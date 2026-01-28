English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Pinky Mali in Ajit Pawar Plane Crash: বাবা, আমি অজিত পওয়ারের সঙ্গে বারামতি যাচ্ছি! পিংকির শেষ ফোন বাবাকে, বাবা বললেন...

Pinky Mali in Ajit Pawar Plane Crash: 'বাবা, আমি অজিত পওয়ারের সঙ্গে বারামতি যাচ্ছি'! পিংকির শেষ ফোন বাবাকে, বাবা বললেন...

Pinky Mali in Ajit Pawar Plane Crash: বাবাকে করা এটাই শেষ ফোন মেয়ের। বাবা মেয়ের মধ্যে হওয়া শেষ ফোনালাপ। ফ্লাইট অ্যাটেন্ড্যান্ট পিংকি মালি এবং তাঁর বাবা শিবকুমার মালির মধ্যে হওয়া এই কথা এখন ছুঁয়ে যাচ্ছে অনেকের মন।

| Jan 28, 2026, 07:54 PM IST
1/7

কাজ শেষ হলে কথা হবে?

মুম্বইয়ের ওর্লিতে থাকেন পিংকি। তিনি তাঁর বাবাকে করা তাঁর শেষ ফোনে বলেছেন, 'বাবা, অজিত পওয়ারের সঙ্গে বারামতি যাচ্ছি। ওঁকে নামিয়ে দিয়ে আমি ননদেদ চলে যাব।' না, তাঁর সেই যাওয়া আর হল না! বাবা শিবকুমার মেয়েকে বলেছিলেন যে, তাঁরা পরের দিন কাজ শেষ হলে কথা বলবেন। কিন্তু শেষ কথা আর তাঁদের হল না!

2/7

সেই আগামীকাল আর আসবে না!

বাবা শিবকুমার মেয়েকে বলেছিলেন যে, তাঁরা পরের দিন কাজ শেষ হলে কথা বলবেন। কিন্তু শেষ কথা আর তাঁদের হল না! ব্যথিত শিবকুমার বললেন, সেই আগামীকাল আর কোনওদিন আসবে না!

3/7

আই হ্যাভ লস্ট মাই ডটার!

পিংকির বাবা শিবকুমার বলেছেন, তাঁর মেয়ে ইদানীং অজিতের প্রায় বেশিরভাগ ট্যুরেই যেতেন। তবে তিনি কোনও ভাবেই তাঁর অসম্ভব কষ্টটাকে আড়াল করতে পারছেন না। অশ্রুসজল কণ্ঠে তিনি বিলাপ করছেন, আই হ্যাভ লস্ট মাই ডটার! 

4/7

শেষকৃত্যটুকু করতে পারব তো?

আমি আমার মেয়েকে হারালাম! আর আমি জানিও না ঠিক কী ঘটেছিল। আমার টেকনিক্যাল জ্ঞানগম্যি বেশ কম। আমি একেবারে ভেঙে পড়েছি। আমি শুধু আমার মেয়ের বডিটা একবার দেখতে চাই, যাতে আমি যথাযথ মর্যাদায় তার শেষকৃত্যটা করতে পারি। এখন এটুকুই আমার প্রার্থনা, আর কী!

5/7

অজিত, পিংকি এবং আরও ৩

আজ, বুধবার ২৮ জানুয়ারি সকালে এই ভয়ংকর বিমান দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। মোট পাঁচজনের মৃত্যু ঘটেছে এতে। অভিশপ্ত বিমানে ছিলেন মহারাষ্ট্রের ডেপুটি চিফ মিনিস্টার অজিত পওয়ার, তাঁর ব্যক্তিগত নিরাপত্তারক্ষী ভিদীপ যাদব, ফ্লাইট অ্যাটেন্ড্যান্ট পিংকি মালি, পাইলট-ইন-কমান্ড সুমিত কাপুর, এবং সেকেন্ড-ইন-কমান্ড শাম্ভবী পাঠক।  

6/7

রাডার থেকে ভ্যানিশ

বুধবার ২৮ জানুয়ারি সকাল ৮টা ১০ মিনিটে মুম্বই থেকে ওড়ে বিমানটি। আর ৮.৪৫ মিনিট থেকেই রাডার থেকে ভ্যানিশ হয়ে যায় সেটি। দুর্ঘটনাটি ঘটে ৮টা ৫০ মিনিটে।

7/7

ল্যান্ডিংয়ের সময়ে সমস্যা?

ল্যান্ডিংয়ের সময়েই কি কোনও সমস্যা হল? কী হল জানতে এবং দুর্গতদের রক্ষা করতে সঙ্গে সঙ্গে ইমার্জেন্সি সার্ভিস উদ্ধারকাজে নেমে পড়ে।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Balurghat Murder: মেয়ে-জামাইয়ের বিবাদের বলি শ্বশুর! নিজের বাড়িতে বছর পঁচাত্তরের বৃদ্ধকে নেপাল-ই... ভয়ংকর কাণ্ড

পরবর্তী অ্যালবাম

Balurghat Murder: মেয়ে-জামাইয়ের বিবাদের বলি শ্বশুর! নিজের বাড়িতে বছর পঁচাত্তরের বৃদ্ধকে নেপাল-ই... ভয়ংকর কাণ্ড

Balurghat Murder: মেয়ে-জামাইয়ের বিবাদের বলি শ্বশুর! নিজের বাড়িতে বছর পঁচাত্তরের বৃদ্ধকে নেপাল-ই... ভয়ংকর কাণ্ড

Balurghat Murder: মেয়ে-জামাইয়ের বিবাদের বলি শ্বশুর! নিজের বাড়িতে বছর পঁচাত্তরের বৃদ্ধকে নেপাল-ই... ভয়ংকর কাণ্ড 8
SIR In Bengal: &#039;আমরা সময় বাড়াব না! এটা বিচারব্যবস্থার উপহাস...&#039; SIR নিয়ে সুপ্রিমকোর্টের এবার বিস্ফোরক সিদ্ধান্ত...

SIR In Bengal: 'আমরা সময় বাড়াব না! এটা বিচারব্যবস্থার উপহাস...' SIR নিয়ে সুপ্রিমকোর্টের এবার বিস্ফোরক সিদ্ধান্ত...

SIR In Bengal: 'আমরা সময় বাড়াব না! এটা বিচারব্যবস্থার উপহাস...' SIR নিয়ে সুপ্রিমকোর্টের এবার বিস্ফোরক সিদ্ধান্ত... 14
Who is Rutuja Patil : ছেলেকে কেউ চেনে না, কিন্তু ফেমাস অজিতের বউমা! নায়িকাসুলভ চাল, আমেরিকায় পড়াশোনা করা এই ঋতুজা কে?

Who is Rutuja Patil : ছেলেকে কেউ চেনে না, কিন্তু ফেমাস অজিতের বউমা! নায়িকাসুলভ চাল, আমেরিকায় পড়াশোনা করা এই ঋতুজা কে?

Who is Rutuja Patil : ছেলেকে কেউ চেনে না, কিন্তু ফেমাস অজিতের বউমা! নায়িকাসুলভ চাল, আমেরিকায় পড়াশোনা করা এই ঋতুজা কে? 15
Ajit Pawar Net Worth: লকারে বিরল ২৮ ক্যারেটের হিরে, কোটি কোটি টাকার মালিক! গত ৫ বছরে আরও ফুলে ফেঁপে উঠেছিলেন অজিত, মোট সম্পত্তি...

Ajit Pawar Net Worth: লকারে বিরল ২৮ ক্যারেটের হিরে, কোটি কোটি টাকার মালিক! গত ৫ বছরে আরও ফুলে ফেঁপে উঠেছিলেন অজিত, মোট সম্পত্তি...

Ajit Pawar Net Worth: লকারে বিরল ২৮ ক্যারেটের হিরে, কোটি কোটি টাকার মালিক! গত ৫ বছরে আরও ফুলে ফেঁপে উঠেছিলেন অজিত, মোট সম্পত্তি... 10