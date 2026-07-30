/বদলাচ্ছে ফ্রি পিংক কার্ড! ১ অগাস্ট থেকেই গোলাপি কার্ডের নিয়মে বিরাট পরিবর্তন

Pink Saheli Card: বিনামূল্যে যাতায়াতের গোলাপি কার্ডে নিয়মে বড় বদল। বদলাচ্ছে পিংক কার্ড! কী কী সুবিধা পাওয়া যাবে এবার?
১ অগাস্ট থেকেই বদলে যাচ্ছে ফ্রি 'পিংক সহেলি কার্ড'। কী কী পরিবর্তন হচ্ছে? চলুন জেনে নেওয়া যাক
'পিংক সহেলি কার্ড' এবার আর শুধু আর বাসে নয়, ডিটিসি ও ক্লাস্টার বাসের পাশাপাশি মেট্রো ও নমো ভারত পরিষেবাতেও ব্যবহার করা যাবে।
মহিলাদের অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেই এই পদক্ষেপ বলে জানিয়েছে দিল্লির রেখা গুপ্তর সরকার।
একইসঙ্গে ১ অগাস্ট থেকে কাগজের পিংক টিকিট সম্পূর্ণভাবে বন্ধ, বদলে আসছে পিংক স্মার্ট কার্ড।
৩১ জুলাই পর্যন্তই মহিলাদের শুধু কাগজের পিংক টিকিট দেওয়া হবে। তারপর থেকে মেট্রোর মতো বাসে ওঠার সময়ও প্রথমেই পিংক স্মার্ট কার্ডটি মেশিনে ট্যাপ করতে হবে।
যার কাছে এই পিংক কার্ড থাকবে তিনি-ই শুধু বিনামূল্যে বাসে যাতায়াতের সুবিধা পাবেন, স্মার্ট কার্ড না থাকলে তাঁকে নির্ধারিত ভাড়া দিতে হবে।
মেট্রোর ক্ষেত্রে এই কার্ডের মাধ্যমে ক্যাশলেস পেমেন্ট করা যাবে। ওদিকে রিচার্জ করে যাতায়াত করা যাবে নমো ভারতে।