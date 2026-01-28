Pinky Mali in Ajit Pawar Plane Crash: 'বাবা, আমি অজিত পওয়ারের সঙ্গে বারামতি যাচ্ছি'! পিংকির শেষ ফোন বাবাকে, বাবা বললেন...

Pinky Mali in Ajit Pawar Plane Crash: 'বাবা, আমি অজিত পওয়ারের সঙ্গে বারামতি যাচ্ছি'! পিংকির শেষ ফোন বাবাকে, বাবা বললেন...
Pinky Mali in Ajit Pawar Plane Crash: বাবাকে করা এটাই শেষ ফোন মেয়ের। বাবা মেয়ের মধ্যে হওয়া শেষ ফোনালাপ। ফ্লাইট অ্যাটেন্ড্যান্ট পিংকি মালি এবং তাঁর বাবা শিবকুমার মালির মধ্যে হওয়া এই কথা এখন ছুঁয়ে যাচ্ছে অনেকের মন।
1/7
কাজ শেষ হলে কথা হবে?
2/7
সেই আগামীকাল আর আসবে না!
3/7
আই হ্যাভ লস্ট মাই ডটার!
4/7
শেষকৃত্যটুকু করতে পারব তো?
5/7
অজিত, পিংকি এবং আরও ৩
আজ, বুধবার ২৮ জানুয়ারি সকালে এই ভয়ংকর বিমান দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। মোট পাঁচজনের মৃত্যু ঘটেছে এতে। অভিশপ্ত বিমানে ছিলেন মহারাষ্ট্রের ডেপুটি চিফ মিনিস্টার অজিত পওয়ার, তাঁর ব্যক্তিগত নিরাপত্তারক্ষী ভিদীপ যাদব, ফ্লাইট অ্যাটেন্ড্যান্ট পিংকি মালি, পাইলট-ইন-কমান্ড সুমিত কাপুর, এবং সেকেন্ড-ইন-কমান্ড শাম্ভবী পাঠক।
6/7
রাডার থেকে ভ্যানিশ
7/7
ল্যান্ডিংয়ের সময়ে সমস্যা?
