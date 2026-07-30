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বদলাচ্ছে ফ্রি পিংক কার্ড! ১ অগাস্ট থেকেই গোলাপি কার্ডের নিয়মে বিরাট পরিবর্তন

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jul 30, 2026, 02:38 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 02:38 PM IST

Pink Saheli Card: বিনামূল্যে যাতায়াতের গোলাপি কার্ডে নিয়মে বড় বদল। বদলাচ্ছে পিংক কার্ড! কী কী সুবিধা পাওয়া যাবে এবার?

 

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১ অগাস্ট থেকেই বদলে যাচ্ছে ফ্রি 'পিংক সহেলি কার্ড'। কী কী পরিবর্তন হচ্ছে? চলুন জেনে নেওয়া যাক

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'পিংক সহেলি কার্ড' এবার আর শুধু আর বাসে নয়, ডিটিসি ও ক্লাস্টার বাসের পাশাপাশি মেট্রো ও নমো ভারত পরিষেবাতেও ব্যবহার করা যাবে।

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মহিলাদের অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেই এই পদক্ষেপ বলে জানিয়েছে দিল্লির রেখা গুপ্তর সরকার। 

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একইসঙ্গে ১ অগাস্ট থেকে কাগজের পিংক টিকিট সম্পূর্ণভাবে বন্ধ, বদলে আসছে পিংক স্মার্ট কার্ড।

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৩১ জুলাই পর্যন্তই মহিলাদের শুধু কাগজের পিংক টিকিট দেওয়া হবে। তারপর থেকে মেট্রোর মতো বাসে ওঠার সময়ও প্রথমেই পিংক স্মার্ট কার্ডটি মেশিনে ট্যাপ করতে হবে।

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যার কাছে এই পিংক কার্ড থাকবে তিনি-ই শুধু বিনামূল্যে বাসে যাতায়াতের সুবিধা পাবেন, স্মার্ট কার্ড না থাকলে তাঁকে নির্ধারিত ভাড়া দিতে হবে।

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মেট্রোর ক্ষেত্রে এই কার্ডের মাধ্যমে ক্যাশলেস পেমেন্ট করা যাবে। ওদিকে রিচার্জ করে যাতায়াত করা যাবে নমো ভারতে।

TAGS:
pink card
smart card

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