 'পিঞ্জর’...

KIFF 2025: নির্মমতার বিরুদ্ধে রুদ্রজিতের প্রতিবাদ! কলকাতা ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে প্রতিযোগিতায় 'পিঞ্জর’...
Pinjar screening KIFF 2025: এ বছর কলকাতার আর্ন্তজাতিক ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের পূর্ণদৈর্ঘ্য প্রতিযোগিতা বিভাগে নির্বাচিত হয়েছে ডা. রুদ্রজিৎ রায়ের প্রথম বাংলা চলচ্চিত্র 'পিঞ্জর'।
'পিঞ্জর' স্ক্রিনিং
photos
কারা যুক্ত?
রাহুল রায়ের চিত্রনাট্য, মানস ভট্টাচার্যের পরিচালনা এবং চেসিং ড্রিমস ফিল্মস নির্মিত। এই ছবিতে দেখা যাবে মমতা শংকর, মল্লিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, জয় সেনগুপ্ত, সাগ্নিক মুখোপাধ্যায়, ঈশান মজুমদার, শতাক্ষী নন্দী, তথাগত মুখোপাধ্যায়, স্বস্তিদীপা দাস, সামিউল আলম-সহ আরও অনেকে। সঙ্গীত পরিচালনায় ছিলেন রাতুল শংকর। তাঁরা সম্মানের জন্য নয়, ভাবনার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে যুক্ত হয়েছেন ছবির সঙ্গে।
পরিচালকের বক্তব্য
'এই ছবিটা আমার ব্যক্তিগত প্রতিবাদ সেই খাঁচাগুলোর বিরুদ্ধে, যা আমরা গড়ে তুলি পাখিদের জন্য, আর মানুষের জন্যও। পাঁচটি চরিত্রের মাধ্যমে আমি দেখানোর চেষ্টা করেছি কীভাবে আমরা সবাই কোনো না কোনোভাবে মানসিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক বন্দিত্বে আটকে যাই। 'পিঞ্জর' একদিকে নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে এক চিৎকার, অন্যদিকে করুণার জন্য এক নীরব আবেদন।'
photos